https://ukraina.ru/20240322/1054016401.html

Военный эксперт сообщил, как мощнейшая бомба с УМПК уничтожила командный пункт пехоты ВСУ под Купянском

Военный эксперт сообщил, как мощнейшая бомба с УМПК уничтожила командный пункт пехоты ВСУ под Купянском - 22.03.2024 Украина.ру

Военный эксперт сообщил, как мощнейшая бомба с УМПК уничтожила командный пункт пехоты ВСУ под Купянском

Отечественные боеприпасы великолепны тем, что при своей простоте и дешевизне они добиваются наибольшего результата. Большие скопления пехоты противника – это их любимая цель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2024-03-22T03:50

2024-03-22T03:50

2024-03-22T03:50

новости

россия

купянск

авиабомбы

авиаудары

пехота

командование

всу

ракетный удар

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045706459_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_cb1c55b38aace997bf29fc6464ccf781.jpg

Современная боевая авиация уже не работает в духе Второй мировой войны, когда на определенном направлении концентрировалась группировка истребителей, которые устраивали ковровые бомбардировки площадей, рассказал эксперт.Сегодня российская авиация и ВКС выполняют сверхточные боевые задачи по уничтожению заглубленных командных пунктов и огневых позиций, которые трудно достать на линии фронта, добавил редактор.Отечественные боеприпасы великолепны тем, что при своей простоте и дешевизне они добиваются наибольшего результата. Большие скопления пехоты противника – это их любимая цель. Кроме того, авиабомбы поражают критически важные объекты военной инфраструктуры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240321/1054009969.html

россия

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, авиабомбы, авиаудары, пехота, командование, всу, ракетный удар, вкс, сво