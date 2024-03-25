https://ukraina.ru/20240325/1054079989.html

Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины

Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины - 25.03.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины

Поврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет. Для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев или даже год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-03-25T03:40

2024-03-25T03:40

2024-03-25T03:40

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В ночь на 22 марта ВС РФ нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики. В частности, на ДнепроГЭСе уничтожены или повреждены машинные залы. Прилеты также были зафиксированы на Ладыжинской ГРЭС в Винницкой области, ТЭЦ-3 и Змиевской ГРЭС в Харьковской области.Поврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет, а произвести их просто так невозможно. Украине сначала предстоит понять, что именно повреждено на ДнепроГЭСе, рассказал эксперт.Да и сам монтаж этих турбин – крайне затратное мероприятие. Грубо говоря, нужно сначала вынуть то, что есть, а потом поменять турбину и генератор, который на ней установлен, добавил он.Конечно, в послевоенный период на ДнепроГЭСе были очень серьезные повреждения. Но и сейчас для восстановления работы станции как единого целого Украине потребуется несколько месяцев, а то и год, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова считайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240323/1054062732.html

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новости, украина, россия, алексей анпилогов, днепрогэс, электричество, энергетика, удары, вс рф, тэц