Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов - 22.03.2024 Украина.ру
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Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов
Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов - 22.03.2024 Украина.ру
Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов
Вооружённые силы России улучшили свои позиции по переднему краю в Работино и около Вербового, они продолжают штурмовать позиции противника. Об этом 22 марта сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов
2024-03-22T18:24
2024-03-22T18:24
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ВС РФ также удалось выбить военнослужащих украинской армии к северо-западу от Вербового. Там российские подразделения заняли очередной опорный пункт ВСУ, отбили несколько контратак противника, добавил Рогов. Он уточнил, что сегодня ожесточенные бои на запорожской линии фронта продолжаются. Ранее 20 марта Рогов сообщал, что в Работино подразделения ВС РФ перехватили инициативу и вытеснили ВСУ из центра города.
https://ukraina.ru/20240322/1054015448.html
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новости, россия, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво
Новости, Россия, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО

Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов

18:24 22.03.2024
 
© РИА НовостиВладимир Рогов интервью
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости
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Вооружённые силы России улучшили свои позиции по переднему краю в Работино и около Вербового, они продолжают штурмовать позиции противника. Об этом 22 марта сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов
"В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со стороны наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли", – сказал он в интервью РИА Новости.
ВС РФ также удалось выбить военнослужащих украинской армии к северо-западу от Вербового. Там российские подразделения заняли очередной опорный пункт ВСУ, отбили несколько контратак противника, добавил Рогов.
Он уточнил, что сегодня ожесточенные бои на запорожской линии фронта продолжаются.
Ранее 20 марта Рогов сообщал, что в Работино подразделения ВС РФ перехватили инициативу и вытеснили ВСУ из центра города.
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
04:00
Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в РаботиноСтарые танки ВС РФ используют как долговременные огневые точки. Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, что на 10 мм меньше, чем у Т-90. Это экономит дефицитные снаряды для новых танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
 
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Заголовок открываемого материала
18:49Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики
18:24Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов
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