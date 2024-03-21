https://ukraina.ru/20240321/1054024300.html

Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР

Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР - 21.03.2024 Украина.ру

Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР

Как сохранить и усилить влияние России на постсоветском пространстве, какие бывшие советские республики возглавляют рейтинг дружественности и почему многополярный мир - не решение, а новая проблема?

2024-03-21T18:17

2024-03-21T18:17

2024-03-21T18:17

эксклюзив

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Эти вопросы обсуждали в Совете Федерации 21 марта на заседании комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Тема круглого стола была сформулирована следующим образом: "На переломе информационных эпох: актуальные задачи сохранения информационного влияния на постсоветском пространстве".С Западом надолгоЛюбое государство превращается в объект серьезной конкуренции, начал заседание председатель комиссии Алексей Пушков. По левую руку от Пушкова сели представители российского дипломатического и научного корпусов, по правую - представительского, за ними - журналисты. После распада Советского Союза в республиках начались центробежные процессы, которые будут развиваться и дальше ─ республики продолжат отдаляться от Москвы, продолжил сенатор. Задача России, пояснил Пушков ─ найти средства для того, чтобы уравновесить эти процессы, признать естественную конкуренцию за политическую ориентацию и экономические связи этих стран.И то, что молодежь ─ уже не та, что в советские годы.Доктрина инерциального сохранения российского влияния на постсоветском пространстве опровергнута примерами Украины, Молдавии и стран Прибалтики. Более того, в ограниченных формах это опровержение мы наблюдаем в странах Средней Азии и даже на Кавказе."С Западом у нас конфликт долгосрочен", ─ заявил Пушков. Такие структуры, как Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ выражают в откровенной форме то, что еще десятилетие назад стеснялись заявлять исполнители на государственном уровне во Франции, Германии и Великобритании.А что Запад? Против России ввели 13 пакетов экономических санкций и, возможно, введут и еще. Механизма отмены ограничений без какого-то политического воздействия по факту нет. Перспектива долгосрочного противостояния подтолкнула Пушкова к выводу о том, что информационные средства - одни из главных в деле сохранения российского влияния. Работать придется с государствами, с их элитами и подрастающими поколениями, которых привлекают позитивные стороны западной жизни, хотя негативные им просто не известны."Поэтому мы проводим сегодняшнее заседание не просто, чтобы зафиксировать состояние дела на сегодняшний день, а чтобы понять, как на этой основе нам выстраивать долгосрочную стратегию и в области образования, и в области культурных контактов, и в области связей с общественностью, экономики, инвестиционной политики", - сказал он.Это значит, что закрывать глаза на какие-то тенденции, если они нам не нравятся, - неправильно. Такое мышление Пушков назвал мифологическим и напомнил о позоре, связанном с присутствием США в Афганистане, Ираке и Вьетнаме. Американцы выдали желаемое за действительное, в итоге из этих государств им пришлось уходить. Так же и Россия: от мифологического мышления в отношении государств б. СССР нужно избавляться, это уже не советские республики.В советское время читали одни книги и смотрели те же фильмы. А сейчас Молдавия работает над тем, как избавиться от газовой зависимости от России. А молодежь условного Узбекистана узнает о России не столько из СМИ, сколько от трудовых мигрантов. И на национальном языке, не на русском.Увлекательно позитивно или объективно?Россию связывает с большинством постсоветских государств стратегическое партнерство и союзничество. Сотрудничество в информационной сфере назвал важнейшим направлением деятельности России замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он отдельно рассказал о необходимости сохранения и поддержки связей с конструктивно настроенными журналистами, представителями СМИ и блогосферы. При крайне сложной обстановке, например, в Прибалтике, Украине и Молдавии, где властями насаждается буквально пещерная русофобия и где действуют меры по ограничению и даже уничтожению информационного присутствия России."Создаются всяческие препятствия для доступа к российским медиа-ресурсам и альтернативным источникам информации", - сказал он. - "В такой ситуации важнейшая задача - создание действительно интересного и привлекательного для аудитории постсоветских государств контента. И здесь, на мой взгляд, должен быть выделенный баланс между информацией и программами, как на русском, так и на местных языках", - сказал он.В 2003 году перед МИД России поставили задачу: позиции и влияние России на внешнеполитической арене - укрепить. Это необходимо для формирования объективного восприятия нашей страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако долгие годы в России говорили о создании её позитивного образа."На самом деле нужно объективно, а не позитивно", - сказала Захарова.Влияние Запада на страны постсоветского пространства фатально. Например, Украина - там "как мотыльки на огонек или бабочки на цветок летели с хорошими умыслами", а потом оказалось - ловушка, сказала Захарова. Поэтому общий интерес России и стран СНГ заключается в максимальном взаимодействии и укреплении общего пространства. Как действует Запад? Разрывает идеологически связи при помощи проплаченных блогеров и лидеров общественного мнения, тиражирования лжи. Связи с Россией рвутся через историю, религию, образование и культуру. Все эти сферы уничтожаются под западным влиянием, отметила представитель МИД.Запрет канонической православной церкви и гонения на ее последователей на Украине Захарова назвала "катком по гражданам". Образование и наука на Украине отброшены на десятилетие назад, считает она. "Какая наука, когда с языком не могут определиться?", ─ удивилась она.Общественно-политическая дестабилизация, инспирированная извне, и экономическая стагнация создают риски стабильности для участников СНГ. Дестабилизация - следствие попыток внедрения извне в организации государственной и общественной жизни, считает Захарова.В конце своего доклада она предложила простой рецепт: необходимо отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, сохранять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, культурную общность, уважительное отношение народов России друг к другу. В контексте развязанной Западом информационной войны как никогда прежде актуальна задача по достижению цифрового суверенитета, развития и популяризации российских цифровых платформ.Доклад о дружественностиРейтинг дружественности-2023 бывших советских республик по отношению к России представил директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов. По результатам мониторинга дружественными оказались следующие государства (от большей дружественности к меньшей):Скорее дружественной - Грузия.Совсем не дружественными были признаны:Институт ведет мониторинг с 2020 года. Результаты исследования позволяют увидеть, как меняются условия взаимодействия с Россией, рассказал Гасумянов."Во-вторых, рейтинг показывает нашим соседям, на что мы обращаем внимание при принятии решений. Мониторинг отличается тем, что он дает оценку с учетом отношений наших соседей с другими странами, а не только с Россией", - добавил он. - "В-третьих, результаты исследования позволяют понять, кто влияет на политику внутри постсоветских стран. Кто это – внутренние элиты, граждане, внешние силы".И, наконец, результаты показывают, какие инструменты применяют внешние игроки, как они их меняют в зависимости от ситуации, на какие направления стоит обратить внимание.Например, Украина в этом рейтинге - самая недружественная, и причиной этому, по мнению авторов рейтинга, является состояние "военной конфронтации с Россией". Украина не самостоятельна, не имеет собственных ресурсов для ведения боевых действий, ориентирована не на Запад, а на НАТО.

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Алексей Туманов

эксклюзив, совет федерации, алексей пушков, мария захарова, михаил галузин, мид, снг, россия, украина, запад