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Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета

Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета - 13.03.2024 Украина.ру

Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета

Вооружённые силы Украины получат боеприпасы, купленные странами Евросоюза по инициативе президента Чехии, не раньше июня. Об этом сообщил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр, передаёт Euractive

2024-03-13T21:38

2024-03-13T21:38

2024-03-13T21:38

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По его словам, "начиная с июня, поставки могут пойти рекой", а перед тем необходимо пройти процедуру заключения контрактов между сторонами. С какими странами вне Евросоюза был заключен договор на закупку снарядов не уточняется, однако Пояр подчеркнул, что поиск боеприпасов проходит по всему миру, "везде, где они доступны по разумной цене". Напомним, президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести снаряды 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. О том, что союзники Киева смогли собрать необходимую для этого сумму сообщалось 7 марта. После этого, агентство Bloomberg сообщало, что снаряды поступят в распоряжение ВСУ в течение нескольких недель.

https://ukraina.ru/20240308/1053779074.html

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новости, киев, украина, чехия, ес, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника, боеприпасы