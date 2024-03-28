https://ukraina.ru/20240328/1054143921.html

Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе"

Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе" - 28.03.2024 Украина.ру

Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе"

Люди, которые организовали этот страшный теракт, пытаются либо доказать, что Украина несет за него ответственность, либо искусственно привязать к ней его исполнителей. Российское руководство сейчас находится в очень сложной ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T04:10

2024-03-28T04:10

2024-03-28T04:10

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Сразу нужно отмести все разговоры о том, что после теракта в "Крокус Сити Холле" сейчас Россия всячески ищет предлог, чтобы изменить свою политику в отношении Украины. При этом что у Москвы есть все возможности вести себя в отношении Киева как угодно, рассказал политолог.Люди, которые организовали этот страшный теракт, пытаются либо доказать, что Украина несет за него ответственность, либо искусственно привязать к ней его исполнителей, добавил журналист.Российское руководство очень часто повторяет одну фразу, что ВС РФ действуют на Украине согласно плану. Вполне возможно, что этот план действительно есть, отметил эксперт.Россию намеренно толкают к тому, чтобы она перестала придерживаться текущего плана по Украине. Если российские военные начнут действовать иначе (обострять или отходить), все может рухнуть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, москва, пётр скоробогатый, теракт, сво, спецоперация