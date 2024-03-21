https://ukraina.ru/20240321/1054011765.html

В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия

В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия - 21.03.2024 Украина.ру

В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия

В четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-03-21T07:49

2024-03-21T07:49

2024-03-21T07:51

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В столице за 20 минут прозвучало три серии взрывов. Они были в нескольких районах города. Очевидцы заметили в центре Киева столб черного дыма.Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в результате два предприятия получили повреждения.Также была повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение.Ранее украинские СМИ также информировали о взрывах на территории Житомирской области.

https://ukraina.ru/20240318/1053938120.html

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новости, киев, украина, житомирская область, виталий кличко, взрыв