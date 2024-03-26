Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, кто стоит за терактом в подмосковном "Крокус сити холле"
Журналисты буквально на ходу спросили у Патрушева: "ИГИЛ* или Украина?"
"Конечно, Украина", - сразу ответил Патрушев.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали еще почти 200.
Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро.
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.