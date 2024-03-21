Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР - 21.03.2024 Украина.ру
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Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР
Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР - 21.03.2024 Украина.ру
Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР
Как сохранить и усилить влияние России на постсоветском пространстве, какие бывшие советские республики возглавляют рейтинг дружественности и почему многополярный мир - не решение, а новая проблема?
2024-03-21T18:17
2024-03-21T18:17
эксклюзив
совет федерации
алексей пушков
мария захарова
михаил галузин
мид
снг
россия
украина
запад
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Эти вопросы обсуждали в Совете Федерации 21 марта на заседании комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Тема круглого стола была сформулирована следующим образом: "На переломе информационных эпох: актуальные задачи сохранения информационного влияния на постсоветском пространстве".С Западом надолгоЛюбое государство превращается в объект серьезной конкуренции, начал заседание председатель комиссии Алексей Пушков. По левую руку от Пушкова сели представители российского дипломатического и научного корпусов, по правую - представительского, за ними - журналисты. После распада Советского Союза в республиках начались центробежные процессы, которые будут развиваться и дальше ─ республики продолжат отдаляться от Москвы, продолжил сенатор. Задача России, пояснил Пушков ─ найти средства для того, чтобы уравновесить эти процессы, признать естественную конкуренцию за политическую ориентацию и экономические связи этих стран.И то, что молодежь ─ уже не та, что в советские годы.Доктрина инерциального сохранения российского влияния на постсоветском пространстве опровергнута примерами Украины, Молдавии и стран Прибалтики. Более того, в ограниченных формах это опровержение мы наблюдаем в странах Средней Азии и даже на Кавказе."С Западом у нас конфликт долгосрочен", ─ заявил Пушков. Такие структуры, как Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ выражают в откровенной форме то, что еще десятилетие назад стеснялись заявлять исполнители на государственном уровне во Франции, Германии и Великобритании.А что Запад? Против России ввели 13 пакетов экономических санкций и, возможно, введут и еще. Механизма отмены ограничений без какого-то политического воздействия по факту нет. Перспектива долгосрочного противостояния подтолкнула Пушкова к выводу о том, что информационные средства - одни из главных в деле сохранения российского влияния. Работать придется с государствами, с их элитами и подрастающими поколениями, которых привлекают позитивные стороны западной жизни, хотя негативные им просто не известны."Поэтому мы проводим сегодняшнее заседание не просто, чтобы зафиксировать состояние дела на сегодняшний день, а чтобы понять, как на этой основе нам выстраивать долгосрочную стратегию и в области образования, и в области культурных контактов, и в области связей с общественностью, экономики, инвестиционной политики", - сказал он.Это значит, что закрывать глаза на какие-то тенденции, если они нам не нравятся, - неправильно. Такое мышление Пушков назвал мифологическим и напомнил о позоре, связанном с присутствием США в Афганистане, Ираке и Вьетнаме. Американцы выдали желаемое за действительное, в итоге из этих государств им пришлось уходить. Так же и Россия: от мифологического мышления в отношении государств б. СССР нужно избавляться, это уже не советские республики.В советское время читали одни книги и смотрели те же фильмы. А сейчас Молдавия работает над тем, как избавиться от газовой зависимости от России. А молодежь условного Узбекистана узнает о России не столько из СМИ, сколько от трудовых мигрантов. И на национальном языке, не на русском.Увлекательно позитивно или объективно?Россию связывает с большинством постсоветских государств стратегическое партнерство и союзничество. Сотрудничество в информационной сфере назвал важнейшим направлением деятельности России замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он отдельно рассказал о необходимости сохранения и поддержки связей с конструктивно настроенными журналистами, представителями СМИ и блогосферы. При крайне сложной обстановке, например, в Прибалтике, Украине и Молдавии, где властями насаждается буквально пещерная русофобия и где действуют меры по ограничению и даже уничтожению информационного присутствия России."Создаются всяческие препятствия для доступа к российским медиа-ресурсам и альтернативным источникам информации", - сказал он. - "В такой ситуации важнейшая задача - создание действительно интересного и привлекательного для аудитории постсоветских государств контента. И здесь, на мой взгляд, должен быть выделенный баланс между информацией и программами, как на русском, так и на местных языках", - сказал он.В 2003 году перед МИД России поставили задачу: позиции и влияние России на внешнеполитической арене - укрепить. Это необходимо для формирования объективного восприятия нашей страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако долгие годы в России говорили о создании её позитивного образа."На самом деле нужно объективно, а не позитивно", - сказала Захарова.Влияние Запада на страны постсоветского пространства фатально. Например, Украина - там "как мотыльки на огонек или бабочки на цветок летели с хорошими умыслами", а потом оказалось - ловушка, сказала Захарова. Поэтому общий интерес России и стран СНГ заключается в максимальном взаимодействии и укреплении общего пространства. Как действует Запад? Разрывает идеологически связи при помощи проплаченных блогеров и лидеров общественного мнения, тиражирования лжи. Связи с Россией рвутся через историю, религию, образование и культуру. Все эти сферы уничтожаются под западным влиянием, отметила представитель МИД.Запрет канонической православной церкви и гонения на ее последователей на Украине Захарова назвала "катком по гражданам". Образование и наука на Украине отброшены на десятилетие назад, считает она. "Какая наука, когда с языком не могут определиться?", ─ удивилась она.Общественно-политическая дестабилизация, инспирированная извне, и экономическая стагнация создают риски стабильности для участников СНГ. Дестабилизация - следствие попыток внедрения извне в организации государственной и общественной жизни, считает Захарова.В конце своего доклада она предложила простой рецепт: необходимо отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, сохранять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, культурную общность, уважительное отношение народов России друг к другу. В контексте развязанной Западом информационной войны как никогда прежде актуальна задача по достижению цифрового суверенитета, развития и популяризации российских цифровых платформ.Доклад о дружественностиРейтинг дружественности-2023 бывших советских республик по отношению к России представил директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов. По результатам мониторинга дружественными оказались следующие государства (от большей дружественности к меньшей):Скорее дружественной - Грузия.Совсем не дружественными были признаны:Институт ведет мониторинг с 2020 года. Результаты исследования позволяют увидеть, как меняются условия взаимодействия с Россией, рассказал Гасумянов."Во-вторых, рейтинг показывает нашим соседям, на что мы обращаем внимание при принятии решений. Мониторинг отличается тем, что он дает оценку с учетом отношений наших соседей с другими странами, а не только с Россией", - добавил он. - "В-третьих, результаты исследования позволяют понять, кто влияет на политику внутри постсоветских стран. Кто это – внутренние элиты, граждане, внешние силы".И, наконец, результаты показывают, какие инструменты применяют внешние игроки, как они их меняют в зависимости от ситуации, на какие направления стоит обратить внимание.Например, Украина в этом рейтинге - самая недружественная, и причиной этому, по мнению авторов рейтинга, является состояние "военной конфронтации с Россией". Украина не самостоятельна, не имеет собственных ресурсов для ведения боевых действий, ориентирована не на Запад, а на НАТО.
россия
украина
запад
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Алексей Туманов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, совет федерации, алексей пушков, мария захарова, михаил галузин, мид, снг, россия, украина, запад
Эксклюзив, Совет Федерации, Алексей Пушков, Мария Захарова, Михаил Галузин, МИД, СНГ, Россия, Украина, Запад

Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР

18:17 21.03.2024
 
© Алексей ТумановЗаседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
Заседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
© Алексей Туманов
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Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Как сохранить и усилить влияние России на постсоветском пространстве, какие бывшие советские республики возглавляют рейтинг дружественности и почему многополярный мир - не решение, а новая проблема?
Эти вопросы обсуждали в Совете Федерации 21 марта на заседании комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Тема круглого стола была сформулирована следующим образом: "На переломе информационных эпох: актуальные задачи сохранения информационного влияния на постсоветском пространстве".
С Западом надолго
© Алексей ТумановЗаседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
Заседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
© Алексей Туманов
Заседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
Любое государство превращается в объект серьезной конкуренции, начал заседание председатель комиссии Алексей Пушков. По левую руку от Пушкова сели представители российского дипломатического и научного корпусов, по правую - представительского, за ними - журналисты.
После распада Советского Союза в республиках начались центробежные процессы, которые будут развиваться и дальше ─ республики продолжат отдаляться от Москвы, продолжил сенатор. Задача России, пояснил Пушков ─ найти средства для того, чтобы уравновесить эти процессы, признать естественную конкуренцию за политическую ориентацию и экономические связи этих стран.
И то, что молодежь ─ уже не та, что в советские годы.
Доктрина инерциального сохранения российского влияния на постсоветском пространстве опровергнута примерами Украины, Молдавии и стран Прибалтики. Более того, в ограниченных формах это опровержение мы наблюдаем в странах Средней Азии и даже на Кавказе.
"С Западом у нас конфликт долгосрочен", ─ заявил Пушков. Такие структуры, как Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ выражают в откровенной форме то, что еще десятилетие назад стеснялись заявлять исполнители на государственном уровне во Франции, Германии и Великобритании.
"В Парламентской ассамблее Совета Европы все эти антироссийские позиции, они сказаны очень жестко, очень последовательно. И потом они превратились в официально признанную и декларированную политику государств, исполнительной власти стран на этом уровне. Поэтому конфликт - долгосрочный, а раз он долгосрочный, то представить, что это как-то все быстро разрешится, очень сложно. Потому что примитивная схема: одна сторона отказывается от всего и отступает, и вторая сторона отказывается от всего и отступает, не пройдет. Даже если будет какое-то частичное урегулирование, то не за счет полного отказа от своих позиций и той, и другой стороны. То есть сохранится при возможном частичном урегулировании конфронтационность между Россией и Западом", - сказал Пушков.
А что Запад? Против России ввели 13 пакетов экономических санкций и, возможно, введут и еще. Механизма отмены ограничений без какого-то политического воздействия по факту нет. Перспектива долгосрочного противостояния подтолкнула Пушкова к выводу о том, что информационные средства - одни из главных в деле сохранения российского влияния. Работать придется с государствами, с их элитами и подрастающими поколениями, которых привлекают позитивные стороны западной жизни, хотя негативные им просто не известны.
"Поэтому мы проводим сегодняшнее заседание не просто, чтобы зафиксировать состояние дела на сегодняшний день, а чтобы понять, как на этой основе нам выстраивать долгосрочную стратегию и в области образования, и в области культурных контактов, и в области связей с общественностью, экономики, инвестиционной политики", - сказал он.
Это значит, что закрывать глаза на какие-то тенденции, если они нам не нравятся, - неправильно. Такое мышление Пушков назвал мифологическим и напомнил о позоре, связанном с присутствием США в Афганистане, Ираке и Вьетнаме. Американцы выдали желаемое за действительное, в итоге из этих государств им пришлось уходить. Так же и Россия: от мифологического мышления в отношении государств б. СССР нужно избавляться, это уже не советские республики.
В советское время читали одни книги и смотрели те же фильмы. А сейчас Молдавия работает над тем, как избавиться от газовой зависимости от России. А молодежь условного Узбекистана узнает о России не столько из СМИ, сколько от трудовых мигрантов. И на национальном языке, не на русском.
Увлекательно позитивно или объективно?
© Алексей ТумановЗаседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
Заседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
© Алексей Туманов
Заседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
Россию связывает с большинством постсоветских государств стратегическое партнерство и союзничество. Сотрудничество в информационной сфере назвал важнейшим направлением деятельности России замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он отдельно рассказал о необходимости сохранения и поддержки связей с конструктивно настроенными журналистами, представителями СМИ и блогосферы. При крайне сложной обстановке, например, в Прибалтике, Украине и Молдавии, где властями насаждается буквально пещерная русофобия и где действуют меры по ограничению и даже уничтожению информационного присутствия России.
"Создаются всяческие препятствия для доступа к российским медиа-ресурсам и альтернативным источникам информации", - сказал он. - "В такой ситуации важнейшая задача - создание действительно интересного и привлекательного для аудитории постсоветских государств контента. И здесь, на мой взгляд, должен быть выделенный баланс между информацией и программами, как на русском, так и на местных языках", - сказал он.
© Алексей ТумановЗаседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
Заседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
© Алексей Туманов
Заседание Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ 21 марта 2024
В 2003 году перед МИД России поставили задачу: позиции и влияние России на внешнеполитической арене - укрепить. Это необходимо для формирования объективного восприятия нашей страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако долгие годы в России говорили о создании её позитивного образа.
"На самом деле нужно объективно, а не позитивно", - сказала Захарова.
Влияние Запада на страны постсоветского пространства фатально. Например, Украина - там "как мотыльки на огонек или бабочки на цветок летели с хорошими умыслами", а потом оказалось - ловушка, сказала Захарова. Поэтому общий интерес России и стран СНГ заключается в максимальном взаимодействии и укреплении общего пространства.
Как действует Запад? Разрывает идеологически связи при помощи проплаченных блогеров и лидеров общественного мнения, тиражирования лжи. Связи с Россией рвутся через историю, религию, образование и культуру. Все эти сферы уничтожаются под западным влиянием, отметила представитель МИД.
Запрет канонической православной церкви и гонения на ее последователей на Украине Захарова назвала "катком по гражданам". Образование и наука на Украине отброшены на десятилетие назад, считает она. "Какая наука, когда с языком не могут определиться?", ─ удивилась она.
Общественно-политическая дестабилизация, инспирированная извне, и экономическая стагнация создают риски стабильности для участников СНГ. Дестабилизация - следствие попыток внедрения извне в организации государственной и общественной жизни, считает Захарова.
В конце своего доклада она предложила простой рецепт: необходимо отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, сохранять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, культурную общность, уважительное отношение народов России друг к другу. В контексте развязанной Западом информационной войны как никогда прежде актуальна задача по достижению цифрового суверенитета, развития и популяризации российских цифровых платформ.
Доклад о дружественности
Рейтинг дружественности-2023 бывших советских республик по отношению к России представил директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов. По результатам мониторинга дружественными оказались следующие государства (от большей дружественности к меньшей):
  • Южная Осетия;
  • Белоруссия;
  • Абхазия;
  • Киргизия;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан;
  • Азербайджан;
  • Казахстан;
  • Туркмения;
  • Армения.
Скорее дружественной - Грузия.
Совсем не дружественными были признаны:
  • Украина;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Эстония;
  • Молдавия.
Институт ведет мониторинг с 2020 года. Результаты исследования позволяют увидеть, как меняются условия взаимодействия с Россией, рассказал Гасумянов.
"Во-вторых, рейтинг показывает нашим соседям, на что мы обращаем внимание при принятии решений. Мониторинг отличается тем, что он дает оценку с учетом отношений наших соседей с другими странами, а не только с Россией", - добавил он. - "В-третьих, результаты исследования позволяют понять, кто влияет на политику внутри постсоветских стран. Кто это – внутренние элиты, граждане, внешние силы".
И, наконец, результаты показывают, какие инструменты применяют внешние игроки, как они их меняют в зависимости от ситуации, на какие направления стоит обратить внимание.
Например, Украина в этом рейтинге - самая недружественная, и причиной этому, по мнению авторов рейтинга, является состояние "военной конфронтации с Россией". Украина не самостоятельна, не имеет собственных ресурсов для ведения боевых действий, ориентирована не на Запад, а на НАТО.
 
ЭксклюзивСовет ФедерацииАлексей ПушковМария ЗахароваМихаил ГалузинМИДСНГРоссияУкраинаЗапад
 
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