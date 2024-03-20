https://ukraina.ru/20240320/1053992761.html

Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране

Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране - 20.03.2024 Украина.ру

Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране

В украинском экспертном сообществе размышляют над тем, к чему приведет реальное ужесточение правил мобилизации, думают, где взять денег и пытаются объяснить желание многих нардепов покинуть и парламент, и страну

2024-03-20T06:32

2024-03-20T06:32

2024-03-20T07:07

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киев

крымский мост

андрей золотарев

линдси грэм

жозеп боррель

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верховная рада

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Ситуация для ВСУ складывается не самым лучшим образом, нет возможности осуществлять ротацию и заменять выбывших. Во время визита в Киев сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Украине "нужно больше людей в строю", что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, не только старше 25 или 27 лет. Он призвал снизить возраст призыва для украинцев, поскорее принять закон об ужесточении мобилизации и заявил, что Киеву давно следовало бы поставить дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту.Комментируя заявления сенатора, украинский политолог Андрей Золотарев отметил, что снеси Крымский мост — не такая уж простая задача. По мнению эксперта, сенатор проявил себя как "очередной популист, предлагающий простые решения сложных проблем".Эксперт напомнил, что пока еще буксует решение вопроса с предоставлением Киеву финансовой помощи, а Линдси Грэм "приехал с пространными советами и моральной поддержкой", но не с поддержкой материальной. А именно такая помощь Киеву нужна сейчас, подчеркнул Золотарев."Дорога, как говорится, ложка к обеду, потому что — что будет потом… И эти многочисленные примеры из американской истории, когда политические дрязги в Вашингтоне приводили к тому, что просто их партнеров, союзников сливали, как это было с Чан Кайши в 1949 году, как это было в 1979 году с Южным Вьетнамом, как это было, по сути, с Афганистаном. Мне не хотелось бы, чтобы Украина оказалась четвертой в этой очереди", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.По словам Золотарева, ситуация для ВСУ тревожная, потери велики, нужно менять людей, мобилизация действительно нужна, но "сейчас законом о мобилизации делается ставка на беспредельную мобилизацию, на кнут"."А когда нет мотивации, когда нет позитивной мотивации, ну, боюсь, результаты могут огорчить сенатора Линдси Грэма", - сказал политолог. Он напомнил об историческом примере Парагвая, который в свое время просто обезлюдел, когда во время войны было выбито 90% мужского населения."Не хотелось бы, чтобы мы пошли по такому сценарию", - отметил Золотарев.Комментируя намерения власти внести в законопроект об ужесточении мобилизации нормы об огромных штрафах и пр., политолог напомнил, что бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы.Это понимают и наверху. Этим и объясняется желание многих депутатов Верховной Рады "спрыгнуть", уйти из парламента, считает Золотарев.Действительно, намерение многих депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" избавиться от мандатов, говорит о ситуации во власти, указывает украинский политический обозреватель Виталий Дикий. Объясняя в эфире одного из ютуб-каналов замедление рассмотрения законопроекта об ужесточении мобилизации, к которому внесено уже более четырех тысяч правок, он пояснил, что "многие народные депутаты не видят себя в нынешнем парламенте и в будущем".По мнению журналиста, эти депутаты "хотят как-то закрыть свою деятельность в парламенте, возможно, сберечь свое богатство, которое они уже как бы заработали и вывести потихонечку за границу — то есть, испариться из этой страны и этой ситуации".Дикий отметил, что в монобольшинстве нет согласия по определенным законопроектам — о мобилизации, о запрете УПЦ — которые "бьют по репутации в дальнейшем". И многие депутаты, которые думают о своем будущем, они "начинают не то чтобы саботировать, но задумываться, стоит ли так активно голосовать и педалировать то, что власть предлагает кого-то нагнуть"."Поэтому сначала они хотят покинуть эту страну", - предположил обозреватель, добавив, что у этих депутатов есть такая возможность, они все забронированы и потому могут самосохраниться.Помощи от западных партнеров поступает Киеву явно недостаточно. Комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сказавшего, что судьба войны может решиться этой весной и летом, Дикий сказал, что он не знает, насколько это отрезвит европейских лидеров, но пока не видно консолидации относительно украинского вопроса - "и это для Украины (для киевского режима — Ред.) не очень хорошо".Но и сама эта помощь может быть предоставлена киевскому режиму не безвозмездно, но в долг, об этом сказал все тот же Линдси Грэм. В долг и оружие, и деньги на зарплаты военным или бюджетникам.Адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в связи с этим напомнила в своем телеграм-канале, что идею оказывать военную поддержку Украине в долг впервые озвучил недавно Трамп "и она настолько всем пришлась по душе, что вполне может оказаться в виде законопроекта в Конгрессе уже в самое ближайшее время".А чтобы не потерять деньги с таким рисковым должником, в залог США возьмут замороженные российские активы, указала адвокат. И добавила: "забавно, что о передаче их на какое-то там восстановление Украины после войны уже никто и не вспоминает".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html

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украина, киев, крымский мост, андрей золотарев, линдси грэм, жозеп боррель, вооруженные силы украины, верховная рада, слуга народа, эксклюзив