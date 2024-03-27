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В Ростове задержали участников экстремистской ячейки

В Ростове задержали участников экстремистской ячейки - 27.03.2024 Украина.ру

В Ростове задержали участников экстремистской ячейки

В Ростове-на-Дону задержали участников ячейки религиозной секты "Алля-Аят"*, которые занимались мошенничеством, пропагандировали методы самолечения от рака, а также активно вербовали местных жителей. Об этом 27 марта сообщили российские СМИ

2024-03-27T16:19

2024-03-27T16:19

2024-03-27T16:19

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По данным Readovka, филиал движения в Ростове был устроен по всем сектантским канонам, местное сообщество активно вербовало в свои ряды жителей для дальнейшего расширения. После обысков в домах задержанных правоохранители обнаружили экстремистскую литературу, а также другие носители информации о нетрадиционном лечении. Члены экстремистской ячейки распространяли журналы и практики для самолечения от рака. Уточняется, что их деятельность полностью курировалась из Казахстана. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Напомним, "Алля Аят"* – это секта, возникшая в Казахстане в 1980-х годах. Её основатель – Фархат Абдуллаев, в прошлом водитель из колхоза, провозгласил себя "создателем всего сущего". Предводитель умер ещё в середине нулевых, но секта продолжила объединять последователей лидера. Её члены предлагают людям лечиться с помощью мантр и длительного смотрения на солнце. *Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20240321/1054016783.html

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