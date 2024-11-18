ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
После подрыва дамбы ВС РФ продолжают продвигаться вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Эксперт сообщил, что подрыв дамбы Кураховского водохранилища привел к частичному затоплению местности, что затруднит продвижение ВС РФ к северо-западу от Курахово. Он добавил, что также в результате подрыва дамбы утонули военнослужащие ВСУ, которые не успели отойти со своих позиций.
Тем не менее российские войска продолжают продвигаться вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку, уточнил Рожин.
"Когда мы их возьмем, мы установим огневой контроль над дорогой к западу от Курахово. А освобождение Сонцовки позволит дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе. То есть район активного затопления мы тоже обойдем", — подчеркнул журналист.
Также ВС РФ штурмуют Курахово с востока. Около 15% города (железнодорожная станция) перешло под контроль российской армии. ВСУ там все еще организованно сопротивляются, но отступают, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
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