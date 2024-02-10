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Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ - 10.02.2024 Украина.ру
Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
Североатлантический альянс должен быть готов к конфронтации с РФ, которая может затянуться на долгие годы. Об этом заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
2024-02-10T14:33
2024-02-10T14:33
2024-02-10T14:33
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По словам Столтенберга, российские власти готовят свою экономику к длительному конфликту и Альянс должен быть готов к конфронтации, которая может затянуться на долгие годы.Столтенберг также заявил о необходимости как можно быстрее восстановить промышленную базу Альянса, чтобы быть готовыми к противостоянию с Россией. При этом, по его заявлению, в НАТО не стремятся к полноценной войне с РФ.Лучшей защитой на этом фоне Столтенберг считает поддержку Украины и инвестиции в военный потенциал Североатлантического Альянса. В связи с этим генсек НАТО призвал союзников быстрее расширять свою военную промышленность.Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.
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новости, йенс столтенберг, нато, альянс, россия, запад, война, украина, олаф шольц, вооружение
Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, альянс, Россия, Запад, война, Украина, Олаф Шольц, вооружение
Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
Североатлантический альянс должен быть готов к конфронтации с РФ, которая может затянуться на долгие годы. Об этом заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
По словам Столтенберга, российские власти готовят свою экономику к длительному конфликту и Альянс должен быть готов к конфронтации, которая может затянуться на долгие годы.
"НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия", – заявил генсек НАТО.
Столтенберг также заявил о необходимости как можно быстрее восстановить промышленную базу Альянса, чтобы быть готовыми к противостоянию с Россией. При этом, по его заявлению, в НАТО не стремятся к полноценной войне с РФ.
Лучшей защитой на этом фоне Столтенберг считает поддержку Украины и инвестиции в военный потенциал Североатлантического Альянса. В связи с этим генсек НАТО призвал союзников быстрее расширять свою военную промышленность.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.