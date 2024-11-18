https://ukraina.ru/20241118/1058948232.html

Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья

Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья - 18.11.2024 Украина.ру

Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья

В ближайшие месяцы российские войска могут освободить большую часть территории ДНР. Вопрос с Славянском и Краматорском активизируется после падения Дзержинска и Часова Яра. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-18T04:00

2024-11-18T04:00

2024-11-18T04:00

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Сейчас стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. Время для Украины — ключевой ресурс. Люди, территории и даже города — это то, чем они готовы жертвовать сейчас, отметил журналист.Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны. У России в этой ситуации задача простая — наступать. Достижение целей СВО военным путем — это доктринальный момент, указал Рожин.Продвижение ВС РФ в Харьковской области тоже никто не отменял. В конституции России записаны четыре региона, а там как знать. Наши требования могут возрасти, подчеркнул он."Изначально целей СВО у нас было всего две. Признание Крыма российским регионом и признание независимости ДНР/ЛНР в границах областей. То есть цели СВО могут меняться. Но не в плане их сокращения, а в плане их расширения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.

https://ukraina.ru/20241115/1058920448.html

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донецкая народная республика

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