Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира - 22.03.2024 Украина.ру
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Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира
Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира - 22.03.2024 Украина.ру
Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира
Санитарную зону можно создать только в том случае, если российская армия будет физически контролировать какие-то украинские регионы или хотя бы "простреливать" их насквозь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
2024-03-22T04:30
2024-03-22T04:30
новости
харьков
винница
запорожье
владимир путин
трухачев
всу
граница
харьковская область
запорожская область
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На днях Президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости создать санитарную зону на территории Украины.В завуалированной форме, говоря о создании зоны безопасности Путин скорее всего имел в виду Харьковскую область. Тем более Харьковская ВГА находится в Белгороде и не расформирована. Этот вопрос российское командование будет решать, рассказал политолог.Эксперт сообщил, что по его мнению санитарная зона должна проходить по линии Житомир – Винница. Но этот путь для российских военных будет очень долгим, добавил эксперт.Санитарную зону можно создать только в том случае, если российская армия будет физически контролировать какие-то украинские регионы или хотя бы "простреливать" их насквозь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240321/1054007800.html
харьков
винница
запорожье
харьковская область
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новости, харьков, винница, запорожье, владимир путин, трухачев, всу, граница, харьковская область, запорожская область, житомир, безопасность
Новости, Харьков, Винница, Запорожье, Владимир Путин, Трухачев, ВСУ, граница, Харьковская область, Запорожская область, Житомир, безопасность

Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира

04:30 22.03.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Санитарную зону можно создать только в том случае, если российская армия будет физически контролировать какие-то украинские регионы или хотя бы "простреливать" их насквозь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
На днях Президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости создать санитарную зону на территории Украины.
В завуалированной форме, говоря о создании зоны безопасности Путин скорее всего имел в виду Харьковскую область. Тем более Харьковская ВГА находится в Белгороде и не расформирована. Этот вопрос российское командование будет решать, рассказал политолог.
Эксперт сообщил, что по его мнению санитарная зона должна проходить по линии Житомир – Винница. Но этот путь для российских военных будет очень долгим, добавил эксперт.
"Сначала нужно обеспечить контроль над Харьковом и Запорожьем, потом за Херсоном, Николаевом и Одессой, а потом – за Сумами, Черниговом, Полтавой и Кировоградом. Потом надо думать о Киеве, и только потом выходить на Винницу и Житомир", - подчеркнул Трухачев.
Санитарную зону можно создать только в том случае, если российская армия будет физически контролировать какие-то украинские регионы или хотя бы "простреливать" их насквозь, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 05:31
Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужуФранция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На первом этапе контингент составит порядка 2000 военнослужащих
 
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