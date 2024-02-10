Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ - 10.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240210/1053218024.html
Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ - 10.02.2024 Украина.ру
Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
Североатлантический альянс должен быть готов к конфронтации с РФ, которая может затянуться на долгие годы. Об этом заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
2024-02-10T14:33
2024-02-10T14:33
новости
йенс столтенберг
нато
альянс
россия
запад
война
украина
олаф шольц
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/39/1025113900_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_ad33ae5558302c91f856bd24e77f1774.jpg
По словам Столтенберга, российские власти готовят свою экономику к длительному конфликту и Альянс должен быть готов к конфронтации, которая может затянуться на долгие годы.Столтенберг также заявил о необходимости как можно быстрее восстановить промышленную базу Альянса, чтобы быть готовыми к противостоянию с Россией. При этом, по его заявлению, в НАТО не стремятся к полноценной войне с РФ.Лучшей защитой на этом фоне Столтенберг считает поддержку Украины и инвестиции в военный потенциал Североатлантического Альянса. В связи с этим генсек НАТО призвал союзников быстрее расширять свою военную промышленность.Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.
https://ukraina.ru/20240209/1053195487.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/39/1025113900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_592c31a0a34e7539b6f6ea1d0d980454.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, йенс столтенберг, нато, альянс, россия, запад, война, украина, олаф шольц, вооружение
Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, альянс, Россия, Запад, война, Украина, Олаф Шольц, вооружение

Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ

14:33 10.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость"
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Североатлантический альянс должен быть готов к конфронтации с РФ, которая может затянуться на долгие годы. Об этом заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
По словам Столтенберга, российские власти готовят свою экономику к длительному конфликту и Альянс должен быть готов к конфронтации, которая может затянуться на долгие годы.
"НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия", – заявил генсек НАТО.
Столтенберг также заявил о необходимости как можно быстрее восстановить промышленную базу Альянса, чтобы быть готовыми к противостоянию с Россией. При этом, по его заявлению, в НАТО не стремятся к полноценной войне с РФ.
Лучшей защитой на этом фоне Столтенберг считает поддержку Украины и инвестиции в военный потенциал Североатлантического Альянса. В связи с этим генсек НАТО призвал союзников быстрее расширять свою военную промышленность.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вчера, 11:44
Богдан Безпалько об интервью Путина Такеру Карлсона: Запад соскучился по альтернативной информацииТакер Карлсон - американский консервативный журналист. Он сторонник Трампа, но он никогда не был сторонником России, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько
 
НовостиЙенс СтолтенбергНАТОальянсРоссияЗападвойнаУкраинаОлаф Шольцвооружение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия Киева
14:33Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
14:03Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины
13:47"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный
13:38Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин
13:10"План действий на 2024-й год": эксперт раскрыл, как Сырский будет решать невыполнимые задачи Зеленского
13:06Германию пугают беженцами и последними днями, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 февраля
13:01"Пот, грязь и порох": Как тренируются разведчики перед отправкой на линию боестолкновения
12:48Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
12:07Сергей Маркедонов: Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией"
11:56У берегов Крыма уничтожен украинский боевой катер-камикадзе - МО
11:26СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска
10:46Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин
10:17Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН
10:17Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраля
09:49Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина
09:41Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
09:28Адвокат Сергей Беляк: Эдуард Лимонов предсказал войну на Украине
09:05В вышиванке и женском платье. "Король Украины" Вильгельм фон Габсбург
08:42Слухи о сдаче города и тотальный дефицит бюджета. Что происходит в Запорожье
Лента новостейМолния