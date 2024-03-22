Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов
Вооружённые силы России улучшили свои позиции по переднему краю в Работино и около Вербового, они продолжают штурмовать позиции противника. Об этом 22 марта сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов
"В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со стороны наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли", – сказал он в интервью РИА Новости.
ВС РФ также удалось выбить военнослужащих украинской армии к северо-западу от Вербового. Там российские подразделения заняли очередной опорный пункт ВСУ, отбили несколько контратак противника, добавил Рогов.
Он уточнил, что сегодня ожесточенные бои на запорожской линии фронта продолжаются.
Ранее 20 марта Рогов сообщал, что в Работино подразделения ВС РФ перехватили инициативу и вытеснили ВСУ из центра города.
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