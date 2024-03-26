"Будут отходить, отходить, отходить". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу - 26.03.2024 Украина.ру
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"Будут отходить, отходить, отходить". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
"Будут отходить, отходить, отходить". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу - 26.03.2024 Украина.ру
"Будут отходить, отходить, отходить". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
На Украине обсуждают версию об "украинском следе" в теракте в Подмосковье, говорят о последствиях ударов ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры, обсуждают трудноразрешимые проблемы, связанные с необходимостью быстрого пополнения рядов ВСУ, и задаются вопросом, правильно ли Киевом был выбран путь "в НАТО"
2024-03-26T05:43
2024-03-26T07:32
эксклюзив
сво
украина
всу
андрей золотарев
вадим карасев
нато
ес
россия
политика
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Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире интернет-канала Politeka отметил, что уже на протяжении недели в украинском конфликте наблюдается эскалация, продолжается воздушное наступление ВС РФ, в ходе которого наносятся удары по энергетической инфраструктуре Украины."Судя по всему, Кремль ставит масштабные цели ─ собственно, добить украинскую энергетическую инфраструктуру и, соответственно, создать предпосылки для последующего более масштабного наступления. Понятно, что такие оптимисты, которые говорят о том, что российская армия выдохлась, – ну, знаете, их бы устами мед пить", – сказал эксперт, добавив, что при этом все видят сокращение западной помощи Киеву.Отвечая на вопрос об "украинском следе" в теракте в Красногорске, Золотарев напомнил о предупреждениях американской разведки относительно возможных терактов в России и выразил удивление по поводу беспечности организаторов концертов. По его мнению, версия об "окне" для террористов на украинской границе вызывает сомнения, поскольку до этой границы не так просто добраться, "там все заминировано".Впрочем, понятно, что на Украине все предположения об "украинском следе" будут всячески отвергать. По мнению Золотарева, такая версия "будет служить обоснованием для нанесения дальнейших ракетных ударов" по Украине (отметим, что с таким доводом сложно согласиться, на самом деле для обоснования ударов вполне достаточно и других аргументов, чего стоят обстрелы мирного населения в Донецке и в Белгороде. – Ред.).При этом Золотарев осудил украинских турбопатриотов, назвавших блюда в баре в честь теракта в "Крокус Сити Холле". По его словам, подобные шаги могут сказаться на уровне поддержки Киева Западом – "это будет прилетать нам бумерангом".Что дальше? Киеву необходимо кардинально изменить подходы к решению проблем, "старые лозунги – в процессе обнуления", считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, высказанному в эфире того же канала, долгое время внутренняя политика на Украине была заложницей политики внешней. Теперь же становится понятно, что вступление в НАТО нереалистично, вступление в ЕС – "сложный, сложный процесс".Политолог отметил, что теперь надо думать над тем, как вернуть людей в страну, как решать демографическую проблему, как возрождать семью, как работать с ветеранами. Он добавил, что это серьезная работа, надо понимать, что мир изменился – и "в этой ситуации надо заняться собой"."Не крымоцентризм – ради Крыма сейчас дальше ложить… По-другому Крым надо возвращать, а не принося в жертву Украину всю и дальше воюя без понятной перспективы", – заявил Карасев. Он добавил, что Европа не даст Киеву достаточно вооружений, поскольку боится вступать с Россией в непосредственное столкновение, "в том числе ядерное".По мнению эксперта, война теперь должна идти не за территорию, раз это пока невозможно, а за создание условий безопасности для Украины, за создание условий для "собирания страны… собирания людей"."Может быть, сейчас главное – собирание людей, собирание сил для нового рестарта Украины", – сказал политолог. По его мнению, "это будет уже другая Украина и другое политическое поколение, которое не вышло в борьбе за НАТО и против НАТО – ну победили те, кто, скажем так, за НАТО были… а те, кто победят в лучшем представлении картины поствоенного восстановления Украины".Но до поствоенного восстановления еще надо дожить. А пока на Украине спорят о методах мобилизации. Действия военкомов, вылавливающих людей на улицах и в транспорте, уже вызывают открытое противодействие граждан. При этом новый набор вовсе не улучшит качества ВСУ, считает украинский военный эксперт Олег Стариков."Нынешний метод проведения набора в ВСУ – он не соответствует вызовам, стоящим перед нашим государством", – сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.По его словам, в российских войсках служат мотивированные бойцы, а вот среди схваченных ТЦК впоследствии, когда придет время, не все покажут доблесть и героизм."Морально-боевой дух – это материальная составляющая, это не просто так, это материальная составляющая… Поэтому те методы, которыми проводится набор в наши вооруженные силы, они ведут не к улучшению высокого уровня боеготовности, а к его снижению", – считает Стариков.Он пояснил: ТЦК выполняют план, новобранцы приходят, а командиры "хватаются за голову: 50 плюс приходят – давление, сердце, сахарный диабет и все виды сопутствующих заболеваний..."По мнению эксперта, таким бойцам сложно будет выдержать бомбардировки, например, трехтонными фугасными авиабомбами (ФАБ-3000), так как "это уровень тактического ядерного оружия, только без первичных факторов ядерного взрыва"."Будут отходить, отходить, отходить", – предрекает Стариков.Что касается тех, кто отлавливает людей, то есть сотрудников ТЦК, то имели место попытки убедить народ, что это ветераны, уже отдавшие свой долг на полях сражений. Однако выясняется, что среди военных, которые несут службу в военкоматах, боевой опыт имеют менее половины. "Участниками боевых действий из них являются 46,2%, говорится в официальном ответе Минобороны Украины на запрос нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой", – информирует издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.О своей оценке морального состояния ВСУ рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов."Военнослужащие ВСУ, на мой взгляд, сильно деморализованы, имеют низкое морально-психологическое состояние. Это видно по заявлениям солдат и офицеров, которые попадают к нам плен. Они сообщают о том, что их бросают на "мясные" штурмы, хватают на улицах и отправляют на фронт, хотя воевать за режим Зеленского украинцы не хотят", – сказал он.По мнению Тимура Сыртланова, факты сопротивления людей действиям военкомов и другие "события, которые происходят на внутриполитической кухне Украины, действительно говорят о том, что народ готов поднять на вилы укронацистов и помочь нам с внутреннего фронта достичь долгожданной победы".В свою очередь, Стариков отмечает: даже если войска стран НАТО действительно появятся на территории Украины, то это, как ни странно, будет выгодно России. "Они покажут, мы же вам не зря говорили, что мы воюем на Украине не против украинцев, а против кого? Против натовцев", – отметил Стариков. А появление именно французских подразделений вообще напомнит 1812 год и поднимет моральный дух ВС РФ, считает эксперт.Тем временем бои продолжаются, потери ВСУ растут. В украинских пабликах приводят слова раненого украинского военного, рассказавшего американскому телеканалу о ситуации на фронте: "Ни поддержки, ничего. Наши пять раз стрельнули из чего-то тяжёлого, а они (русские. – Ред.) пятьсот. Я не знаю, какие планы у нашей власти, но это похоже на уничтожение своего населения. Боеспособного и трудоспособного. И всё".* Признан иноагентом в РФ.
https://ukraina.ru/20240325/1054082881.html
https://ukraina.ru/20240324/1054074886.html
https://ukraina.ru/20240323/1054065835.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, всу, андрей золотарев, вадим карасев, нато, ес, россия, политика, эксперты, киев, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Андрей Золотарев, Вадим Карасев, НАТО, ЕС, Россия, политика, эксперты, Киев, Вооруженные силы Украины

"Будут отходить, отходить, отходить". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу

05:43 26.03.2024 (обновлено: 07:32 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают версию об "украинском следе" в теракте в Подмосковье, говорят о последствиях ударов ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры, обсуждают трудноразрешимые проблемы, связанные с необходимостью быстрого пополнения рядов ВСУ, и задаются вопросом, правильно ли Киевом был выбран путь "в НАТО"
Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире интернет-канала Politeka отметил, что уже на протяжении недели в украинском конфликте наблюдается эскалация, продолжается воздушное наступление ВС РФ, в ходе которого наносятся удары по энергетической инфраструктуре Украины.
"Судя по всему, Кремль ставит масштабные цели ─ собственно, добить украинскую энергетическую инфраструктуру и, соответственно, создать предпосылки для последующего более масштабного наступления. Понятно, что такие оптимисты, которые говорят о том, что российская армия выдохлась, – ну, знаете, их бы устами мед пить", – сказал эксперт, добавив, что при этом все видят сокращение западной помощи Киеву.
Отвечая на вопрос об "украинском следе" в теракте в Красногорске, Золотарев напомнил о предупреждениях американской разведки относительно возможных терактов в России и выразил удивление по поводу беспечности организаторов концертов. По его мнению, версия об "окне" для террористов на украинской границе вызывает сомнения, поскольку до этой границы не так просто добраться, "там все заминировано".
Впрочем, понятно, что на Украине все предположения об "украинском следе" будут всячески отвергать. По мнению Золотарева, такая версия "будет служить обоснованием для нанесения дальнейших ракетных ударов" по Украине (отметим, что с таким доводом сложно согласиться, на самом деле для обоснования ударов вполне достаточно и других аргументов, чего стоят обстрелы мирного населения в Донецке и в Белгороде. – Ред.).
При этом Золотарев осудил украинских турбопатриотов, назвавших блюда в баре в честь теракта в "Крокус Сити Холле". По его словам, подобные шаги могут сказаться на уровне поддержки Киева Западом – "это будет прилетать нам бумерангом".
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Вчера, 07:01
"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущемИзменения в подходах западных партнеров Киева, их предложения повоевать в кредит грозят непредсказуемыми последствиями, считает украинский политолог Алексей Вигиринский
Что дальше? Киеву необходимо кардинально изменить подходы к решению проблем, "старые лозунги – в процессе обнуления", считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, высказанному в эфире того же канала, долгое время внутренняя политика на Украине была заложницей политики внешней. Теперь же становится понятно, что вступление в НАТО нереалистично, вступление в ЕС – "сложный, сложный процесс".
Политолог отметил, что теперь надо думать над тем, как вернуть людей в страну, как решать демографическую проблему, как возрождать семью, как работать с ветеранами. Он добавил, что это серьезная работа, надо понимать, что мир изменился – и "в этой ситуации надо заняться собой".
"Не крымоцентризм – ради Крыма сейчас дальше ложить… По-другому Крым надо возвращать, а не принося в жертву Украину всю и дальше воюя без понятной перспективы", – заявил Карасев. Он добавил, что Европа не даст Киеву достаточно вооружений, поскольку боится вступать с Россией в непосредственное столкновение, "в том числе ядерное".
По мнению эксперта, война теперь должна идти не за территорию, раз это пока невозможно, а за создание условий безопасности для Украины, за создание условий для "собирания страны… собирания людей".
"Может быть, сейчас главное – собирание людей, собирание сил для нового рестарта Украины", – сказал политолог. По его мнению, "это будет уже другая Украина и другое политическое поколение, которое не вышло в борьбе за НАТО и против НАТО – ну победили те, кто, скажем так, за НАТО были… а те, кто победят в лучшем представлении картины поствоенного восстановления Украины".
Но до поствоенного восстановления еще надо дожить. А пока на Украине спорят о методах мобилизации. Действия военкомов, вылавливающих людей на улицах и в транспорте, уже вызывают открытое противодействие граждан. При этом новый набор вовсе не улучшит качества ВСУ, считает украинский военный эксперт Олег Стариков.
"Нынешний метод проведения набора в ВСУ – он не соответствует вызовам, стоящим перед нашим государством", – сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
24 марта, 13:41
"Клептократическая диктатура". Украинские эксперты и политики с удивлением обнаружили в стране очевидноеНа Украине уже начинают публично сомневаться в том, что Майдан принес какие-то "демократические завоевания". И так считают не только представители оппозиции.
По его словам, в российских войсках служат мотивированные бойцы, а вот среди схваченных ТЦК впоследствии, когда придет время, не все покажут доблесть и героизм.
"Морально-боевой дух – это материальная составляющая, это не просто так, это материальная составляющая… Поэтому те методы, которыми проводится набор в наши вооруженные силы, они ведут не к улучшению высокого уровня боеготовности, а к его снижению", – считает Стариков.
Он пояснил: ТЦК выполняют план, новобранцы приходят, а командиры "хватаются за голову: 50 плюс приходят – давление, сердце, сахарный диабет и все виды сопутствующих заболеваний..."
По мнению эксперта, таким бойцам сложно будет выдержать бомбардировки, например, трехтонными фугасными авиабомбами (ФАБ-3000), так как "это уровень тактического ядерного оружия, только без первичных факторов ядерного взрыва".
"Будут отходить, отходить, отходить", – предрекает Стариков.
Что касается тех, кто отлавливает людей, то есть сотрудников ТЦК, то имели место попытки убедить народ, что это ветераны, уже отдавшие свой долг на полях сражений. Однако выясняется, что среди военных, которые несут службу в военкоматах, боевой опыт имеют менее половины. "Участниками боевых действий из них являются 46,2%, говорится в официальном ответе Минобороны Украины на запрос нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой", – информирует издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.
О своей оценке морального состояния ВСУ рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.
"Военнослужащие ВСУ, на мой взгляд, сильно деморализованы, имеют низкое морально-психологическое состояние. Это видно по заявлениям солдат и офицеров, которые попадают к нам плен. Они сообщают о том, что их бросают на "мясные" штурмы, хватают на улицах и отправляют на фронт, хотя воевать за режим Зеленского украинцы не хотят", – сказал он.
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
23 марта, 17:09
Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в РоссииНа Украине обсуждают ужасный теракт в Подмосковье, в результате которого погибли десятки людей. Как и следовало ожидать, некоторые персонажи откровенно радуются, другие пытаются свалить вину на власти РФ, третьи — на ИГИЛ*.
По мнению Тимура Сыртланова, факты сопротивления людей действиям военкомов и другие "события, которые происходят на внутриполитической кухне Украины, действительно говорят о том, что народ готов поднять на вилы укронацистов и помочь нам с внутреннего фронта достичь долгожданной победы".
В свою очередь, Стариков отмечает: даже если войска стран НАТО действительно появятся на территории Украины, то это, как ни странно, будет выгодно России. "Они покажут, мы же вам не зря говорили, что мы воюем на Украине не против украинцев, а против кого? Против натовцев", – отметил Стариков. А появление именно французских подразделений вообще напомнит 1812 год и поднимет моральный дух ВС РФ, считает эксперт.
Тем временем бои продолжаются, потери ВСУ растут. В украинских пабликах приводят слова раненого украинского военного, рассказавшего американскому телеканалу о ситуации на фронте: "Ни поддержки, ничего. Наши пять раз стрельнули из чего-то тяжёлого, а они (русские. – Ред.) пятьсот. Я не знаю, какие планы у нашей власти, но это похоже на уничтожение своего населения. Боеспособного и трудоспособного. И всё".
* Признан иноагентом в РФ.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУАндрей ЗолотаревВадим КарасевНАТОЕСРоссияполитикаэкспертыКиевВооруженные силы Украины
 
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05:57Махмуд аль-Афанди: исламские террористы переехали на Украину, проглотив новую антироссийскую наживку
05:52"Подготовлены не хуже спецслужб": подполковник ФСБ рассказал, почему террористы на камеру "валяют дурака"
05:43"Будут отходить, отходить, отходить". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
05:42Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
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