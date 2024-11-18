Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья - 18.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241118/1058948232.html
Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья
Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья - 18.11.2024 Украина.ру
Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья
В ближайшие месяцы российские войска могут освободить большую часть территории ДНР. Вопрос с Славянском и Краматорском активизируется после падения Дзержинска и Часова Яра. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-18T04:00
2024-11-18T04:00
новости
россия
донецкая народная республика
дзержинск (торецк)
борис рожин
днр
лнр
луганская народная республика
часов яр
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913423_0:163:3061:1884_1920x0_80_0_0_f2739542da58c2be745f0890d74a01ce.jpg
Сейчас стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. Время для Украины — ключевой ресурс. Люди, территории и даже города — это то, чем они готовы жертвовать сейчас, отметил журналист.Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны. У России в этой ситуации задача простая — наступать. Достижение целей СВО военным путем — это доктринальный момент, указал Рожин.Продвижение ВС РФ в Харьковской области тоже никто не отменял. В конституции России записаны четыре региона, а там как знать. Наши требования могут возрасти, подчеркнул он."Изначально целей СВО у нас было всего две. Признание Крыма российским регионом и признание независимости ДНР/ЛНР в границах областей. То есть цели СВО могут меняться. Но не в плане их сокращения, а в плане их расширения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.
https://ukraina.ru/20241115/1058920448.html
россия
донецкая народная республика
дзержинск (торецк)
днр
лнр
луганская народная республика
часов яр
орехов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913423_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_7f1f64d17c78efe8fa1082012ad7231d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), борис рожин, днр, лнр, луганская народная республика, часов яр, наступление, орехов, гуляйполе, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Торецк), Борис Рожин, ДНР, ЛНР, Луганская Народная Республика, Часов Яр, наступление, Орехов, Гуляйполе, детали, СВО, Спецоперация

Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья

04:00 18.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
В ближайшие месяцы российские войска могут освободить большую часть территории ДНР. Вопрос с Славянском и Краматорском активизируется после падения Дзержинска и Часова Яра. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. Время для Украины — ключевой ресурс. Люди, территории и даже города — это то, чем они готовы жертвовать сейчас, отметил журналист.
Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны. У России в этой ситуации задача простая — наступать. Достижение целей СВО военным путем — это доктринальный момент, указал Рожин.
"В ближайшие месяцы мы можем освободить большую часть территории ДНР. Вопрос с Славянском и Краматорском активизируется после падения Дзержинска и Часова Яра. Мы можем освободить северную часть Запорожской области, что требует взятия Орехова и Гуляйполя", — сообщил эксперт.
Продвижение ВС РФ в Харьковской области тоже никто не отменял. В конституции России записаны четыре региона, а там как знать. Наши требования могут возрасти, подчеркнул он.
"Изначально целей СВО у нас было всего две. Признание Крыма российским регионом и признание независимости ДНР/ЛНР в границах областей. То есть цели СВО могут меняться. Но не в плане их сокращения, а в плане их расширения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.
Коллаж: Нкундве Мозес Мвасага интервью
15 ноября, 01:20
"Русский язык я учил в Одессе". Нкундве Мвасага из Танзании о России, Африке и мирном диалоге по УкраинеГендиректор Комиссии по информационно-коммуникационным технологиям Объединенной Республики Танзания Нкундве Мозес Мвасага в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько сегодня Африка готова участвовать в урегулировании украинского кризиса
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Торецк)Борис РожинДНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаЧасов ЯрнаступлениеОреховГуляйполедеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:17Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира
05:15Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко
05:05Кольцо Мебиуса как феномен политики
05:00Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"
04:45Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области
04:41Слабоумие и отвага: об экономической "украинизации" Евросоюза
04:30Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию
04:15Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона
04:00Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья
03:45Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону
03:30"Дай людям пожить спокойно": Ищенко рассказал, сможет ли Трамп договориться по Украине до инаугурации
03:15Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону
03:00"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине
23:17Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
19:36Северная Корея может отправить 100 тыс солдат в поддержку России - Bloomberg
18:24Зачем Сталлоне приезжал к Трампу? Что готовит Зеленский - бомбу, новый план, шантаж? - И другие скандалы
18:07ВСУ уничтожены в "котле" на территории Ольговской рощи в Курской области
18:05Террор против гражданских, удар по инфраструктуре. Итоги 17 ноября на Украине
17:54Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск
17:15Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником
Лента новостейМолния