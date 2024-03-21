В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия - 21.03.2024 Украина.ру
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В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия
В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия - 21.03.2024 Украина.ру
В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия
В четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-03-21T07:49
2024-03-21T07:51
новости
киев
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житомирская область
виталий кличко
взрыв
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В столице за 20 минут прозвучало три серии взрывов. Они были в нескольких районах города. Очевидцы заметили в центре Киева столб черного дыма.Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в результате два предприятия получили повреждения.Также была повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение.Ранее украинские СМИ также информировали о взрывах на территории Житомирской области.
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новости, киев, украина, житомирская область, виталий кличко, взрыв
Новости, Киев, Украина, Житомирская область, Виталий Кличко, взрыв

В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия

07:49 21.03.2024 (обновлено: 07:51 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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В четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
В столице за 20 минут прозвучало три серии взрывов. Они были в нескольких районах города. Очевидцы заметили в центре Киева столб черного дыма.
Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в результате два предприятия получили повреждения.
"В Подольском районе <…> [повреждение] на предприятиях", — написал мэр в своем телеграм-канале.
Также была повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение.
Ранее украинские СМИ также информировали о взрывах на территории Житомирской области.
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18 марта, 07:55
Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывыУкраинские СМИ пишут о взрывах в разных регионах страны. Так, серия взрывов прозвучала в Кременчуге Полтавской области
 
НовостиКиевУкраинаЖитомирская областьВиталий Кличковзрыв
 
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