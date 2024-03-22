Военный эксперт сообщил, как мощнейшая бомба с УМПК уничтожила командный пункт пехоты ВСУ под Купянском
Отечественные боеприпасы великолепны тем, что при своей простоте и дешевизне они добиваются наибольшего результата. Большие скопления пехоты противника – это их любимая цель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Современная боевая авиация уже не работает в духе Второй мировой войны, когда на определенном направлении концентрировалась группировка истребителей, которые устраивали ковровые бомбардировки площадей, рассказал эксперт.
Сегодня российская авиация и ВКС выполняют сверхточные боевые задачи по уничтожению заглубленных командных пунктов и огневых позиций, которые трудно достать на линии фронта, добавил редактор.
"В частности, на днях были сообщения наших военкоров, что мы на Купянском направлении поразили командный пункт пехотной бригады, где проходило совещание руководящего состава ВСУ. Мы применили объемно-детонирующую бомбу весом в 1,5 тонны с модулем коррекции и планирования", - подчеркнул Матвийчук.
Отечественные боеприпасы великолепны тем, что при своей простоте и дешевизне они добиваются наибольшего результата. Большие скопления пехоты противника – это их любимая цель. Кроме того, авиабомбы поражают критически важные объекты военной инфраструктуры, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.