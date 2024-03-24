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Рекордная атака на Севастополь и удар по Белгороду, цинизм Лондона. Главное на Украине на утро 24 марта

Рекордная атака на Севастополь и удар по Белгороду, цинизм Лондона. Главное на Украине на утро 24 марта - 24.03.2024 Украина.ру

Рекордная атака на Севастополь и удар по Белгороду, цинизм Лондона. Главное на Украине на утро 24 марта

Украина использовала до девяти самолётов для атаки на Севастополь. ВСУ нанесли удар по Белгороду. Великобритания заявила о недопустимости использования теракта в "Крокусе" для эскалации на Украине

2024-03-24T09:56

2024-03-24T09:56

2024-03-24T09:56

эксклюзив

хроники

севастополь

украина

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вооруженные силы украины

теракт

терроризм

террорист

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Об атаке на Севастополь стало известно в ночь на 24 марта."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - сообщил в 22:59 в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Спустя 40 минут он сообщил предварительную информацию по удару ВСУ."Ситуация к этому часу: Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - отметил Развожаев.Он также рассказал о повреждениях в городе и призвал не подходить к обломкам и частям сбитых ракет.Спустя полтора часа с небольшим Развожаев подвёл итог атаки."Уважаемые севастопольцы! Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку. Всего от осколков сегодня пострадали 4 человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени", - отметил Развожаев в 01:11.Он указал, что спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На момент написания им заметки была также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась.Кроме того, от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали.Развожаев сообщил, что дал поручение вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.Он в очередной раз призвал не подходить к частям сбитых ракет и сразу сообщить о таких находках сразу по номеру 112."Ну а тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо. Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах — вы тоже играете на руку врагу", - подытожил губернатор.Ряд источников сообщил, что в атаке на Севастополь принимало участие до девяти самолётов Су-24, атаковавших Крым ракетами Storm Shadow."Судя по количеству самолётов, атака беспрецедентная. Это значит до 18 ракет в залпе. Видимо Киев пытается хоть как то изменить ситуацию информационного купола, им срочно нужны перемоги для своих ракушек. Но Севастополь держится, нихрена у них не выйдет нас запугать", - прокомментировал эту информацию бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.При этом некоторые эксперты уверены, что в атаке украинцы могли применить уже и немецкие дальнобойные ракеты Taurus."Ну вот не знаю, кому как, а лично я склонен полагать, что если Таурусы уже есть, и уверенность в отсутствии адекватной реакции тоже есть, то не бить по Крыму просто невозможно. И еще я склонен предполагать, что если Кремль, учитывая мнение Лондона и Вашингтона, не отреагирует на происходящее, то "Крокусы" будут повторяться всё чаще", - отметил политолог и историк Лев Вершинин.Последняя фраза о мнении Лондона и Вашингтона касалась информации о предупреждении, которое направила Великобритания России.Цинизм ЛондонаБританское издание The Telegraph сообщило о том, что Лондон предупредил Москву по поводу ответа за теракта в "Крокус Сити Холла"."Британия предупредила Владимира Путина не использовать смертельную террористическую атаку в Москве как оправдание эскалации войны на Украине", - сообщило издание.Высокопоставленный источник по безопасности в британском правительстве сообщил Telegraph заявил, что британцы следили за обращением президента России Владимира Путина к народу по поводу теракта в "Крокус Сити Холле"."Он не должен использовать это (теракт — Ред.) как любое оправдание для интенсификации <...> войны на Украине", — подчеркнул собеседник издания.В свою очередь глава Комитета по иностранным делам парламента Великобритании от Консервативной партии Алисия Кернс заявила, что якобы нет никаких признаков, указывающих на Украину."Никаких признаков какой-либо связи с Украиной, а также никаких достоверных оснований предполагать их причастность нет", — отметила она.Вечером 23 марта в российских СМИ появилось видео снятое самими террористами в "Крокус Сити Холле". На нём было видно, как они вели стрельбу, добивали людей, а одному из раненных ими посетителей концертного зала перерезали горло. В настоящий момент количество погибших в результате теракта составляет 133 человека.Террористов задержали в Брянской области, когда те направлялись к границе с Украиной. Первичный допрос показал, что некоторые из них были завербованы через Telegram. Одному из террористов пообещали за теракт 500 тыс. руб.Ряд экспертов указал на то, что в организации теракта украинским спецслужбам скорее всего помогали спецслужбы Великобритании. При этом именно британцы сорвали подписание мирного договора между Украиной и Россией в Стамбуле и именно британцы выступают "застрельщиками" в деле поставок новых, более тяжёлых вооружений Украине. Именно британскими ракетами Storm Shadow наносятся удары по Севастополю.При этом официально на Западе придерживаются версии, что за терактом стоит ИГ*. Российский политолог Глеб Кузнецов указал на то, что для обоснования подобной позиции многие на Западе прибегают к экспертизе "Soufan Group", основанной провокатором, в прошлом одним из 10 арабоязычных офицеров ФБР Али Суфаном. У себя в телеграм-канале Кузнецов привёл ряд историй из прошлого Суфана."По-настоящему звездный час "Группы Суфана" наступил утром 23.03.2024 когда их специалисты стали первыми из "независимых экспертов", кто рассказал прессе про очередной "успех" удивительной организации "IS*-К" ("ИГ*-Хорасан"). Которая примечательна прежде всего тем, что за последние годы совершила теракты против трёх "врагов ислама" - Талибана*, Ирана и России. И более не против кого. Цитата главного эксперта Суфана Кларка: "IS*-K последние два года была зациклена (fixated) на России" обошла все мировые СМИ, будучи посеяна так плотно, как со времен объяснений прелестей ковидной вакцинации никто в мировых СМИ ни один небольшой тезис не продвигал. Оно и понятно. Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ*-Х на России "в последние два года", да и вообще хоть как-то оценить её деятельность без дополнительных подсказок", - отметил эксперт.Также журналистам удалось выяснить, что за несколько недель до теракта на странице посольства Украины в Таджикистане появилась реклама службы в "Интернациональном легионе", который курируется Главным управлением разведки Минобороны Украины. Примечательно, что посол Украины в Таджикистане — Валерий Евдокимов — ранее возглавлял Службу внешней разведки Украины.Удар по БелгородуПрактически одновременно с нанесением удара по Севастополю ВСУ нанесли удар по Белгороду."23 марта около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сообщило в 00:01 Минобороны РФ.Как сообщил находящийся в регионе военкор Евгений Поддубный в результате атаки ВСУ были ранены два человека."По предварительным данным, в результате вечерней атаки ВСУ в Белгороде ранены два человека", - отметил он.Другой военкор — автор телеграм-канала "Старше Эдды" - связал атаку на Белгород и атаку на Севастополь."Одновременно с Белгородом, идет мощнейшая атака на Севастополь, причем куда более серьёзными ракетами, чем снаряды Вампира. Специально для тех, кто до сих пор не понял, противник не боится ударов возмездия, он боится систематических ударов, способных загнать его инфраструктуру в каменный век. На удары возмездия он будет отвечать терактами и обстрелами русских городов, а после систематических ударов, ответить ему будет нечем", - отметил он.Утром 24 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что из Белгородского района вывозят детей в Самарскую и Астраханскую области и поблагодарил губернаторов этих регионов.* - запрещённые в РФ террористические организации.

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эксклюзив, хроники, севастополь, украина, белгород, иг, вооруженные силы украины, теракт, терроризм, террорист, великобритания