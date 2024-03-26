Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру
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Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру
Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, кто стоит за терактом в подмосковном "Крокус сити холле"
2024-03-26T13:49
2024-03-26T13:49
крокус сити холл
николай патрушев
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иг
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Журналисты буквально на ходу спросили у Патрушева: "ИГИЛ* или Украина?"Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали еще почти 200. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро. * Террористическая организация, запрещённая в РФ.
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крокус сити холл, николай патрушев, новости, украина, россия, совбез, иг
Крокус Сити Холл, Николай Патрушев, Новости, Украина, Россия, Совбез, ИГ

Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"

13:49 26.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, кто стоит за терактом в подмосковном "Крокус сити холле"
Журналисты буквально на ходу спросили у Патрушева: "ИГИЛ* или Украина?"

"Конечно, Украина", - сразу ответил Патрушев.

Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали еще почти 200.
Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро.
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
10:22
Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - БастрыкинВсе обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали свою вину и дали показания о заказчиках, доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину
 
Крокус Сити ХоллНиколай ПатрушевНовостиУкраинаРоссияСовбезИГ
 
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Заголовок открываемого материала
13:57Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
13:49Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
13:36Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
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