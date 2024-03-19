Большая трагедия для ВСУ: эксперт рассказал, почему у Киева не хватило боеприпасов "дошагать до Москвы"
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
У России есть огромные запасы ФАБов в глубоком тылу, чтобы использовать их на поле боя. Это вооружение - большая трагедия для противника. Авиабомбы накрывают огромные площади и уничтожают подразделения противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас у России нет проблем с боеприпасами и вооружением. Их производство выросло в разы. Хотя ЕС пытается возродить свою оборонную промышленность (патроны, гранаты и снаряды). Но это – ничтожное количество по сравнению с российским масштабом работы ВПК, рассказал военный.
Проблема для Евросоюза еще и в том, что высококачественный порох изготовить сложно. Для этого нужен чистейший хлопок и другое сырье, чтобы производить высокоточные боеприпасы. У Европы таких ресурсов нет. А если они и найдутся, то производство будет очень дорогим, уточнил эксперт.
"Давайте еще не будем забывать, что небо принадлежит нам. Где-то мы точно бьем, где-то неточно. Но в целом ситуация выравнивается. Наши ВКС используют ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. Они накрывают огромные площади и уничтожают подразделения противника, которые собираются выдвинуться на наши позиции для контратаки", - подчеркнул Киселев.
У России есть огромные запасы ФАБов в глубоком тылу, чтобы использовать их на поле боя. Это вооружение - большая трагедия для противника. Он рассчитывал, что "сможет победить Россию на поле боя и дошагать до Москвы". Но ничего не получилось, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
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