https://ukraina.ru/20241118/1058935025.html

ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе

ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе - 18.11.2024 Украина.ру

ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе

После подрыва дамбы ВС РФ продолжают продвигаться вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-18T05:30

2024-11-18T05:30

2024-11-18T05:30

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Эксперт сообщил, что подрыв дамбы Кураховского водохранилища привел к частичному затоплению местности, что затруднит продвижение ВС РФ к северо-западу от Курахово. Он добавил, что также в результате подрыва дамбы утонули военнослужащие ВСУ, которые не успели отойти со своих позиций.Тем не менее российские войска продолжают продвигаться вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку, уточнил Рожин.Также ВС РФ штурмуют Курахово с востока. Около 15% города (железнодорожная станция) перешло под контроль российской армии. ВСУ там все еще организованно сопротивляются, но отступают, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.Подробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241114/1058919789.html

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