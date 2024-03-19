https://ukraina.ru/20240319/1053978240.html

Путин призвал жестко пресекать русофобию

Путин призвал жестко пресекать русофобию - 19.03.2024 Украина.ру

Путин призвал жестко пресекать русофобию

Попытки спровоцировать смуту и использовать русофобию должны жестко пресекаться, заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности

2024-03-19T16:32

2024-03-19T16:32

2024-03-19T16:32

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россия

владимир путин

русофобия

идеология

терроризм

фсб

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Глава государства обратился к Федеральной службе безопасности и другим спецслужбам и правоохранительным органам с требованием серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Путин обратил внимание, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Он напомнил, что противник использует методы разведывательной деятельности и террористические методы. Он напомнил о подрывах Северных потоков в Балтийском море.Российский лидер 29 февраля в послании Федеральному Собранию уже рассказал о влиянии русофобии. "Русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности — она ослепляет, лишает разума", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20240314/1053876943.html

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новости, россия, владимир путин, русофобия, идеология, терроризм, фсб