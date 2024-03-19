"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои - 19.03.2024 Украина.ру
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"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои
"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои - 19.03.2024 Украина.ру
"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои
На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-03-19T04:50
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Район Белогоровки – это сплошной укрепрайон ВСУ и меловой карьер – это лишь малая его часть. Украинские военные замаскировали там достаточно огневых точек, которые прикрываются старыми артиллерийскими установками "Мста-Б" 152-калибра, рассказал военный.Технику противник прячет хорошо, и боеприпасы у украинских военных все равно есть. Они же долго готовились к войне. Это не так, что ВСУ только что сюда пришли, а завтра их смогут выбить ВС РФ. Там идут тяжелейшие сражения, рассказал эксперт.На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240318/1053949003.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, всу, вс рф, боеприпасы, северск, бои, сво
Новости, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, боеприпасы, Северск, бои, СВО

"Тут погибнет много украинцев": эксперт рассказал, на каких важных направлениях будут ожесточенные бои

04:50 19.03.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Район Белогоровки – это сплошной укрепрайон ВСУ и меловой карьер – это лишь малая его часть. Украинские военные замаскировали там достаточно огневых точек, которые прикрываются старыми артиллерийскими установками "Мста-Б" 152-калибра, рассказал военный.
Технику противник прячет хорошо, и боеприпасы у украинских военных все равно есть. Они же долго готовились к войне. Это не так, что ВСУ только что сюда пришли, а завтра их смогут выбить ВС РФ. Там идут тяжелейшие сражения, рассказал эксперт.
"Так что на Северском и Краснолиманском направлении нас ждут ожесточенные бои. ВСУ будут бросать сюда крупные резервы. Они понимают, что если мы их оттуда выбьем, то это приведет к серьезнейшему моральному удару по войскам. Тут погибнет много украинцев", - отметил Киселев.
На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 18:27
Дмитрий Ефимов: Если Трамп победит "спящего деда", ситуация на Украине изменится, а Европа взвоетЗадача глобалистов — разобраться с Владимиром Путиным и разобрать на запчасти нашу страну, чтобы русского духа на Земле не осталось.
 
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