https://ukraina.ru/20240327/1054146532.html

Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко

Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко - 27.03.2024 Украина.ру

Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-03-27T16:01

2024-03-27T16:01

2024-03-27T16:01

видео

ростислав ищенко

россия

украина

запад

нато

вооруженные силы украины

f-16

наказание

крокус сити

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00:52 - О возможных заказчиках теракта в "Крокус Сити холле" и о методах наказания; 05:14 - О вероятности ударов по аэродромам стран НАТО в случае если переданные Украине F-16 будут там базироваться; 09:28 - Как пресечь ввоз тяжёлых вооружений из европейских стран НАТО? 16:26 - Можно ли сейчас покромсать западные границы Украины? 22:22 - Прогнозы по дальнейшему развитию СВО и действиях Запада; 33:12 - Куда денутся оголтелые нацисты после освобождения Украины? 46:32 - О борьбе бюрократии с олигархатом в России и на Украине; 1:04:41 - Мог ли победить Советский Союз в борьбе сверхдержав на базе экономики социализма? *Во время эфира упоминаются Олег Ляшко, Андрей Билецкий, Дмитрий Корчинский и Евгений Карась, внесённые в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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