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Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира
Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира - 22.03.2024 Украина.ру
Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира
Санитарную зону можно создать только в том случае, если российская армия будет физически контролировать какие-то украинские регионы или хотя бы "простреливать" их насквозь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
2024-03-22T04:30
2024-03-22T04:30
2024-03-22T04:30
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На днях Президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости создать санитарную зону на территории Украины.В завуалированной форме, говоря о создании зоны безопасности Путин скорее всего имел в виду Харьковскую область. Тем более Харьковская ВГА находится в Белгороде и не расформирована. Этот вопрос российское командование будет решать, рассказал политолог.Эксперт сообщил, что по его мнению санитарная зона должна проходить по линии Житомир – Винница. Но этот путь для российских военных будет очень долгим, добавил эксперт.Санитарную зону можно создать только в том случае, если российская армия будет физически контролировать какие-то украинские регионы или хотя бы "простреливать" их насквозь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240321/1054007800.html
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новости, харьков, винница, запорожье, владимир путин, трухачев, всу, граница, харьковская область, запорожская область, житомир, безопасность
Новости, Харьков, Винница, Запорожье, Владимир Путин, Трухачев, ВСУ, граница, Харьковская область, Запорожская область, Житомир, безопасность
Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира
Санитарную зону можно создать только в том случае, если российская армия будет физически контролировать какие-то украинские регионы или хотя бы "простреливать" их насквозь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев