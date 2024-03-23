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Теракт в "Крокусе": ГУР, британский след и попытки раскачать Россию. Итоги 23 марта на Украине

Теракт в "Крокусе": ГУР, британский след и попытки раскачать Россию. Итоги 23 марта на Украине - 23.03.2024 Украина.ру

Теракт в "Крокусе": ГУР, британский след и попытки раскачать Россию. Итоги 23 марта на Украине

Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу теракта в "Крокус Сити Холле". Некоторые эксперты указали на вероятный британский след в теракте

2024-03-23T18:27

2024-03-23T18:27

2024-03-23T18:43

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Днём 23 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам по поводу теракта в "Крокус Сити Холле"."Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжёлом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать ещё больших потерь", - заявил он.Он также не оставил без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы."Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненным и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура", - сообщил президент России.Путин также отметил, что в Москве и Подмосковье, а также в других регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Он подчеркнул, что главной задачей сейчас является не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление."Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами", - также рассказал президент России.Он указал, что уже очевидно: Россия столкнулась "не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей"."Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу", - подчеркнул Путин.Он указал на то, что Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют её боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями."Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждёт одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас", - подытожил президент России.Позднее Следственный комитет России сообщил о росте количества погибших в результате теракта."В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - указывалось в публикации пресс-службы СК РФ.Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян ещё до выступления Путина отметила, что тиражируемая Западом версия о причастности террористов к ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) не выдерживает никакой критики."Мы уже знаем имена исполнителей. Мы уже видели их лица и знаем, что они поют на допросах. (Не публикуем, чтобы не мешать следствию.) И тут же становится очевидно, почему вчера амерские СМИ хором орали, что это ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.). Потому что это не ИГИЛ*. Просто исполнители подобраны так, чтобы можно было убедить туповатую мировую общественность, что ИГИЛ*. Элементарная ловкость рук. Уровень привокзального наперсточника. Значит, так. Никакой это не ИГИЛ*. Это украинцы. И то, что еще вчера, ещё до задержаний, до лиц и фамилий исполнителей западные спецслужбы принялись убеждать народонаселение, что это ИГИЛ*, — именно это и подожгло шапку на этом воре. Это не ИГИЛ*. Это слаженная команда из нескольких других, тоже широко известных, аббревиатур", - отметила Симоньян.Также до выступления Путина ряд наблюдателей обратил внимание на видео с задержанными террористами. Все они крайне плохо владели русским языком, одного пришлось допрашивать при помощи переводчика. При этом на Украине нет ВУЗов, готовящих специалистов по таджикскому языку. Готовящий военных переводчиков для нужд ВСУ и Генштаба ВСУ, а также для ряда спецслужб, в т.ч. внешней и военной разведки, Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в настоящее время готовит переводчиков только с английского, немецкого и французского языков, а кафедра языков и литератур Ближнего Востока этого университета готовит специалистов по персидскому языку, который хоть и родственен таджикскому, но в разговорной форме может значительно отличаться.При этом один из задержанных заявил, что для совершения теракта его завербовал помощник проповедника, лекции которого террорист регулярно слушал в Telegram.Всё это заставило предположить, что в вербовке террористов украинским военным могли помогать западные специалисты, прежде всего — британцы, у спецслужб которых обширный опыт работы в регионе. Так, сын и преемник Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд - выпускник Королевской военной академии в Сандхёрсте, Королевского колледжа Лондона и Лондонского городского университета. Британские спецслужбы в вероятной причастности к теракту обвинил ряд экспертов."Подрядчики, реализаторы, скажем так, безусловно в Киеве. Киев сделал ставку на террор против мирного населения целенаправленно и это факт. Заказчики и режиссёры безусловно за проливами: за "малой лужей" и за "большой лужей". Лично я по известным мне определённым обрывочным данным склонен полагать, что всё-таки непосредственные идеологи этого случая, те, кто непосредственно разработал всё — за "маленькой лужей", т. е. за Ла-Маншем", - отметил политолог и историк Лев Вершинин.Он также поделился непубличной информацией, которую он получил во время работы."Тут я даже немножечко, очень даже чуть-чуть нарушаю профессиональную этику, но это в рамках допустимых. Уже вчера, часа 2-3 после теракта спонсоры и заказчики абсолютно всех серьёзных джихадистских организаций, какие только есть, а это солидные люди, занимающие разные посты в разных столицах. Так вот, все спонсоры дали Москве твёрдые гарантии, что их подопечные к этому никакого отношения не имеют, разнообразные ИГ*, талибы*, Аль-Каида*, сколько их есть на свете, "ХАМАСы", "джихады", короче, все ориентированные на такой вид деятельности организации, если верить их хозяевам и спонсорам в мусульманском мире, не имели отношения к этому. Это было известно уже вчера", - рассказал Вершинин.По его словам, все государства, которые могли влиять на подобные организации, дали России "железные гарантии, что они в этом не заинтересованы".О том, что в теракте может быть заинтересована и третья сторона, заявил ориенталист и историк Игорь Димитриев."Давайте прикинем почему подобных терактов не происходило раньше? Во-первых, могли хорошо отрабатывать профильные спецслужбы, и только сейчас пропустили удар. Вторая возможная причина: раньше этим занимались украинские спецслужбы, а сейчас подключились организации более масштабные. Почему именно сейчас? Ну например потому что Москва подняла планку требований на переговорах. Третий вариант - выборы", - написал он в своём телеграм-канале.В другой записи он указал, что, по его информации, переговоры велись."Про переговоры я просто так написал. Переговоры готовились именно в эти дни. И теракт в "Крокус Сити" может сыграть ту же роль, что сыграла Буча два года назад. Сорвать переговоры, не дать договориться. Как уже многократно происходило ранее", - указал Димитриев.Уже после выступления президента России вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев отметил роль британцев в произошедшем."В целом понятно, почему украинский ГУР и западные спецслужбы, прежде всего MI6 выбрали для исполнения чудовищного теракта в Москве именно что мигрантов. Я уверенно пишу про британцев по двум причинам. Почерк характерный уж очень, и кроме того, именно MI6 покровительствует украинскому ГУР. Можно считать, что ГУР это региональный филиал. Британцы, в силу большого колониального прошлого, весьма серьёзные профи в сфере разжигания межнациональных конфликтов. Индия-Пакистан, Пакистан-Афганистан, Иран-Ирак, война греков и турок на Кипре. Все эти конфликты - суть британские проекты. Да, собственно, Лоуренс Аравийский, война саудов против турок. Мусульмане против мусульман. Ну или, наша революция 1917 года, которую готовили в том числе, британцы. Русские против русских", - отметил Медведев.При этом украинские спецслужбы, по его словам, активно работают с исламскими радикалами полтора десятка лет."И Хизб-Ут-Тахрир* и беглые ичкерийцы, и сирийские боевики - вся эта шушера давно отирается в Киеве. Это я к тому, что навык работы в мусульманской среде у врага есть. И все же, почему именно мигранты? Потому что сейчас начнется вторая часть этой террористической атаки. Информационная. Через всякие телеграм-каналы, через соцсети наш враг начнет качать тему, что, дескать, государство российское с миграционными процессами не справляется, и потому, вставайте, товарищи, идите, что-нибудь громите. Их и подобрали таких, едва говорящих по-русски, специально", - указал Медведев.Он обратил внимание на то, что у России действительно есть проблемы с миграционной политикой, о чём уже говорят и чиновники на наивысшем государственном уровне. Однако вопросы должны возникнуть не только к террористам, но и к тем, кто им выдал разрешительные документы."Давайте не будем путать плоское и холодное. Наши вопросы (мои личные, в частности) к миграционной политике - это одна история. А вот то, что пытаются качнуть сейчас враги -"бей ненаших", это совсем другое. Наши запросы на прекращения раздачи гражданства непонятно кому, на наведение порядка, на переоценку роли так называемых "диаспор" - совершенно правильные. И даже вопрос "сколько еще мигрантов готовы были бы поддаться вербовке?" уместен. Только порядок наводить должно именно государство, это у него навык правоприменения и монополия на насилие. И более ни у кого. Мы же не Украина", - отметил Медведев.Он также процитировал своего друга, военкора Александра Коца."У нас такого внушаемого и управляемого материала и своего хватает. Вспомните поиски евреев в махачкалинском аэропорту (таже ЦИПСО-операция через Телеграм), которые, к слову, местное духовенство не только не осудило, но даже призвало не устраивать "репрессии". А релейные шкафы и военкоматы и вовсе поджигают такие же славяне как мы с вами. Дарья Трепова - тоже яркий пример. Но проблема приезжих - в их существовании в серой, плохо контролируемой зоне. И тут, конечно, одним распоряжением за день проблему не решить. Нужна системная работа по выведению трудовой миграции из серой зоны. На благо законопослушных и трудолюбивых мигрантов", - писал Коц.Медведев же отметил, что таджиками являются не только задержанные 23 марта террористы. Таджиком был и геройски погибший российский лётчик Хушбахт Турсунов. А террористы из РДК* называют себя русскими."Есть национальность у нынешних террористов? Есть. Русский герой и офицер, летчик Хушбахт Турсунов, который отказался перейти на сторону врага и был убит предателем Кузьминовым, тоже был таджиком. А ублюдок Кузьминов был русским. И террористы из РДК* русские. И овца с пустыми глазами Трепова тоже. И те, кто ее координировал, русские. Точно прямо вот в национальности вопрос? Саида Бурятского помните? Вот вам пример, что степень отмороженности важнее национальности", - отметил вице-спикер Мосгордумы.По его словам, выводы из сложившейся ситуации в целом простые."Террористов надо уничтожать, не вникая, какой там они национальности. С миграционной политикой жестко разбираться. Чтобы сократить пространство для вербовки. Хотя понятно, что процесс наведения порядка будет долгий", - подытожил Медведев.Там временем ряд СМИ сообщил об усилившейся активности армейской авиации США в Таджикистане. Некоторые каналы предположили, что западные спецслужбы и ГУР могут готовить дестабилизацию в республике. Телеграм-канал Readovka в свою очередь рассказал о после Украины в Таджикистане Валерии Евдокимове, который в 2019-2020 годах был главой Службы внешней разведки Украины. "За несколько недель до теракта на странице посольства Украины в Таджикистане был в открытую опубликован заказ на найм убийц. Ведомство искало иностранцев для вступления в "Интернациональный легион" и предоставляло все контакты — потенциальному террористу оставалось только написать или позвонить. Работу по вербовке иностранных граждан возглавлял чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов — экс-председатель внешней разведки при Зеленском. Вся страница о нем на сайте ведомства зачищена", - сообщил телеграм-канал.Вечером 23 марта МЧС России опубликовало предварительный поимённый список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле".* - запрещённые в РФ террористические организации

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, терроризм, террорист, гур моу, главное управление разведки украины (гур), великобритания