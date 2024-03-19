Путин призвал жестко пресекать русофобию
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Попытки спровоцировать смуту и использовать русофобию должны жестко пресекаться, заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности
Глава государства обратился к Федеральной службе безопасности и другим спецслужбам и правоохранительным органам с требованием серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.
Путин обратил внимание, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Он напомнил, что противник использует методы разведывательной деятельности и террористические методы. Он напомнил о подрывах Северных потоков в Балтийском море.
"Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жёстко и немедленно пресекаться", - подчеркнул президент РФ.
Российский лидер 29 февраля в послании Федеральному Собранию уже рассказал о влиянии русофобии. "Русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности — она ослепляет, лишает разума", - сказал Путин.
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