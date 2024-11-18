https://ukraina.ru/20241118/1058954460.html
Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона
Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона - 18.11.2024 Украина.ру
Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона
Американцы еще в 1990-х годах заявили: "В будущем мы столкнемся с двумя опасностями: это военно-политическое усиление России и экономическое усиление Китая. Мы не допустим возникновения этой "угрозы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-18T04:15
2024-11-18T04:15
2024-11-18T04:15
новости
россия
китай
запад
ростислав ищенко
американская гегемония
усиление
экономика
украина
угроза
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Сам Китай уже объяснил США, что чем сильнее давит Запад, тем прочнее союз Москвы и Пекина. Потому что Россия и Китай могут конкурировать, а Запад для них представляет экзистенциальную угрозу, сообщил эксперт. Причем Россия и Китай могут друг с другом договориться, а с Западом договориться не могут, уточнил он.США и Запад хотят убедить Россию в следующем: "Утихомирьтесь. Получите то, что мы вам даем. Перестаньте поддерживать Китай. Ждите своей очереди. Лет 20 спокойных у вас есть. Радуйтесь", отметил политолог.При этом Запад не понимает, почему Россия на это не согласна. А она не понимает, сколько им еще надо объяснить, почему мы на это не согласимся, подчеркнул Ищенко.И сейчас эта "угроза" уже появилась. Но США продолжают с ней бороться, потому что не видят для себя иной формы существования, кроме как в качестве мирового гегемона. Чтобы они увидели что-то еще, "их придется еще долго бить по голове дубиной", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, с какой целью Госдеп США продолжает утверждать, что якобы северокорейские военные присутствуют на территории России — в материале Татьяны Стоянович: Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241113/1058881659.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, запад, ростислав ищенко, американская гегемония, усиление, экономика, украина, угроза, опасность, детали
Новости, Россия, Китай, Запад, Ростислав Ищенко, американская гегемония, усиление, экономика, Украина, угроза, опасность, детали
Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона
Американцы еще в 1990-х годах заявили: "В будущем мы столкнемся с двумя опасностями: это военно-политическое усиление России и экономическое усиление Китая. Мы не допустим возникновения этой "угрозы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сам Китай уже объяснил США, что чем сильнее давит Запад, тем прочнее союз Москвы и Пекина. Потому что Россия и Китай могут конкурировать, а Запад для них представляет экзистенциальную угрозу, сообщил эксперт. Причем Россия и Китай могут друг с другом договориться, а с Западом договориться не могут, уточнил он.
США и Запад хотят убедить Россию в следующем: "Утихомирьтесь. Получите то, что мы вам даем. Перестаньте поддерживать Китай. Ждите своей очереди. Лет 20 спокойных у вас есть. Радуйтесь", отметил политолог.
При этом Запад не понимает, почему Россия на это не согласна. А она не понимает, сколько им еще надо объяснить, почему мы на это не согласимся, подчеркнул Ищенко.
"Американцы еще в 1990х годах заявили: "В будущем мы столкнемся с двумя опасностями: военно-политическое усиление России и экономическое усиление Китая. Мы не допустим возникновения этой "угрозы", — указал обозреватель.
И сейчас эта "угроза" уже появилась. Но США продолжают с ней бороться, потому что не видят для себя иной формы существования, кроме как в качестве мирового гегемона. Чтобы они увидели что-то еще, "их придется еще долго бить по голове дубиной", резюмировал собеседник издания.
О том, с какой целью Госдеп США продолжает утверждать, что якобы северокорейские военные присутствуют на территории России — в материале Татьяны Стоянович: Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском на сайте Украина.ру.