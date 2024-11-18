Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
В ближайшие месяцы российские войска могут освободить большую часть территории ДНР. Вопрос с Славянском и Краматорском активизируется после падения Дзержинска и Часова Яра. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. Время для Украины — ключевой ресурс. Люди, территории и даже города — это то, чем они готовы жертвовать сейчас, отметил журналист.
Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны. У России в этой ситуации задача простая — наступать. Достижение целей СВО военным путем — это доктринальный момент, указал Рожин.
"В ближайшие месяцы мы можем освободить большую часть территории ДНР. Вопрос с Славянском и Краматорском активизируется после падения Дзержинска и Часова Яра. Мы можем освободить северную часть Запорожской области, что требует взятия Орехова и Гуляйполя", — сообщил эксперт.
Продвижение ВС РФ в Харьковской области тоже никто не отменял. В конституции России записаны четыре региона, а там как знать. Наши требования могут возрасти, подчеркнул он.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
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