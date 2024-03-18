НАТО нанёс ущерб российскому флоту на Чёрном море - Столтенберг

"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода сил Североатлантического альянса на Украину стоит расценивать как проявление торга. Такое мнение руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик выразил в интервью изданию Украина.ру