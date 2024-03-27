Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко - 27.03.2024 Украина.ру
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Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко
Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко - 27.03.2024 Украина.ру
Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-03-27T16:01
2024-03-27T16:01
видео
ростислав ищенко
россия
украина
запад
нато
вооруженные силы украины
f-16
наказание
крокус сити
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00:52 - О возможных заказчиках теракта в "Крокус Сити холле" и о методах наказания; 05:14 - О вероятности ударов по аэродромам стран НАТО в случае если переданные Украине F-16 будут там базироваться; 09:28 - Как пресечь ввоз тяжёлых вооружений из европейских стран НАТО? 16:26 - Можно ли сейчас покромсать западные границы Украины? 22:22 - Прогнозы по дальнейшему развитию СВО и действиях Запада; 33:12 - Куда денутся оголтелые нацисты после освобождения Украины? 46:32 - О борьбе бюрократии с олигархатом в России и на Украине; 1:04:41 - Мог ли победить Советский Союз в борьбе сверхдержав на базе экономики социализма? *Во время эфира упоминаются Олег Ляшко, Андрей Билецкий, Дмитрий Корчинский и Евгений Карась, внесённые в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
россия
украина
запад
крокус сити
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60
видео, ростислав ищенко, россия, украина, запад, нато, вооруженные силы украины, f-16, наказание, крокус сити, крокус сити холл, террорист, терроризм, москва, спецслужба, сво, спецоперация, аэродромы, конфликт, олигарх, киев, вооружение, впк, союзники, бюрократия, белоруссия, сша, экономика, социализм, минск, ссср, война, власть, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, Запад, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, наказание, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, террорист, терроризм, Москва, спецслужба, СВО, Спецоперация, аэродромы, конфликт, олигарх, Киев, вооружение, ВПК, союзники, бюрократия, Белоруссия, США, экономика, социализм, Минск, СССР, война, власть

Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко

16:01 27.03.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:52 - О возможных заказчиках теракта в "Крокус Сити холле" и о методах наказания;
05:14 - О вероятности ударов по аэродромам стран НАТО в случае если переданные Украине F-16 будут там базироваться;
09:28 - Как пресечь ввоз тяжёлых вооружений из европейских стран НАТО?
16:26 - Можно ли сейчас покромсать западные границы Украины?
22:22 - Прогнозы по дальнейшему развитию СВО и действиях Запада;
33:12 - Куда денутся оголтелые нацисты после освобождения Украины?
46:32 - О борьбе бюрократии с олигархатом в России и на Украине;
1:04:41 - Мог ли победить Советский Союз в борьбе сверхдержав на базе экономики социализма?
*Во время эфира упоминаются Олег Ляшко, Андрей Билецкий, Дмитрий Корчинский и Евгений Карась, внесённые в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
 
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