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Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году

Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году - 24.03.2024 Украина.ру

Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году

Российская армия поймала кураж после освобождения Авдеевки, наступление нужно продолжать. О том, какие населенные пункты в этом году могут освободить ВС РФ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-24T10:25

2024-03-24T10:25

2024-03-24T10:25

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Мы поймали кураж и стратегическую инициативу после Авдеевки. Мы взяли этот самый крепкий опорный пункт ВСУ и рвемся на оперативный простор, рассказал Баранец. По его словам, это лишь одно из направлений наступления российской армии. Нам нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. И где-то в глубине наших стратегических соображений маячат Одесса и Николаев, подытожил Баранец.Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, виктор баранец, украина, россия, вс рф, сво