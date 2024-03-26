https://ukraina.ru/20240326/1054117558.html

Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"

Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру

Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, кто стоит за терактом в подмосковном "Крокус сити холле"

2024-03-26T13:49

2024-03-26T13:49

2024-03-26T13:49

крокус сити холл

николай патрушев

новости

украина

россия

совбез

иг

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Журналисты буквально на ходу спросили у Патрушева: "ИГИЛ* или Украина?"Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали еще почти 200. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро. * Террористическая организация, запрещённая в РФ.

https://ukraina.ru/20240326/1054112976.html

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крокус сити холл, николай патрушев, новости, украина, россия, совбез, иг