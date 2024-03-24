https://ukraina.ru/20240324/1054072203.html

Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ

Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ - 24.03.2024 Украина.ру

Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ

Почему так быстро "взяли" террористов из "Крокуса"? Зайдут ли страны НАТО на Украину? Готова ли Россия применить ядерное оружие?

2024-03-24T12:42

2024-03-24T12:42

2024-03-24T13:09

интервью

спецоперация

сво

крокус сити

терроризм

террорист

россия

украина

сергей шойгу

владимир путин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.Россия скорбит над трагедией в "Крокус Сити Холле", где 22 марта террористы расстреляли мирных граждан. Более 130 человек погибли, и свыше 150 пострадали.В это время французская армия готовится к участию в самых жестких конфликтах, о чем на днях сообщил начальник штаба cухопутных войск Франции Пьер Шилль.— Тимур, почему террористам так легко было осуществить теракт в "Крокусе"? Буквально за 10 минут, судя по данным, они расстреляли людей, подожгли помещение и смешались с толпой. Как вы считаете, это были подготовленные люди или нет?— Несомненно, теракт готовился не один месяц. Сотрудники наших специальных служб сейчас ведут работу с задержанными террористами.Эти нелюди действовали точно по такой же методичке, как ранее наши обманутые граждане, которые на территории Российской Федерации поджигали военкоматы, релейные шкафы на железной дороге, трансформаторные будки; обливали зелёнкой урны на избирательных участках в дни выборов президента России.Во всем этом виден британский след. Это их почерк, они научили укронацистов работать по своей методичке. То есть все ведет к террористической организации ГУР (Главного управления разведки - Ред.) Украины. Думаю, стоит объявить в России данную организацию террористической.Заметьте, во время теракта в нашей многонациональной стране поднят еще и национальный вопрос.— Почему так быстро удалось задержать террористов?— Это, в первую очередь, конечно, за счет грамотно выстроенной работы оперативных и специальных служб России. Во-вторых, в нашей стране достаточное количество камер. Это позволило провести идентификацию предполагаемых преступников, отследить маршрут их движения и оперативно провести поиск и задержание, не дать уйти от ответственности.Сейчас основная работа — это сбор доказательной базы. Мы уже знаем, что преступники намеревались уйти на Украину, где их наверняка на границе ждала группа местного спецназа с целью сделать коридор и вывезти далее.Ранее поступали предупреждения со стороны посольства США о том, что в России могут быть произведены теракты. Поэтому предположу, что террористов украинские спецслужбы хотели переправить американцам. А те бы уже инициировали их задержание где-нибудь на Ближнем Востоке. И тем самым якобы поучаствовали в раскрытии теракта в Москве.Такая вот гнусная тактика у западных спецслужб и их подмастерьев из неонацистской Украины.— К слову о тактике Запада. А с чем связана воинственная риторика Макрона и заявление о вводе французского контингента на Украину?— Во-первых, общеизвестно, что войска стран Евросоюза и блока НАТО уже определенное время находятся на территории Украины — в качестве инструкторов боевых экипажей, вооружений, военной техники западного производства. Это связано с тем, что достаточно продолжительное время необходимо для обучения украинских специалистов — чтобы они могли работать на боевой технике западных образцов. А этого времени нет.То есть солдаты блока НАТО уже несколько месяцев воюют на стороне неонацистского режима Украины.Во-вторых, по заявлению президента Франции Макрона, на Украину планируется направить порядка 2000 человек французского контингента. Смехотворная, честно говоря, цифра. Ежедневно, по данным Минобороны, мы уничтожаем практически такое же число (1,5–2 тысячи) военнослужащих ВСУ.Кроме того, если данный контингент будет направлен на территорию Украины, я думаю, он не приблизится к линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами России (ВС РФ).Опять же, заявления президента Франции, носят больше популистский характер, чтобы отвлечь внимание народа от ситуации, которая творится внутри страны.Это протесты фермеров [связанные с просачиванием в страну дешёвого украинского зерна], недовольство населения клопами, "действующими" на территории Франции, потому что правительство победить их не может.Летом планируется проведение важного для страны события — Олимпиады в Париже. От всего этого Макрон хочет отвлечь внимание.Еще один момент. Воинственные заявления главы Франция, как мне кажется, направлены в сторону его главного соперника по Евросоюзу — правительства Германии.— Какой вариант интервенции со стороны Франции наиболее вероятен: создать оборону по Днепру, чтобы не пустить Россию в Одессу или охранять границу с Белоруссией, а ВСУ тем временем смогут перебросить силы на текущую линию соприкосновения? Главная задача Иностранного легиона – не дать нам взять Одессу.— В случае размещения контингента на территории Украины возможны разные варианта. Да, французы могут разместиться на границе с Белоруссией. Также эксперты и аналитики рассматривают версию, что французы могут расположиться в Одессе.— Как это будет выглядеть? То есть придет французская регулярная армия, поставит свой флаг в Одессе и француза под каждую берёзку, образно говоря?— Анна, вы совершенно правильно заметили насчет флага. Как я уже сказал 2000 человек — это маленькая цифра для данного вооруженного конфликта, когда с каждой стороны сотни тысяч человек участвуют. И если контингент будет направлен на территорию Украины, то только для того, чтобы показать "флаг" Франции на Украине. То есть обозначить свое присутствие на Украине. Не более того.— Получается, они нас просто пугают?— Я думаю, да.— А британские контингенты в каком количестве могут зайти на Украину?— В таком количестве, как французы, они вряд ли зайдут. Судя по имеющимся цифрам, британские наемники, в том числе инструктора, действующие военнослужащие, старшие офицеры, уничтожаются в штабах группировок ВСУ точечными ударами Военно-космических сил (ВКС) России. Плановая работа по ним ведется.— Что мы будем делать, если иностранный контингент зайдет на Украину? Это уже буду не наемники, а регулярная армия.— Руководители нашего государства по этому поводу заявили, что для нас не будет никаких красных линий в этом отношении. Любое вооруженное формирование на территории Украины будет являться законной целью и для ВКС России, и для сухопутных войск в ближнем бою, для штурмовиков наших героических.Поэтому все, кто поднимут оружие и направят в сторону военнослужащих Российской Федерации, будут уничтожаться.— Вы сами как думаете: зайдут французы или британцы туда?— Я все-таки думаю, что это игра мускулами со стороны Макрона, и до этого скорее всего не дойдет.— Ну, а если все-таки зайдут. Достаточно ли у нас ресурсов: ПВО, новые ракеты, разведка?— С начала специальной военной операции у нас активно начал развиваться Военно-промышленный комплекс (ВПК). Последние события — освобождение многострадальной Авдеевки при помощи фугасных авиабомб ФАБ-1500. Это показало, что мы применяем новые образцы вооружений, военной техники.Названная мной авиабомба имеет универсальный модуль планирования и коррекции. Ее выпускают с наших бомбардировщиков, которым теперь не надо вылетать в зону поражения зенитно-ракетных комплексов противника.Они могут, не долетая около 70 километров до линии боевого соприкосновения, наносить точечные ювелирные удары по штабам и личному составу ВСУ, расположенные глубоко под землей, под бетоном. Могут бить по зданиям, в том числе по высоткам, которые "складываются", погребая под собой противника.— Есть ли у нас, что противопоставить дальнобойному западному оружию? Много идет разговоров, что французы могут привезти его на Украину.— Мы на днях провели достаточно крупную бомбардировку территории Украины, ее энергетического комплекса, в том числе эффективно нанесли удар по ДнепроГЭС.Это показало, что вся территория страны находится под контролем наших ВКС и ракетных войск.Ранее Президент России Владимир Путин сказал, что за Белгород и гибель наших людей противнику придется отвечать. Идут ежедневные бомбардировки, террор Белгорода со стороны Украины. Причем при помощи ракетных систем залпового огня чешского производства и других западных стран. Все, кто принимал в этих варварских атаках участие, будут либо привлечены к ответственности, либо уничтожены.Войска, которые прикрывают нашу государственную границу, ежедневно вступают в бой с диверсионно-разведывательными группами противника, наносят поражение по вскрываемым точкам, опорным пунктам на сопредельной территории. Бойцы делают все возможное, чтобы сохранить жизни местных жителей на территориях Белгородской и Курской областей.— НАТО строит в Румынии базу, чтобы контролировать Черное море. Будем воевать дронами или лучше одним ударом прикрыть базу НАТО?— Пока что база только строится. На это определенное время уйдет. В Европе существуют десятки баз НАТО, которые ими активно используютсяЯ вам так скажу: в ответ действия НАТО в Румынии почему бы нам не развернуть очередную базу, к примеру, на территории одной из стран в Южной Америке? Например, в дружественной нам Венесуэле.Думаю, такие переговоры на военно-дипломатическом уровне проводятся.— Дмитрий Медведев сказал, если страны НАТО введут войска на Украину, мы можем применить ядерное оружие. Как считаете, такое заявление остановит Запад в стремлении разрушить Россию?— Когда говорит один из руководителей российского государства, к его словам нужно серьезно относиться. За каждым словом идет дело.Думаю, в случае необходимости Российская Федерация воспользуется своим правом на применение ядерного оружия. Но первыми мы никогда его не применим.У нас достаточно сил и средств, чтобы обычными вооружениями, при помощи наших новых разработок оружия и военной техники подойти к решению озвученных президентом целей и задач СВО.— Война обещает быть долгой, видимо. Достаточно ли у нас сил и средств, чтобы продолжать СВО? Что с ротацией? Ждать ли мобилизации? Бойцы воюют по 2 года, отпуска короткие, люди устают физически и морально.— Во-первых, указ президента РФ о мобилизации продолжает действовать. Его никто не отменял, не прекращал.Вместе с тем достаточно большое число добровольцев каждый день уходит на фронт. Смена происходит.Недавно выступали ребята из добровольческого батальона "Эспаньола", которые говорили о необходимости освежить силы ВС РФ по объективным причинам. Это те, что вы, Анна, назвали, в также объективные санитарные потери.Ребята получают ранения, не могут вернуться, к примеру, в штурмовые подразделения. Но, в силу полученных увечий, есть возможность на штабной работе использовать их труд.Мы никого из своих, естественно, не бросаем. Если у бойца с инвалидностью, увечьями есть желание продолжать военную службу, ему дают эту возможность.— Таких героев много?— Очень много! Это даже не сотни, а тысячи ребят — которые хотят после ранений вернуться обратно. Даже министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу говорил, что более 800 человек вернулись в строй после полученного четвертого ранения. А вы представьте, кто после первого, второго, третьего ранения? Таких за тысячи человек.— Тимур, почему они возвращается?— Скорее всего, это русский менталитет, русский дух, русский характер. Своих не бросаем. Такое воспитание, гены.— Добровольцев у нас сейчас много?— Я постоянно с ребятами на фронте связь поддерживаю. Многие добровольцы, которые уходили на фронт добровольцами, сейчас уже заключили контракты на военную службу с Министерством обороны, с войсками Росгвардии России.Они являются кадровыми военнослужащими, выполняют поставленные задачи в рамках специальной военной операции. Таких десятки тысяч.— Опять возобновились разговоры о создании санитарной зоны на территории Украины. Где она должна проходить? Какой должна быть ее ширина?— Говоря о санитарной зоне, чтобы прекратить террористические обстрелы Белгорода и области, она в первую очередь должна, конечно, располагаться на территории противника, на территории Украины. И должна быть такой глубины, чтобы не позволяла ни одному виду вооружения, военной технике ВСУ, стран Запада достать до территории России, в том числе до новых субъектов.— Хватит ли этой меры, чтобы обезопасить российские регионы?— Должно хватить, да.— Вооруженные силы России взяли под контроль село Орловка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Что это означает для российской армии и хода СВО?— Это определенный тактический успех. Мы практически каждый день берем новые территории, населенные пункты бывшей Украины, освобождая исконно русскую землю.Это действительно, благодаря полученному опыту. Наши штурмовики (сухопутчики, мотострелки, десантники) на земле ведут бои с неонацистами, проявляя мужество и героизм, рискуя жизнью, здоровьем.Они идут вперед, смотрят смерти в глаза и при этом понимают, что только от них зависит решение задач СВО и приближение победы. Конечно, при этом они не забывают о том, что дома их ждут семьи, родные, дети, жены и родители.— Как вы видите развитие ситуации на Украине в дальнейшем? Политически и в военном плане.— Военнослужащие ВСУ, на мой взгляд, сильно деморализованы, имеют низкое морально-психологическое состояние. Это видно по заявлениям солдат и офицеров, которые попадают к нам плен.Они сообщают о том, что их бросают на мясные штурмы, хватают на улицах и отправляют на фронт, хотя воевать за режим Зеленского украинцы не хотят.Поэтому я думаю, все в наших руках, в руках русских мужественных ребят, выполняющих на фронте служебно-боевые задачи борьбы с укронацистами.— Украинцы убивают военкомов, при этом безнаказанно. А можем ли мы предположить, что в Украине зреет гражданская война и граждане страны сами помогут России свергнуть режим Зеленского?— Последние события, которые происходят на внутрополитической кухне Украины, действительно, говорят о том, что народ готов поднять на вилы укронацистов. И помочь нам с внутреннего фронта достичь долгожданной победы.— С нашей стороны нужно что-то делать, чтобы ускорить процесс? Может быть усилить пропаганду?— Данная работа, я думаю, ведется и специальными службами, и Главным управлением Генштаба РФ. Подполье и партизаны активно работают, и партизаны активно работают.— Тимур, расскажите, как продвигается ваша гуманитарная миссия?— Практически каждую неделю мы отправляем гуманитарные грузы в зону СВО — и по заявкам подразделений, и в те части соединения, где проходят службу наши друзья, мои сослуживцы бывшие. Ни один запрос без ответа не оставляем.Вот буквально на днях пришла заявка на приобретение снайперской винтовки. Мы сегодня-завтра ее купим и передадим в одно из подразделений сил специальных операций одному из героев Российской Федерации лично в руки — чтобы он бил врага с дальней дистанции из современного комплекта.Сейчас и народ, и армия едины. Вся страна участвует в специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230507/1046014341.html

https://ukraina.ru/20240324/1054071506.html

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Анна Черкасова

интервью, спецоперация, сво, крокус сити, терроризм, террорист, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, владимир зеленский