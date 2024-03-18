https://ukraina.ru/20240318/1053941271.html

Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР

Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР - 18.03.2024 Украина.ру

Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР

Так называемая санитарная зона должна проходить по территории Днепропетровской области Украины, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2024-03-18T12:19

2024-03-18T12:19

2024-03-18T12:19

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"Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, "санитарная зона" должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области", - заявил Пушилин.Глава ДНР подчеркнул, что необходимо учитывать дальность вооружения, которое Запад предоставит украинской армии. Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможности создания санитарной зоны на подконтрольных Киеву территориях. По словам президента России, зона будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

https://ukraina.ru/20240318/1053937788.html

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новости, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, днр