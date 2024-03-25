https://ukraina.ru/20240325/1054089903.html

Взрывы в Киеве, планы Кличко, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 марта

Взрывы в Киеве, планы Кличко, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 марта - 25.03.2024 Украина.ру

Взрывы в Киеве, планы Кличко, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 марта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах по запуску Подольского моста для автомобилей. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-25T13:08

2024-03-25T13:08

2024-03-25T14:55

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/19/1054089665_0:84:1230:775_1920x0_80_0_0_c636b296ab1d2fa3c436f0ec0850a4e0.jpg

О взрывах в Киеве сообщил мэр Киева Виталий Кличко."Взрывы в столице. Срочно в укрытие!" – написал он в своём телеграм-канале.Как сообщил поначалу глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в Печерском районе украинской столицы было зафиксировано падение обломков."Повреждён жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия. Данные уточняются", – отметил он.В свою очередь Кличко указал, что были вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.По данным Киевской городской военной администрации, также в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты.Кличко же сообщил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте.Временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной госадминистрации Николай Калашник сообщил, что после ракетного обстрела осколком повреждён частный дом в микрорайоне Осокорки без дальнейшего возгорания."Выехал лично. Экстренные службы работают на месте. Пострадавшие предварительно отсутствуют", – отметил он.Позднее Кличко сообщил о том, что количество пострадавших выросло до 5 человек. Трое из них получили помощь на месте.В 12:30 КГВА сообщила о том, что в Печерском районе было повреждено нежилое здание, без последующего горения, в Соломенском районе был поврежден многоэтажный дом, а в Днепровском и Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков.Планы КличкоКличко пообещал летом запустить движение автомобилей по Подольскому мосту и начать ремонт моста Метро. Об этом киевский градоначальник заявил в комментарии изданию "Экономическая правда".По словам Кличко, после завершения строительства дорог от Русановских садов до улицы Вершигоры и проспекта Шухевича (бывший проспект Ватутина. — Ред.) городские власти разрешат движение частного автомобильного транспорта по Подольскому мостовому переходу.Также летом городские власти планируют начать ремонт дорожных автопроездов моста Метро. Глава департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор пообещал, что движение по мосту для частных автомобилей перекрываться не будет."Для эстакады метро угрозы нет, есть проблемы с автопроездами. Будем усиливать мост снизу. Во время работ будем сужать полосы, перебрасывать движение с одной стороны на другую, но перекрывать полностью не будем", – заявил Кандибор.Ранее, 1 декабря 2023 года, в Киеве официально открыли первую очередь строительства Подольско-Воскресенского моста. При этом мост был открыт только для спецтранспорта, и автобусов нового маршрута № 111.Тогда Кличко назвал Подольско-Воскресенский мостовой переход крупнейшим из объектов транспортной инфраструктуры Киева и Украины. Протяжённость мостового перехода составляет более 10 км.В тот же день вышло интервью с бывшим советником Кличко Максимом Бахматовым."Городская власть так прос*ала остальные мосты: мост Патона — аварийный, мост Метро — аварийный — пятый уровень аварийности, пятый, им нельзя пользоваться. Я каждый раз, когда еду по Патона, я, во-первых, держусь двумя руками за руль, во-вторых, я приоткрываю оконце, ведь я знаю, что если я упаду в Днепр — я не шучу — я должен быть готов к этому. Но я езжу по нему, как и все киевляне... Прос*ан мост Метро, прос*ан Патона, прос*ан Южный мост — у него четвёртый уровень аварийности, у нас единственный, который "шевелится" – это Северный [мост]", – рассказывал Бахматов.Ранее Северный мост назывался Московским мостом.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 15 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на горловском направлении — 6 обстрелов, выпустив в общей сложности 42 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены одно жилое домостроение и один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 25 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 7; Корсунка — 5; Голая Пристань — 4; Алёшки — 6; Горностаевка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Подстепное, Обрывка, Алёшки, Днепряны, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 25 марта Минобороны России сообщило о предотвращённом ударе по Ростовской области."Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на Новочеркасской ГРЭС."Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - писал Голубев.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240325/1054084184.html

https://ukraina.ru/20240324/1054078138.html

https://ukraina.ru/20240324/1054074097.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники