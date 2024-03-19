Путин призвал жестко пресекать русофобию - 19.03.2024 Украина.ру
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Путин призвал жестко пресекать русофобию
Путин призвал жестко пресекать русофобию - 19.03.2024 Украина.ру
Путин призвал жестко пресекать русофобию
Попытки спровоцировать смуту и использовать русофобию должны жестко пресекаться, заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности
2024-03-19T16:32
2024-03-19T16:32
новости
россия
владимир путин
русофобия
идеология
терроризм
фсб
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Глава государства обратился к Федеральной службе безопасности и другим спецслужбам и правоохранительным органам с требованием серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Путин обратил внимание, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Он напомнил, что противник использует методы разведывательной деятельности и террористические методы. Он напомнил о подрывах Северных потоков в Балтийском море.Российский лидер 29 февраля в послании Федеральному Собранию уже рассказал о влиянии русофобии. "Русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности — она ослепляет, лишает разума", - сказал Путин.
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новости, россия, владимир путин, русофобия, идеология, терроризм, фсб
Новости, Россия, Владимир Путин, Русофобия, идеология, терроризм, ФСБ

Путин призвал жестко пресекать русофобию

16:32 19.03.2024
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Попытки спровоцировать смуту и использовать русофобию должны жестко пресекаться, заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности
Глава государства обратился к Федеральной службе безопасности и другим спецслужбам и правоохранительным органам с требованием серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.
Путин обратил внимание, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Он напомнил, что противник использует методы разведывательной деятельности и террористические методы. Он напомнил о подрывах Северных потоков в Балтийском море.

"Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жёстко и немедленно пресекаться", - подчеркнул президент РФ.

Российский лидер 29 февраля в послании Федеральному Собранию уже рассказал о влиянии русофобии. "Русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности — она ослепляет, лишает разума", - сказал Путин.
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
14 марта, 09:19
ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителейВ Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, действующую в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 14 марта сообщили в ФСБ РФ
 
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Заголовок открываемого материала
16:32Путин призвал жестко пресекать русофобию
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