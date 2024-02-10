https://ukraina.ru/20240210/1053218024.html

Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ

Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ - 10.02.2024 Украина.ру

Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ

Североатлантический альянс должен быть готов к конфронтации с РФ, которая может затянуться на долгие годы. Об этом заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

2024-02-10T14:33

2024-02-10T14:33

2024-02-10T14:33

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нато

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По словам Столтенберга, российские власти готовят свою экономику к длительному конфликту и Альянс должен быть готов к конфронтации, которая может затянуться на долгие годы.Столтенберг также заявил о необходимости как можно быстрее восстановить промышленную базу Альянса, чтобы быть готовыми к противостоянию с Россией. При этом, по его заявлению, в НАТО не стремятся к полноценной войне с РФ.Лучшей защитой на этом фоне Столтенберг считает поддержку Украины и инвестиции в военный потенциал Североатлантического Альянса. В связи с этим генсек НАТО призвал союзников быстрее расширять свою военную промышленность.Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.

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новости, йенс столтенберг, нато, альянс, россия, запад, война, украина, олаф шольц, вооружение