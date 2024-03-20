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ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов
ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов - 20.03.2024 Украина.ру
ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов
В среду, 20 марта, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил о локальных успехах ВС РФ. В Работино подразделения перехватили инициативу и вытеснили противника из центра города
2024-03-20T20:02
2024-03-20T20:02
2024-03-20T20:02
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Рогов добавил, что в Работино украинские войска резко снизили применение тяжелой техники, безуспешно пытаются атаковать пехотой и БПЛА. ВС РФ, в свою очередь, доминируют в контрбатарейной борьбе. Ранее военный эксперт в интервью Украина.ру оценил положение ВСУ в Работино.
https://ukraina.ru/20240311/1053815417.html
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новости, россия, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, СВО
ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов
В среду, 20 марта, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил о локальных успехах ВС РФ. В Работино подразделения перехватили инициативу и вытеснили противника из центра города