https://ukraina.ru/20240320/1053988027.html

Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова

Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова - 20.03.2024 Украина.ру

Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова

Большинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они против того, чтобы такая поддержка сильно сказывалась на их уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы

2024-03-20T06:08

2024-03-20T06:08

2024-03-20T06:08

интервью

россия

всу

владимир путин

харьков

чехия

словакия

европа

милитаризация

экономика

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Чтобы они были готовы воевать с Россией, их надо серьезно обработать. А до обработки еще далеко, считает политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим ТрухачевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Вадим, президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости создать санитарную зону на территории Украины. Где она должна проходить? Хватит ли этой меры, чтобы обезопасить российские регионы?- Владимир Владимирович – человек осторожный. Такие прямые заявления он делать не любит. Шапками закидывать противника он тоже не любит. Но понятно, что санитарную зону можно создать только на территориях, которые находятся под нашим контролем.Лично мне бы хотелось, чтобы санитарная зона проходила по линии Житомир-Винница. Но путь к этому очень неблизкий. Сначала нужно обеспечить контроль над Харьковом и Запорожьем, потом за Херсоном, Николаевом и Одессой, а потом – за Сумами, Черниговом, Полтавой и Кировоградом. Потом надо думать о Киеве, и только потом – выходить на Винницу и Житомир.Я думаю, в завуалированной форме Путин имел в виду все же Харьковскую область. Тем более, Харьковская ВГА сидит в Белгороде и не расформирована. Вопрос с Харьковом решать будут. Но одно дело – мои пожелания, другое - то, что на уме российского руководства и то, что из этого получится.Повторюсь, санитарную зону можно создать только в том случае, если мы будем физически контролировать какие-то регионы или хотя бы простреливать их насквозь.- Учитывая милитаризацию Европы, появятся ли войска Евросоюза на Украине?- Агрессивные заявления европейских политиков во многом приурочены к выборам в Европарламент, которые пройдут в начале июня.Среди избирателей необходимо держать высокий градус русофобской истерики. Избирателей надо пугать Россией. Заявления в духе: "Россия не остановится на Украине и пойдет войной в Европу" - это чисто предвыборный лозунг, не имеющий отношения к текущей обстановке на поле боя. Но в долгосрочной перспективе такой вопрос рассматривается. Препятствий к этому замыслу два.Первое. Европа не готова воевать за Украину.Второе. Даже если Европа морально готова воевать с Россией, то это может пагубно сказаться на европейской экономике, которая к большой войне не готова.Здесь я сразу сделаю оговорку. Большинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они против того, чтобы такая поддержка сильно сказывалась на их уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы. Чтобы они были готовы воевать с Россией, их надо серьезно обработать. А до обработки еще далеко.- Если европейцы все же будут воевать на Украине, то в какой форме и под каким флагом?- Либо под маской ЧВК, либо их переоденут в форму ВСУ как добровольцев.Хотя тут есть пример Чехии. Там желающим воевать на Украине рапорты подписывает лично президент. Эта практика может быть распространена на все страны ЕС и НАТО. То есть формально ЕС и НАТО как объединения с Россией не воюют, но их страны в войне участвуют.Отмечу также на то, что произошло в Литве на этих выходных. Там впервые президент участвовал в похоронах добровольца-наемника, который погиб на Украине. Да, где-то их уже хоронили с почестями. Но так, чтобы президент в этом участвовал – такое впервые.- Изменится ли риторика после европейских выборов? Изменится ли курс на милитаризацию?- Не изменится, потому что Европа взяла курс на рост своей военной промышленности.Надо понимать, что это палка о двух концах. Тактически России это невыгодно, потому что милитаризация Европы направлена против нее. Но в долгосрочной перспективе рост европейской военной промышленности способен ослабить зависимость Европы от США.Как бы там ни было, для европейцев лафа закончилась. Они 30 лет думали, что могут платить своим гражданам большие пособия, ничего не вкладывая в оборону, потому что США их защитит. А теперь им придется возвращать призывные армии и урезать социалку. Но боюсь, что в массе своей европейцы к этому готовы. Они готовы держать порох сухим.Пока демография у них страдает. Призывной контингент у них сейчас срочно найти нельзя. По этой причине воевать за Украину они пока не готовы. Но набрать 200 тысяч "добровольцев" из всех стран НАТО можно запросто.В частности, это можно сделать в США, Великобритании, Польше. Не надо сбрасывать со счетов Турцию, где русофобов полно. Наемников можно также найти в Хорватии и в Албании. Не говоря уже о крупных странах западной Европы (Италия, Франция и Германия).Поэтому не надо закидывать Европу шапками. Пути обхода прямой войны у них есть.- Напоследок я вас попрошу прокомментировать конфликт между премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Словакии Робертом Фицо. Что стало камнем преткновения?- Когда мы говорим о Чехии и Словакии, нужно понимать, что это до сих пор единое политическое пространство. Это не спор между государствами. Это спор между двумя политиками с фамилиями на букву Ф, у которых есть разная политическая позиция: отмороженный русофоб Фиала и прагматик Фицо.Давайте посмотрим, как отреагировали на выходку Фиалы с прекращением совместных заседаний правительств Чехии и Словакии в двух странах? Например, бывший президент Чехии Земан его осудил, а в Словакии уходящий президент Чапутова его поддержала.Во всех странах есть политики русофобские, политики русофильские и несколько промежуточных вариантов. Причем в Словакии существуют дублеры чешских политических партий всех ориентаций. Словакия более лояльно к нам относится, но там всего 5% населения поддерживают нас больше, чем в Чехии. Разрыв невелик.- Как этим может воспользоваться Россия?- Нам надо сделать так, чтобы Фицо стал популярным политиком в Чехии. И надо сделать так, чтобы к власти в Праге пришел политик, который был бы на него похож. Для этого есть предпосылки, потому что рейтинг Фиалы падает. Это самый неэффективный премьер Чехии за последние 30 лет. Инфляции в 18% там отродясь не было. Коалиция под руководством Фиалы должна проиграть.Знаете, я уже 20 лет занимаюсь вопросами Чехии и Словакии. Меня поражают некоторые комментарии, что Словакия якобы выступает за славянское братство и отделяет себя от Европы, а Чехия якобы продалась Западу. Это единое политическое пространство с небольшими нюансами, которые надо учитывать.Следовательно, Москве нужно делать как можно больше преференций для Братиславы и для словаков, одновременно жестко выступая против чешского военного и гражданского экспорта в незападные страны.Не надо недооценивать Чехию. Она по всему миру продает оружие на сумму более миллиарда долларов. Там большая оборонная промышленность. Когда президент Павел говорит, что Прага найдет для Украины сотни тысяч снарядов, он не лукавит, потому что часть из этих боеприпасов произвела сама Чехия. Этой стране надо жестко противостоять.Надо показать чехам, что даже ограниченное сотрудничество словаков с Россией лучше отмороженной русофобии Фиалы. И надо делать упор на то, что в Чехии таких плохих экономических показателей не было за все 30 лет после разделения Чехословакии.

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

https://ukraina.ru/20240319/1053986039.html

https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, владимир путин, харьков, чехия, словакия, европа, милитаризация, экономика, иностранные наемники