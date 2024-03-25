https://ukraina.ru/20240325/1054038554.html

Враг будет в ужасе: военный эксперт рассказал, когда тысячи "птиц" ударят из Белгорода по скоплению ВСУ

Враг будет в ужасе: военный эксперт рассказал, когда тысячи "птиц" ударят из Белгорода по скоплению ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру

Враг будет в ужасе: военный эксперт рассказал, когда тысячи "птиц" ударят из Белгорода по скоплению ВСУ

Боевые действия происходят всего в 600 километрах от Москвы. Чтобы справиться с мощным напором ВСУ, российским бойцам нужно не 2-3 "птицы", а 20-30 беспилотников в день. Если у военных будут такие средства, ВСУ "будут в ужасе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-25T05:20

2024-03-25T05:20

2024-03-25T05:20

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Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что власти будут работать над повышением безопасности жителей приграничных с Украиной регионов РФ.Если в Белгородскую область привезут несколько десятков тысяч FPV-дронов, ситуация на приграничье быстро начнет меняться в пользу российских военных. Хорошие операторы FPV-дронов есть в бригадах ГРУ и в пограничных войсках ФСБ, которые выполняют там конкретные боевые задачи, рассказал обозреватель.Чтобы справиться с мощным напором ВСУ, российским бойцам нужно не 2-3 "птицы", а 20-30 беспилотников в день. Если у военных будут такие средства, ВСУ "будут в ужасе", добавил волонтер. Они сто раз подумают о том, нужно ли им подъезжать на расстояние в 10 километров от российских позиций, отметил специалист.Волонтер сказал, что его смущает инерция в вопросе поставок FPV-дронов. "Все очень медленно. Похоже, у многих до сих пор есть ощущение, что это происходит во сне", отметил он. Боевые действия происходят всего в 600 километрах от Москвы, нужно посерьезнее относится к этой ситуации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240321/1054004521.html

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новости, москва, россия, белгород, алексей живов, бпла, дроны, белгородская область, беспилотники, сво, украина