Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко - 18.11.2024 Украина.ру
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Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко
Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко - 18.11.2024 Украина.ру
Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко
Америка может пережить тяжелые времена и даже потерять какие-то территории, но полностью не исчезнет. Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него есть будущее. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-18T05:15
2024-11-18T05:15
новости
сша
россия
украина
ростислав ищенко
экономика
ядерная война
война
борьба
детали
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США продолжают бороться с усилением России и Китая, потому что не видят для себя иной формы существования, кроме как в качестве мирового гегемона. Чтобы они увидели что-то еще, "их придется еще долго бить по голове дубиной", сообщил экспертПо его мнению, это не зависит от того, кто у власти в США. Это зависит от того, есть ли США или нет. США не исчезнут, потому что они – ядерная держава.На этом и строится российская стратегия. На том, что экономическое поражение для США станет тяжелым ударом, но после него есть будущее. А переход к прямой войне с Россией – это переход к ядерным ударам, потому что будущего уже не будет, констатировал обозреватель."В этой войне на истощение мы у них выиграем. А когда они не смогут сопротивляться нам в экономическом плане, они пойдут на наши условия. Штаты думают точно так же. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, зачем Госдеп США продолжает утверждать, что якобы северокорейские военные присутствуют на территории России — в материале Татьяны Стоянович: Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, украина, ростислав ищенко, экономика, ядерная война, война, борьба, детали, территория, китай
Новости, США, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, экономика, ядерная война, война, борьба, детали, территория, Китай

Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко

05:15 18.11.2024
 
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
 Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP / Nathan Posner
Читать в
Америка может пережить тяжелые времена и даже потерять какие-то территории, но полностью не исчезнет. Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него есть будущее. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
США продолжают бороться с усилением России и Китая, потому что не видят для себя иной формы существования, кроме как в качестве мирового гегемона. Чтобы они увидели что-то еще, "их придется еще долго бить по голове дубиной", сообщил эксперт
По его мнению, это не зависит от того, кто у власти в США. Это зависит от того, есть ли США или нет. США не исчезнут, потому что они – ядерная держава.
"Советский Союз развалился, но Россия не распалась, потому что мы – ядерная держава. Америка тоже может пережить тяжелые времена и даже потерять какие-то территории, но полностью не исчезнут", подчеркнул Ищенко.
На этом и строится российская стратегия. На том, что экономическое поражение для США станет тяжелым ударом, но после него есть будущее. А переход к прямой войне с Россией – это переход к ядерным ударам, потому что будущего уже не будет, констатировал обозреватель.
"В этой войне на истощение мы у них выиграем. А когда они не смогут сопротивляться нам в экономическом плане, они пойдут на наши условия. Штаты думают точно так же. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
О том, зачем Госдеп США продолжает утверждать, что якобы северокорейские военные присутствуют на территории России — в материале Татьяны Стоянович: Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском на сайте Украина.ру.
Владимир Видеманн интервью
14 ноября, 05:45
Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля Германия — давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция — соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов — Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике
 
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Заголовок открываемого материала
05:17Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира
05:15Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко
05:05Кольцо Мебиуса как феномен политики
05:00Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"
04:45Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области
04:41Слабоумие и отвага: об экономической "украинизации" Евросоюза
04:30Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию
04:15Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона
04:00Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья
03:45Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону
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