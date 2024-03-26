Турция изучила информацию о террористах, прибывших в Москву - СМИ - 26.03.2024 Украина.ру
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Турция изучила информацию о террористах, прибывших в Москву - СМИ
Турция изучила информацию о террористах, прибывших в Москву - СМИ - 26.03.2024 Украина.ру
Турция изучила информацию о террористах, прибывших в Москву - СМИ
Анкара изучила данные о террористах "Крокуса", которые прибыли в Москву из Турции, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источники
2024-03-26T11:35
2024-03-26T11:35
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терроризм
террорист
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В Анкаре тщательно изучили информацию о террористах, устроивших стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле", которые приехали в Турцию и вернулись в Москву. "Анкара обо всех событиях информирует Москву", пишет издание.Согласно источникам газеты, подозреваемые в теракте следовали по маршруту Москва – Турция – Москва. Один из террористов после задержания признался, что 4 марта прилетел в Москву из Турции. Второй террорист в соцсети публиковал в феврале фотографии из Стамбула.Четверо террористов вечером 22 марта ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в Красногорске Московской области. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям, а после устроили поджоги.Утром 23 марта в Брянской области российские спецслужбы задержали террористов. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей.Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
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новости, москва, турция, анкара, ск рф, россия, теракт, терроризм, террорист, стамбул
Новости, Москва, Турция, Анкара, СК РФ, Россия, теракт, терроризм, террорист, Стамбул

Турция изучила информацию о террористах, прибывших в Москву - СМИ

11:35 26.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурецкий курорт Анталья
Турецкий курорт Анталья - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Анкара изучила данные о террористах "Крокуса", которые прибыли в Москву из Турции, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источники
В Анкаре тщательно изучили информацию о террористах, устроивших стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле", которые приехали в Турцию и вернулись в Москву. "Анкара обо всех событиях информирует Москву", пишет издание.
Согласно источникам газеты, подозреваемые в теракте следовали по маршруту Москва – Турция – Москва.
"Не было никаких предупреждений из Москвы в Анкару относительно этих двух людей. Естественно, нет ничего ненормального в возвращении двух людей, прибывших из Москвы и не имеющих никакой регистрации в Турции", — пишет издание.
Один из террористов после задержания признался, что 4 марта прилетел в Москву из Турции. Второй террорист в соцсети публиковал в феврале фотографии из Стамбула.
Четверо террористов вечером 22 марта ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в Красногорске Московской области. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям, а после устроили поджоги.
Утром 23 марта в Брянской области российские спецслужбы задержали террористов. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей.
Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Вчера, 13:04
Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"Террористов, убивших посетителей "Крокус Сити Холла", готовили в Стамбуле. Такое мнение высказали российские военные журналисты Семен Пегов и Борис Рожин
 
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Заголовок открываемого материала
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13:49Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
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08:35Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации
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