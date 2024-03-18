НАТО нанёс ущерб российскому флоту на Чёрном море - Столтенберг - 18.03.2024 Украина.ру
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НАТО нанёс ущерб российскому флоту на Чёрном море - Столтенберг
НАТО нанёс ущерб российскому флоту на Чёрном море - Столтенберг - 18.03.2024 Украина.ру
НАТО нанёс ущерб российскому флоту на Чёрном море - Столтенберг
Поддержка Украины со стороны НАТО нанесла ущерб российскому флоту, Североатлантический альянс также принял участие в ограничении свободы навигации ВС РФ. Об этом 18 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Тбилиси
2024-03-18T16:57
2024-03-18T17:09
новости
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Ранее Йенс Столтенберг сообщал, что украинская армия использовала против Черноморского флота РФ ракеты, поставленные НАТО. В феврале генсек альянса призвал готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией.
https://ukraina.ru/20240317/1053841370.html
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Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, Черноморский флот, СВО

НАТО нанёс ущерб российскому флоту на Чёрном море - Столтенберг

16:57 18.03.2024 (обновлено: 17:09 18.03.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныСтолтенберг и Зеленский
Столтенберг и Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Поддержка Украины со стороны НАТО нанесла ущерб российскому флоту, Североатлантический альянс также принял участие в ограничении свободы навигации ВС РФ. Об этом 18 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Тбилиси
"Безопасность Чёрного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Чёрном море", - цитирует его РИА Новости.
Ранее Йенс Столтенберг сообщал, что украинская армия использовала против Черноморского флота РФ ракеты, поставленные НАТО. В феврале генсек альянса призвал готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией.
Макрон
Вчера, 09:03
"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на УкраинуЗаявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода сил Североатлантического альянса на Украину стоит расценивать как проявление торга. Такое мнение руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик выразил в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиЙенс СтолтенбергНАТОРоссияЧерноморский флотСВО
 
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