https://ukraina.ru/20241118/1058954648.html

Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко

Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко - 18.11.2024 Украина.ру

Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко

Америка может пережить тяжелые времена и даже потерять какие-то территории, но полностью не исчезнет. Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него есть будущее. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-18T05:15

2024-11-18T05:15

2024-11-18T05:15

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война

борьба

детали

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США продолжают бороться с усилением России и Китая, потому что не видят для себя иной формы существования, кроме как в качестве мирового гегемона. Чтобы они увидели что-то еще, "их придется еще долго бить по голове дубиной", сообщил экспертПо его мнению, это не зависит от того, кто у власти в США. Это зависит от того, есть ли США или нет. США не исчезнут, потому что они – ядерная держава.На этом и строится российская стратегия. На том, что экономическое поражение для США станет тяжелым ударом, но после него есть будущее. А переход к прямой войне с Россией – это переход к ядерным ударам, потому что будущего уже не будет, констатировал обозреватель."В этой войне на истощение мы у них выиграем. А когда они не смогут сопротивляться нам в экономическом плане, они пойдут на наши условия. Штаты думают точно так же. Эта борьба продолжится вне зависимости от Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, зачем Госдеп США продолжает утверждать, что якобы северокорейские военные присутствуют на территории России — в материале Татьяны Стоянович: Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241114/1058882015.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, ростислав ищенко, экономика, ядерная война, война, борьба, детали, территория, китай