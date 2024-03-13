Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета - 13.03.2024 Украина.ру
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Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета
Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета - 13.03.2024 Украина.ру
Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета
Вооружённые силы Украины получат боеприпасы, купленные странами Евросоюза по инициативе президента Чехии, не раньше июня. Об этом сообщил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр, передаёт Euractive
2024-03-13T21:38
2024-03-13T21:38
новости
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вооруженные силы украины
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военная помощь
военная техника
боеприпасы
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По его словам, "начиная с июня, поставки могут пойти рекой", а перед тем необходимо пройти процедуру заключения контрактов между сторонами. С какими странами вне Евросоюза был заключен договор на закупку снарядов не уточняется, однако Пояр подчеркнул, что поиск боеприпасов проходит по всему миру, "везде, где они доступны по разумной цене". Напомним, президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести снаряды 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов.&nbsp;О том, что союзники Киева смогли собрать необходимую для этого сумму сообщалось 7 марта. После этого, агентство Bloomberg сообщало, что снаряды поступят в распоряжение ВСУ в течение нескольких недель.
https://ukraina.ru/20240308/1053779074.html
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новости, киев, украина, чехия, ес, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника, боеприпасы
Новости, Киев, Украина, Чехия, ЕС, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника, боеприпасы

Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета

21:38 13.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа кочующих огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вооружённые силы Украины получат боеприпасы, купленные странами Евросоюза по инициативе президента Чехии, не раньше июня. Об этом сообщил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр, передаёт Euractive
По его словам, "начиная с июня, поставки могут пойти рекой", а перед тем необходимо пройти процедуру заключения контрактов между сторонами.
С какими странами вне Евросоюза был заключен договор на закупку снарядов не уточняется, однако Пояр подчеркнул, что поиск боеприпасов проходит по всему миру, "везде, где они доступны по разумной цене".
Напомним, президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести снаряды 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. О том, что союзники Киева смогли собрать необходимую для этого сумму сообщалось 7 марта. После этого, агентство Bloomberg сообщало, что снаряды поступят в распоряжение ВСУ в течение нескольких недель.
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта, 14:31
Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУСоюзники Украины, поддержавшие инициативу Чехии, передали средства на покупку лишь 300 тысяч снарядов для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала
 
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