https://ukraina.ru/20241118/1058954460.html

Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона

Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона - 18.11.2024 Украина.ру

Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона

Американцы еще в 1990-х годах заявили: "В будущем мы столкнемся с двумя опасностями: это военно-политическое усиление России и экономическое усиление Китая. Мы не допустим возникновения этой "угрозы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-18T04:15

2024-11-18T04:15

2024-11-18T04:15

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ростислав ищенко

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усиление

экономика

украина

угроза

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Сам Китай уже объяснил США, что чем сильнее давит Запад, тем прочнее союз Москвы и Пекина. Потому что Россия и Китай могут конкурировать, а Запад для них представляет экзистенциальную угрозу, сообщил эксперт. Причем Россия и Китай могут друг с другом договориться, а с Западом договориться не могут, уточнил он.США и Запад хотят убедить Россию в следующем: "Утихомирьтесь. Получите то, что мы вам даем. Перестаньте поддерживать Китай. Ждите своей очереди. Лет 20 спокойных у вас есть. Радуйтесь", отметил политолог.При этом Запад не понимает, почему Россия на это не согласна. А она не понимает, сколько им еще надо объяснить, почему мы на это не согласимся, подчеркнул Ищенко.И сейчас эта "угроза" уже появилась. Но США продолжают с ней бороться, потому что не видят для себя иной формы существования, кроме как в качестве мирового гегемона. Чтобы они увидели что-то еще, "их придется еще долго бить по голове дубиной", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, с какой целью Госдеп США продолжает утверждать, что якобы северокорейские военные присутствуют на территории России — в материале Татьяны Стоянович: Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241113/1058881659.html

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новости, россия, китай, запад, ростислав ищенко, американская гегемония, усиление, экономика, украина, угроза, опасность, детали