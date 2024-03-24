Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году - 24.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240324/1053944816.html
Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году
Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году - 24.03.2024 Украина.ру
Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году
Российская армия поймала кураж после освобождения Авдеевки, наступление нужно продолжать. О том, какие населенные пункты в этом году могут освободить ВС РФ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-24T10:25
2024-03-24T10:25
новости
виктор баранец
украина
россия
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4740b8d1e89c875bc20351b2a0b81fe1.jpg
Мы поймали кураж и стратегическую инициативу после Авдеевки. Мы взяли этот самый крепкий опорный пункт ВСУ и рвемся на оперативный простор, рассказал Баранец. По его словам, это лишь одно из направлений наступления российской армии. Нам нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. И где-то в глубине наших стратегических соображений маячат Одесса и Николаев, подытожил Баранец.Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052860299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38d381568cbd497c50b6f2c9e41fee2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, виктор баранец, украина, россия, вс рф, сво
Новости, Виктор Баранец, Украина, Россия, ВС РФ, СВО

Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году

10:25 24.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская армия поймала кураж после освобождения Авдеевки, наступление нужно продолжать. О том, какие населенные пункты в этом году могут освободить ВС РФ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Мы поймали кураж и стратегическую инициативу после Авдеевки. Мы взяли этот самый крепкий опорный пункт ВСУ и рвемся на оперативный простор, рассказал Баранец.
"Нам нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться на Славянск/Краматорск", - заявил эксперт.
По его словам, это лишь одно из направлений наступления российской армии.
Нам нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. И где-то в глубине наших стратегических соображений маячат Одесса и Николаев, подытожил Баранец.
Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиВиктор БаранецУкраинаРоссияВС РФСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
10:43Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"
10:33В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"
10:30Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором
10:25Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году
10:20"Мультики для лохов": Баранец раскрыл, существует ли боевое лазерное оружие
10:15Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует
10:10"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов
10:05Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчат
10:00Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет
10:00"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии
09:56Рекордная атака на Севастополь и удар по Белгороду, цинизм Лондона. Главное на Украине на утро 24 марта
09:56Российские военные отбили массированную атаку на Севастополь и Белгородскую область
09:52Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации
09:25Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывы
09:06Главное за ночь 24 марта
08:57"Зеленский начинает чесать репу": Баранец назвал три условия для нового наступления ВСУ
08:46Фёдор Войтоловский: Надежд на то, что при Трампе США не будут поддерживать Украину, нет никаких
08:14Сидней Рейли: агент 007 с Малой Арнаутской улицы
20:12Трагедия и милосердие. Москвичи весь день стояли в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших
Лента новостейМолния