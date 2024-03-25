Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины - 25.03.2024 Украина.ру
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Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины
Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины - 25.03.2024 Украина.ру
Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины
Поврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет. Для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев или даже год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-03-25T03:40
2024-03-25T03:40
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В ночь на 22 марта ВС РФ нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики. В частности, на ДнепроГЭСе уничтожены или повреждены машинные залы. Прилеты также были зафиксированы на Ладыжинской ГРЭС в Винницкой области, ТЭЦ-3 и Змиевской ГРЭС в Харьковской области.Поврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет, а произвести их просто так невозможно. Украине сначала предстоит понять, что именно повреждено на ДнепроГЭСе, рассказал эксперт.Да и сам монтаж этих турбин – крайне затратное мероприятие. Грубо говоря, нужно сначала вынуть то, что есть, а потом поменять турбину и генератор, который на ней установлен, добавил он.Конечно, в послевоенный период на ДнепроГЭСе были очень серьезные повреждения. Но и сейчас для восстановления работы станции как единого целого Украине потребуется несколько месяцев, а то и год, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова считайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240323/1054062732.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, алексей анпилогов, днепрогэс, электричество, энергетика, удары, вс рф, тэц
Новости, Украина, Россия, Алексей Анпилогов, ДнепроГЭС, электричество, энергетика, удары, ВС РФ, ТЭЦ

Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины

03:40 25.03.2024
 
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
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Поврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет. Для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев или даже год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В ночь на 22 марта ВС РФ нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики. В частности, на ДнепроГЭСе уничтожены или повреждены машинные залы. Прилеты также были зафиксированы на Ладыжинской ГРЭС в Винницкой области, ТЭЦ-3 и Змиевской ГРЭС в Харьковской области.
Поврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет, а произвести их просто так невозможно. Украине сначала предстоит понять, что именно повреждено на ДнепроГЭСе, рассказал эксперт.
Да и сам монтаж этих турбин – крайне затратное мероприятие. Грубо говоря, нужно сначала вынуть то, что есть, а потом поменять турбину и генератор, который на ней установлен, добавил он.

"Напомню, что в послевоенный период ДнепроГЭС был запущен после похожих разрушений машинных залов не сразу. Для этого потребовалось три-четыре года", - подчеркнул Анпилогов.

Конечно, в послевоенный период на ДнепроГЭСе были очень серьезные повреждения. Но и сейчас для восстановления работы станции как единого целого Украине потребуется несколько месяцев, а то и год, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова считайте на сайте Украина.ру
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
23 марта, 14:08
Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикойПо информации Следственного комитета России число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной. В центре общественных связей ФСБ сообщили, что они имели связи с украинской стороной
 
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