https://ukraina.ru/20240320/1053992761.html
Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране
Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране - 20.03.2024 Украина.ру
Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране
В украинском экспертном сообществе размышляют над тем, к чему приведет реальное ужесточение правил мобилизации, думают, где взять денег и пытаются объяснить желание многих нардепов покинуть и парламент, и страну
2024-03-20T06:32
2024-03-20T06:32
2024-03-20T07:07
украина
киев
крымский мост
андрей золотарев
линдси грэм
жозеп боррель
вооруженные силы украины
верховная рада
слуга народа
эксклюзив
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Ситуация для ВСУ складывается не самым лучшим образом, нет возможности осуществлять ротацию и заменять выбывших. Во время визита в Киев сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Украине "нужно больше людей в строю", что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, не только старше 25 или 27 лет. Он призвал снизить возраст призыва для украинцев, поскорее принять закон об ужесточении мобилизации и заявил, что Киеву давно следовало бы поставить дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту.Комментируя заявления сенатора, украинский политолог Андрей Золотарев отметил, что снеси Крымский мост — не такая уж простая задача. По мнению эксперта, сенатор проявил себя как "очередной популист, предлагающий простые решения сложных проблем".Эксперт напомнил, что пока еще буксует решение вопроса с предоставлением Киеву финансовой помощи, а Линдси Грэм "приехал с пространными советами и моральной поддержкой", но не с поддержкой материальной. А именно такая помощь Киеву нужна сейчас, подчеркнул Золотарев."Дорога, как говорится, ложка к обеду, потому что — что будет потом… И эти многочисленные примеры из американской истории, когда политические дрязги в Вашингтоне приводили к тому, что просто их партнеров, союзников сливали, как это было с Чан Кайши в 1949 году, как это было в 1979 году с Южным Вьетнамом, как это было, по сути, с Афганистаном. Мне не хотелось бы, чтобы Украина оказалась четвертой в этой очереди", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.По словам Золотарева, ситуация для ВСУ тревожная, потери велики, нужно менять людей, мобилизация действительно нужна, но "сейчас законом о мобилизации делается ставка на беспредельную мобилизацию, на кнут"."А когда нет мотивации, когда нет позитивной мотивации, ну, боюсь, результаты могут огорчить сенатора Линдси Грэма", - сказал политолог. Он напомнил об историческом примере Парагвая, который в свое время просто обезлюдел, когда во время войны было выбито 90% мужского населения."Не хотелось бы, чтобы мы пошли по такому сценарию", - отметил Золотарев.Комментируя намерения власти внести в законопроект об ужесточении мобилизации нормы об огромных штрафах и пр., политолог напомнил, что бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы.Это понимают и наверху. Этим и объясняется желание многих депутатов Верховной Рады "спрыгнуть", уйти из парламента, считает Золотарев.Действительно, намерение многих депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" избавиться от мандатов, говорит о ситуации во власти, указывает украинский политический обозреватель Виталий Дикий. Объясняя в эфире одного из ютуб-каналов замедление рассмотрения законопроекта об ужесточении мобилизации, к которому внесено уже более четырех тысяч правок, он пояснил, что "многие народные депутаты не видят себя в нынешнем парламенте и в будущем".По мнению журналиста, эти депутаты "хотят как-то закрыть свою деятельность в парламенте, возможно, сберечь свое богатство, которое они уже как бы заработали и вывести потихонечку за границу — то есть, испариться из этой страны и этой ситуации".Дикий отметил, что в монобольшинстве нет согласия по определенным законопроектам — о мобилизации, о запрете УПЦ — которые "бьют по репутации в дальнейшем". И многие депутаты, которые думают о своем будущем, они "начинают не то чтобы саботировать, но задумываться, стоит ли так активно голосовать и педалировать то, что власть предлагает кого-то нагнуть"."Поэтому сначала они хотят покинуть эту страну", - предположил обозреватель, добавив, что у этих депутатов есть такая возможность, они все забронированы и потому могут самосохраниться.Помощи от западных партнеров поступает Киеву явно недостаточно. Комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сказавшего, что судьба войны может решиться этой весной и летом, Дикий сказал, что он не знает, насколько это отрезвит европейских лидеров, но пока не видно консолидации относительно украинского вопроса - "и это для Украины (для киевского режима — Ред.) не очень хорошо".Но и сама эта помощь может быть предоставлена киевскому режиму не безвозмездно, но в долг, об этом сказал все тот же Линдси Грэм. В долг и оружие, и деньги на зарплаты военным или бюджетникам.Адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в связи с этим напомнила в своем телеграм-канале, что идею оказывать военную поддержку Украине в долг впервые озвучил недавно Трамп "и она настолько всем пришлась по душе, что вполне может оказаться в виде законопроекта в Конгрессе уже в самое ближайшее время".А чтобы не потерять деньги с таким рисковым должником, в залог США возьмут замороженные российские активы, указала адвокат. И добавила: "забавно, что о передаче их на какое-то там восстановление Украины после войны уже никто и не вспоминает".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, крымский мост, андрей золотарев, линдси грэм, жозеп боррель, вооруженные силы украины, верховная рада, слуга народа, эксклюзив
Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране
06:32 20.03.2024 (обновлено: 07:07 20.03.2024)
В украинском экспертном сообществе размышляют над тем, к чему приведет реальное ужесточение правил мобилизации, думают, где взять денег и пытаются объяснить желание многих нардепов покинуть и парламент, и страну
Ситуация для ВСУ
складывается не самым лучшим образом, нет возможности осуществлять ротацию и заменять выбывших. Во время визита в Киев
сенатор-республиканец Линдси Грэм*
заявил, что Украине "нужно больше людей в строю", что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, не только старше 25 или 27 лет. Он призвал снизить возраст призыва для украинцев, поскорее принять закон об ужесточении мобилизации и заявил, что Киеву давно следовало бы поставить дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту
.
Комментируя заявления сенатора, украинский политолог Андрей Золотарев
отметил, что снеси Крымский мост — не такая уж простая задача. По мнению эксперта, сенатор проявил себя как "очередной популист, предлагающий простые решения сложных проблем".
Эксперт напомнил, что пока еще буксует решение вопроса с предоставлением Киеву финансовой помощи, а Линдси Грэм "приехал с пространными советами и моральной поддержкой", но не с поддержкой материальной. А именно такая помощь Киеву нужна сейчас, подчеркнул Золотарев.
"Дорога, как говорится, ложка к обеду, потому что — что будет потом… И эти многочисленные примеры из американской истории, когда политические дрязги в Вашингтоне
приводили к тому, что просто их партнеров, союзников сливали, как это было с Чан Кайши
в 1949 году, как это было в 1979 году с Южным Вьетнамом, как это было, по сути, с Афганистаном
. Мне не хотелось бы, чтобы Украина оказалась четвертой в этой очереди", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.
По словам Золотарева, ситуация для ВСУ тревожная, потери велики, нужно менять людей, мобилизация действительно нужна, но "сейчас законом о мобилизации делается ставка на беспредельную мобилизацию, на кнут".
"А когда нет мотивации, когда нет позитивной мотивации, ну, боюсь, результаты могут огорчить сенатора Линдси Грэма", - сказал политолог. Он напомнил об историческом примере Парагвая, который в свое время просто обезлюдел, когда во время войны было выбито 90% мужского населения.
"Не хотелось бы, чтобы мы пошли по такому сценарию", - отметил Золотарев.
Комментируя намерения власти внести в законопроект об ужесточении мобилизации нормы об огромных штрафах и пр., политолог напомнил, что бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы.
Это понимают и наверху. Этим и объясняется желание многих депутатов Верховной Рады
"спрыгнуть", уйти из парламента, считает Золотарев.
Действительно, намерение многих депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа
" избавиться от мандатов, говорит о ситуации во власти, указывает украинский политический обозреватель Виталий Дикий
. Объясняя в эфире одного из ютуб-каналов замедление рассмотрения законопроекта об ужесточении мобилизации, к которому внесено уже более четырех тысяч правок, он пояснил, что "многие народные депутаты не видят себя в нынешнем парламенте и в будущем".
По мнению журналиста, эти депутаты "хотят как-то закрыть свою деятельность в парламенте, возможно, сберечь свое богатство, которое они уже как бы заработали и вывести потихонечку за границу — то есть, испариться из этой страны и этой ситуации".
Дикий отметил, что в монобольшинстве нет согласия по определенным законопроектам — о мобилизации, о запрете УПЦ
— которые "бьют по репутации в дальнейшем". И многие депутаты, которые думают о своем будущем, они "начинают не то чтобы саботировать, но задумываться, стоит ли так активно голосовать и педалировать то, что власть предлагает кого-то нагнуть".
"Поэтому сначала они хотят покинуть эту страну", - предположил обозреватель, добавив, что у этих депутатов есть такая возможность, они все забронированы и потому могут самосохраниться.
Помощи от западных партнеров поступает Киеву явно недостаточно. Комментируя слова
верховного представителя ЕС
по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля
, сказавшего, что судьба войны может решиться этой весной и летом, Дикий сказал, что он не знает, насколько это отрезвит европейских лидеров, но пока не видно консолидации относительно украинского вопроса - "и это для Украины (для киевского режима — Ред.) не очень хорошо".
Но и сама эта помощь может быть предоставлена киевскому режиму не безвозмездно, но в долг, об этом сказал все тот же Линдси Грэм. В долг и оружие, и деньги на зарплаты военным или бюджетникам.
Адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян
в связи с этим напомнила в своем телеграм-канале
, что идею оказывать военную поддержку Украине в долг впервые озвучил недавно Трамп
"и она настолько всем пришлась по душе, что вполне может оказаться в виде законопроекта в Конгрессе уже в самое ближайшее время".
А чтобы не потерять деньги с таким рисковым должником, в залог США
возьмут замороженные российские активы, указала адвокат. И добавила: "забавно, что о передаче их на какое-то там восстановление Украины после войны уже никто и не вспоминает".
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.