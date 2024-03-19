https://ukraina.ru/20240319/1053959444.html

Большая трагедия для ВСУ: эксперт рассказал, почему у Киева не хватило боеприпасов "дошагать до Москвы"

Большая трагедия для ВСУ: эксперт рассказал, почему у Киева не хватило боеприпасов "дошагать до Москвы" - 19.03.2024 Украина.ру

Большая трагедия для ВСУ: эксперт рассказал, почему у Киева не хватило боеприпасов "дошагать до Москвы"

У России есть огромные запасы ФАБов в глубоком тылу, чтобы использовать их на поле боя. Это вооружение - большая трагедия для противника. Авиабомбы накрывают огромные площади и уничтожают подразделения противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-19T03:30

2024-03-19T03:30

2024-03-19T03:30

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Сейчас у России нет проблем с боеприпасами и вооружением. Их производство выросло в разы. Хотя ЕС пытается возродить свою оборонную промышленность (патроны, гранаты и снаряды). Но это – ничтожное количество по сравнению с российским масштабом работы ВПК, рассказал военный.Проблема для Евросоюза еще и в том, что высококачественный порох изготовить сложно. Для этого нужен чистейший хлопок и другое сырье, чтобы производить высокоточные боеприпасы. У Европы таких ресурсов нет. А если они и найдутся, то производство будет очень дорогим, уточнил эксперт.У России есть огромные запасы ФАБов в глубоком тылу, чтобы использовать их на поле боя. Это вооружение - большая трагедия для противника. Он рассчитывал, что "сможет победить Россию на поле боя и дошагать до Москвы". Но ничего не получилось, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, всу, авиабомбы, вооружение, впк, вс рф, вкс