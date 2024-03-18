НАТО нанёс ущерб российскому флоту на Чёрном море - Столтенберг
16:57 18.03.2024 (обновлено: 17:09 18.03.2024)
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныСтолтенберг и Зеленский
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Поддержка Украины со стороны НАТО нанесла ущерб российскому флоту, Североатлантический альянс также принял участие в ограничении свободы навигации ВС РФ. Об этом 18 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Тбилиси
"Безопасность Чёрного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Чёрном море", - цитирует его РИА Новости.
Ранее Йенс Столтенберг сообщал, что украинская армия использовала против Черноморского флота РФ ракеты, поставленные НАТО. В феврале генсек альянса призвал готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией.
Вчера, 09:03"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на УкраинуЗаявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода сил Североатлантического альянса на Украину стоит расценивать как проявление торга. Такое мнение руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик выразил в интервью изданию Украина.ру