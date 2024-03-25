Враг будет в ужасе: военный эксперт рассказал, когда тысячи "птиц" ударят из Белгорода по скоплению ВСУ
Боевые действия происходят всего в 600 километрах от Москвы. Чтобы справиться с мощным напором ВСУ, российским бойцам нужно не 2-3 "птицы", а 20-30 беспилотников в день. Если у военных будут такие средства, ВСУ "будут в ужасе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что власти будут работать над повышением безопасности жителей приграничных с Украиной регионов РФ.
Если в Белгородскую область привезут несколько десятков тысяч FPV-дронов, ситуация на приграничье быстро начнет меняться в пользу российских военных. Хорошие операторы FPV-дронов есть в бригадах ГРУ и в пограничных войсках ФСБ, которые выполняют там конкретные боевые задачи, рассказал обозреватель.
Чтобы справиться с мощным напором ВСУ, российским бойцам нужно не 2-3 "птицы", а 20-30 беспилотников в день. Если у военных будут такие средства, ВСУ "будут в ужасе", добавил волонтер. Они сто раз подумают о том, нужно ли им подъезжать на расстояние в 10 километров от российских позиций, отметил специалист.
"Я не знаю, кто занимается снабжением нашей армии этими типами беспилотников кроме волонтеров. Поэтому тот же "Народный фронт" мог бы объявить всероссийский народный сбор, чтобы они купили десятки тысяч FPV-дронов и отвезли их в Белгородскую область", - предложил Живов.
Волонтер сказал, что его смущает инерция в вопросе поставок FPV-дронов. "Все очень медленно. Похоже, у многих до сих пор есть ощущение, что это происходит во сне", отметил он. Боевые действия происходят всего в 600 километрах от Москвы, нужно посерьезнее относится к этой ситуации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
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