"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Район Белогоровки – это сплошной укрепрайон ВСУ и меловой карьер – это лишь малая его часть. Украинские военные замаскировали там достаточно огневых точек, которые прикрываются старыми артиллерийскими установками "Мста-Б" 152-калибра, рассказал военный.
Технику противник прячет хорошо, и боеприпасы у украинских военных все равно есть. Они же долго готовились к войне. Это не так, что ВСУ только что сюда пришли, а завтра их смогут выбить ВС РФ. Там идут тяжелейшие сражения, рассказал эксперт.
"Так что на Северском и Краснолиманском направлении нас ждут ожесточенные бои. ВСУ будут бросать сюда крупные резервы. Они понимают, что если мы их оттуда выбьем, то это приведет к серьезнейшему моральному удару по войскам. Тут погибнет много украинцев", - отметил Киселев.
На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте, заключил собеседник издания.
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