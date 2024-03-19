https://ukraina.ru/20240319/1053956328.html

"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои

"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои - 19.03.2024 Украина.ру

"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои

На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-19T04:50

2024-03-19T04:50

2024-03-19T04:50

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боеприпасы

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Район Белогоровки – это сплошной укрепрайон ВСУ и меловой карьер – это лишь малая его часть. Украинские военные замаскировали там достаточно огневых точек, которые прикрываются старыми артиллерийскими установками "Мста-Б" 152-калибра, рассказал военный.Технику противник прячет хорошо, и боеприпасы у украинских военных все равно есть. Они же долго готовились к войне. Это не так, что ВСУ только что сюда пришли, а завтра их смогут выбить ВС РФ. Там идут тяжелейшие сражения, рассказал эксперт.На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240318/1053949003.html

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новости, украина, россия, всу, вс рф, боеприпасы, северск, бои, сво