ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе - 18.11.2024 Украина.ру
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ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе
ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе - 18.11.2024 Украина.ру
ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе
После подрыва дамбы ВС РФ продолжают продвигаться вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-18T05:30
2024-11-18T05:30
новости
россия
курахово
борис рожин
вс рф
наступление
оборона
всу
водохранилище
штурм
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Эксперт сообщил, что подрыв дамбы Кураховского водохранилища привел к частичному затоплению местности, что затруднит продвижение ВС РФ к северо-западу от Курахово. Он добавил, что также в результате подрыва дамбы утонули военнослужащие ВСУ, которые не успели отойти со своих позиций.Тем не менее российские войска продолжают продвигаться вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку, уточнил Рожин.Также ВС РФ штурмуют Курахово с востока. Около 15% города (железнодорожная станция) перешло под контроль российской армии. ВСУ там все еще организованно сопротивляются, но отступают, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.Подробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курахово, борис рожин, вс рф, наступление, оборона, всу, водохранилище, штурм, дороги, донбасс, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Борис Рожин, ВС РФ, наступление, оборона, ВСУ, водохранилище, штурм, дороги, Донбасс, детали, СВО, Спецоперация

ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе

05:30 18.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После подрыва дамбы ВС РФ продолжают продвигаться вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Эксперт сообщил, что подрыв дамбы Кураховского водохранилища привел к частичному затоплению местности, что затруднит продвижение ВС РФ к северо-западу от Курахово. Он добавил, что также в результате подрыва дамбы утонули военнослужащие ВСУ, которые не успели отойти со своих позиций.
Тем не менее российские войска продолжают продвигаться вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку, уточнил Рожин.
"Когда мы их возьмем, мы установим огневой контроль над дорогой к западу от Курахово. А освобождение Сонцовки позволит дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе. То есть район активного затопления мы тоже обойдем", — подчеркнул журналист.
Также ВС РФ штурмуют Курахово с востока. Около 15% города (железнодорожная станция) перешло под контроль российской армии. ВСУ там все еще организованно сопротивляются, но отступают, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
Подробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
14 ноября, 20:55
Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем СШАПока еще в Европе нет организованной оппозиции поддержке Украины. И из-за этого нам пришлось начать специальную военную операцию. Если бы у нас была надежда дипломатическими средствами изолировать киевский режим, наш президент и государство не пошли бы на такую радикальную меру как военные действия.
 
НовостиРоссияКураховоБорис РожинВС РФнаступлениеоборонаВСУводохранилищештурмдорогиДонбассдеталиСВОСпецоперация
 
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