Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
© AP / Nathan Posner
Америка может пережить тяжелые времена и даже потерять какие-то территории, но полностью не исчезнет. Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него есть будущее. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
США продолжают бороться с усилением России и Китая, потому что не видят для себя иной формы существования, кроме как в качестве мирового гегемона. Чтобы они увидели что-то еще, "их придется еще долго бить по голове дубиной", сообщил эксперт
По его мнению, это не зависит от того, кто у власти в США. Это зависит от того, есть ли США или нет. США не исчезнут, потому что они – ядерная держава.
"Советский Союз развалился, но Россия не распалась, потому что мы – ядерная держава. Америка тоже может пережить тяжелые времена и даже потерять какие-то территории, но полностью не исчезнут", — подчеркнул Ищенко.
На этом и строится российская стратегия. На том, что экономическое поражение для США станет тяжелым ударом, но после него есть будущее. А переход к прямой войне с Россией – это переход к ядерным ударам, потому что будущего уже не будет, констатировал обозреватель.
"В этой войне на истощение мы у них выиграем. А когда они не смогут сопротивляться нам в экономическом плане, они пойдут на наши условия. Штаты думают точно так же. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
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