В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия
07:49 21.03.2024 (обновлено: 07:51 21.03.2024)
В четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
В столице за 20 минут прозвучало три серии взрывов. Они были в нескольких районах города. Очевидцы заметили в центре Киева столб черного дыма.
Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в результате два предприятия получили повреждения.
"В Подольском районе <…> [повреждение] на предприятиях", — написал мэр в своем телеграм-канале.
Также была повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение.
Ранее украинские СМИ также информировали о взрывах на территории Житомирской области.