ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов - 20.03.2024 Украина.ру
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ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов
ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов - 20.03.2024 Украина.ру
ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов
В среду, 20 марта, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил о локальных успехах ВС РФ. В Работино подразделения перехватили инициативу и вытеснили противника из центра города
2024-03-20T20:02
2024-03-20T20:02
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россия
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Рогов добавил, что в Работино украинские войска резко снизили применение тяжелой техники, безуспешно пытаются атаковать пехотой и БПЛА. ВС РФ, в свою очередь, доминируют в контрбатарейной борьбе. Ранее военный эксперт в интервью Украина.ру оценил положение ВСУ в Работино.
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новости, россия, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, СВО

ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов

20:02 20.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В среду, 20 марта, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил о локальных успехах ВС РФ. В Работино подразделения перехватили инициативу и вытеснили противника из центра города
"Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра", — приводит его слова РИА Новости.
Рогов добавил, что в Работино украинские войска резко снизили применение тяжелой техники, безуспешно пытаются атаковать пехотой и БПЛА. ВС РФ, в свою очередь, доминируют в контрбатарейной борьбе.
Ранее военный эксперт в интервью Украина.ру оценил положение ВСУ в Работино.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
11 марта, 15:12
Российские войска бьются за Работино и используют опыт АвдеевкиРоссийская армия продолжает наступление по всей линии новороссийского фронта от Орехова в Запорожской области до Купянска в Харьковской. ВСУ ожесточенно сопротивляется, время от времени переходя в контратаки
 
НовостиРоссияРаботиноВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСВО
 
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