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Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе"
Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе" - 28.03.2024 Украина.ру
Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе"
Люди, которые организовали этот страшный теракт, пытаются либо доказать, что Украина несет за него ответственность, либо искусственно привязать к ней его исполнителей. Российское руководство сейчас находится в очень сложной ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T04:10
2024-03-28T04:10
2024-03-28T04:10
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Сразу нужно отмести все разговоры о том, что после теракта в "Крокус Сити Холле" сейчас Россия всячески ищет предлог, чтобы изменить свою политику в отношении Украины. При этом что у Москвы есть все возможности вести себя в отношении Киева как угодно, рассказал политолог.Люди, которые организовали этот страшный теракт, пытаются либо доказать, что Украина несет за него ответственность, либо искусственно привязать к ней его исполнителей, добавил журналист.Российское руководство очень часто повторяет одну фразу, что ВС РФ действуют на Украине согласно плану. Вполне возможно, что этот план действительно есть, отметил эксперт.Россию намеренно толкают к тому, чтобы она перестала придерживаться текущего плана по Украине. Если российские военные начнут действовать иначе (обострять или отходить), все может рухнуть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240327/1054131553.html
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новости, украина, россия, москва, пётр скоробогатый, теракт, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Москва, Пётр Скоробогатый, теракт, СВО, Спецоперация
Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе"
Люди, которые организовали этот страшный теракт, пытаются либо доказать, что Украина несет за него ответственность, либо искусственно привязать к ней его исполнителей. Российское руководство сейчас находится в очень сложной ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сразу нужно отмести все разговоры о том, что после теракта в "Крокус Сити Холле" сейчас Россия всячески ищет предлог, чтобы изменить свою политику в отношении Украины. При этом что у Москвы есть все возможности вести себя в отношении Киева как угодно, рассказал политолог.
Люди, которые организовали этот страшный теракт, пытаются либо доказать, что Украина несет за него ответственность, либо искусственно привязать к ней его исполнителей, добавил журналист.
"Российское руководство сейчас находится в очень сложной ситуации. От него ждут жестких решений, но оно специально берет паузу, чтобы подавить волну общественного возмущения, поскольку оно может привести к незапланированным действиям в рамках той операции, которую мы проводим на Украине", - отметил Скоробогатый.
Российское руководство очень часто повторяет одну фразу, что ВС РФ действуют на Украине согласно плану. Вполне возможно, что этот план действительно есть, отметил эксперт.
Россию намеренно толкают к тому, чтобы она перестала придерживаться текущего плана по Украине. Если российские военные начнут действовать иначе (обострять или отходить), все может рухнуть, заключил собеседник издания.