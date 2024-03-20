"Интервенция 2.0": что будут делать французские войска на Украине - 20.03.2024 Украина.ру
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"Интервенция 2.0": что будут делать французские войска на Украине
"Интервенция 2.0": что будут делать французские войска на Украине - 20.03.2024 Украина.ру
"Интервенция 2.0": что будут делать французские войска на Украине
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что к отправке на Украину готовится двухтысячный французский экспедиционный корпус, телеграм-каналы сообщают, что французы уже в Румынии или даже в Молдавии, а на французском телевидении серьёзно обсуждают места дислокации французских войск. Однако отправка французских войск ещё не вышла из сферы чистой риторики
2024-03-20T11:56
2024-03-20T12:58
эксклюзив
украина
россия
франция
эммануэль макрон
военная помощь
война
нато
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Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что "французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это". Однако министерство обороны Франции сообщение Нарышкина опровергло, назвав его "ещё одним примером систематического использования Россией дезинформации". Полковник Винсент Арбаретье, выступая на французском телевидении, утверждает, что развертывание французских войск возможно только после того, как будут решены проблемы с поставками техники и боеприпасов ВСУ (что логично – в противном случае Франции придется заниматься снабжением своего контингента автономно, а у неё для этого нет логистических возможностей).Заявления об отправке войск на Украину – очередной шаг французского президента Эммануэля Макрона по управлению эскалацией конфликта. Интересно, что он тут опережает США и Великобританию (те и другие заняты подготовкой к выборам).Целей тут, очевидно, две.Во-первых, пощупать позицию российской стороны. До этого Кремль очень осторожно реагировал на пересечение Украиной и Западом разного рода красных линий, что позволяет Макрону с оптимизмом смотреть на перспективы своей авантюры.Во-вторых, цель Макрона – повлиять на других союзников. Так было с "танковой коалицией" – сначала Франция направила на Украину устаревшие колёсные танки, а затем уже на поле боя появились Leopаrd и Abrams (кстати, вокруг применения AMX-10 особого ажиотажа не было). Соответственно, можно предположить, что отправка французского корпуса будет означать, что через некоторое время на территории Украины появятся другие оккупационные контингенты, вероятно немецкий и польский.В 2022 году Польша отказалась от таких планов, получив от американского руководства гарантии того, что в случае ввязывания поляков в войну с Россией, "гарантии" Североатлантического договора работать не будут. Сейчас, однако, ситуация иная – "гарантии" НАТО скорее всего действовать не будут, но в числе интервентов будут войска ядерного государства.Эксперты предполагают три варианта развёртывания французского контингента.Уже упоминавшийся полковник Арбаретье рассматривает два основных сценария.Первый – сосредоточить войска вдоль Днепра, исключив дальнейшее продвижение российских войск под угрозой конфликта с НАТО и закрепив раздел Украины по сценарию 1667 года.Второй – развернуть французские боевые группы на границе с Беларусью, исключив повторение рывка к Киеву, предпринятого в феврале-марте 2022 года.При этом, по мнению французского полковника, его командование не предполагает выдвижения войск на передовую: "речь не о том, чтобы выстроить непрерывную линию людей, а в том, чтобы поставить подразделения, способные очень быстро реагировать. Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать русских и разделить русские и белорусские подразделения. Мы имеем возможность отправить 20 тысяч человек. Это дивизия из 20 тысяч человек, состоящая из нескольких бригад, являющихся высокомобильными и высокоэффективными подразделениями". При таком подходе французские войска могут занять обе линии – и по Днепру, и по границе с Белоруссией.При этом, значительная часть украинских войск, которая находится сейчас на тыловых рубежах, в частности – на границе с Белоруссией, может быть направлена на фронт и изменит соотношение сил, позволил ВСУ приступить к наступательным операциям.На третий вариант обращают внимание российские эксперты, которые полагают, что французские войска могут поддержать действия молдавской и румынской армий по ликвидации Приднестровской Молдавской республики.Следует отметить, что главным ресурсом французского контингента будет то, что он представляет ядерную державу – член НАТО. Как утверждают российские специалисты, наблюдавшие за действиями французских контингентов в Африке, их боеспособность невысока.Остаётся вопрос с почти неизбежными потерями. Боится ли их Макрон? Да не особенно.Если французские базы не станут целью ВКС (вероятность этого очень высока), то у Макрона будут основания добиваться отправки на Украину войск других государств и выдвижения их уже на линию соприкосновения.Если французские базы станут целью и французский контингент понесёт потери это открывает для Макрона широкие возможности для политической игры как внутри страны, так и вовне её. Внутри можно будет апеллировать к угрозе национальной безопасности Франции и обвинить, например, протестующих фермеров в непатриотическом поведении. Вовне он может поставить вопрос о создании армейской коалиции и даже о выполнении странами – членами НАТО норм Североатлантического договора.Так или иначе, но появление на территории Украины французских войск меняет стратегическую ситуацию, причём крайне негативным для России образом.
https://ukraina.ru/20240317/1053929005.html
https://ukraina.ru/20240318/1053948622.html
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эксклюзив, украина, россия, франция, эммануэль макрон, военная помощь, война, нато
Эксклюзив, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, военная помощь, война, НАТО

"Интервенция 2.0": что будут делать французские войска на Украине

11:56 20.03.2024 (обновлено: 12:58 20.03.2024)
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© NATO
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что к отправке на Украину готовится двухтысячный французский экспедиционный корпус, телеграм-каналы сообщают, что французы уже в Румынии или даже в Молдавии, а на французском телевидении серьёзно обсуждают места дислокации французских войск. Однако отправка французских войск ещё не вышла из сферы чистой риторики
Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что "французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это". Однако министерство обороны Франции сообщение Нарышкина опровергло, назвав его "ещё одним примером систематического использования Россией дезинформации". Полковник Винсент Арбаретье, выступая на французском телевидении, утверждает, что развертывание французских войск возможно только после того, как будут решены проблемы с поставками техники и боеприпасов ВСУ (что логично – в противном случае Франции придется заниматься снабжением своего контингента автономно, а у неё для этого нет логистических возможностей).
Заявления об отправке войск на Украину – очередной шаг французского президента Эммануэля Макрона по управлению эскалацией конфликта. Интересно, что он тут опережает США и Великобританию (те и другие заняты подготовкой к выборам).
Целей тут, очевидно, две.
Во-первых, пощупать позицию российской стороны. До этого Кремль очень осторожно реагировал на пересечение Украиной и Западом разного рода красных линий, что позволяет Макрону с оптимизмом смотреть на перспективы своей авантюры.
Во-вторых, цель Макрона – повлиять на других союзников. Так было с "танковой коалицией" – сначала Франция направила на Украину устаревшие колёсные танки, а затем уже на поле боя появились Leopаrd и Abrams (кстати, вокруг применения AMX-10 особого ажиотажа не было). Соответственно, можно предположить, что отправка французского корпуса будет означать, что через некоторое время на территории Украины появятся другие оккупационные контингенты, вероятно немецкий и польский.
Макрон и Наполеон
17 марта, 12:46
Не коррупция, но всё же. Почему Макрон хочет стать "нервом войны" на УкраинеВ интервью украинским журналисткам 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что в нынешнем конфликте Франция хотела бы быть "нервом войны". Странное заявление. Мы-то считали, что нервом войны являются деньги, а не Франция… Тем более, что во времена Марка Туллия Цицерона, который это сказал, Франции ещё не было
В 2022 году Польша отказалась от таких планов, получив от американского руководства гарантии того, что в случае ввязывания поляков в войну с Россией, "гарантии" Североатлантического договора работать не будут. Сейчас, однако, ситуация иная – "гарантии" НАТО скорее всего действовать не будут, но в числе интервентов будут войска ядерного государства.
Эксперты предполагают три варианта развёртывания французского контингента.
Уже упоминавшийся полковник Арбаретье рассматривает два основных сценария.
Первый – сосредоточить войска вдоль Днепра, исключив дальнейшее продвижение российских войск под угрозой конфликта с НАТО и закрепив раздел Украины по сценарию 1667 года.
Второй – развернуть французские боевые группы на границе с Беларусью, исключив повторение рывка к Киеву, предпринятого в феврале-марте 2022 года.
При этом, по мнению французского полковника, его командование не предполагает выдвижения войск на передовую: "речь не о том, чтобы выстроить непрерывную линию людей, а в том, чтобы поставить подразделения, способные очень быстро реагировать. Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать русских и разделить русские и белорусские подразделения. Мы имеем возможность отправить 20 тысяч человек. Это дивизия из 20 тысяч человек, состоящая из нескольких бригад, являющихся высокомобильными и высокоэффективными подразделениями". При таком подходе французские войска могут занять обе линии – и по Днепру, и по границе с Белоруссией.
При этом, значительная часть украинских войск, которая находится сейчас на тыловых рубежах, в частности – на границе с Белоруссией, может быть направлена на фронт и изменит соотношение сил, позволил ВСУ приступить к наступательным операциям.
На третий вариант обращают внимание российские эксперты, которые полагают, что французские войска могут поддержать действия молдавской и румынской армий по ликвидации Приднестровской Молдавской республики.
Следует отметить, что главным ресурсом французского контингента будет то, что он представляет ядерную державу – член НАТО. Как утверждают российские специалисты, наблюдавшие за действиями французских контингентов в Африке, их боеспособность невысока.
Остаётся вопрос с почти неизбежными потерями. Боится ли их Макрон? Да не особенно.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18 марта, 17:09
Армия мажореток и фиолетовые лучи. Киселев о том, чем Франция поможет УкраинеОдной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 17 марта 2024 года стали воинственные заявления Эммануэля Макрона и судьба французских и других иностранных наемников, воюющих на Украине
Если французские базы не станут целью ВКС (вероятность этого очень высока), то у Макрона будут основания добиваться отправки на Украину войск других государств и выдвижения их уже на линию соприкосновения.
Если французские базы станут целью и французский контингент понесёт потери это открывает для Макрона широкие возможности для политической игры как внутри страны, так и вовне её. Внутри можно будет апеллировать к угрозе национальной безопасности Франции и обвинить, например, протестующих фермеров в непатриотическом поведении. Вовне он может поставить вопрос о создании армейской коалиции и даже о выполнении странами – членами НАТО норм Североатлантического договора.
Так или иначе, но появление на территории Украины французских войск меняет стратегическую ситуацию, причём крайне негативным для России образом.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияФранцияЭммануэль Макронвоенная помощьвойнаНАТО
 
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