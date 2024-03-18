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Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР
Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР - 18.03.2024 Украина.ру
Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР
Так называемая санитарная зона должна проходить по территории Днепропетровской области Украины, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2024-03-18T12:19
2024-03-18T12:19
2024-03-18T12:19
новости
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донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
днр
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"Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, "санитарная зона" должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области", - заявил Пушилин.Глава ДНР подчеркнул, что необходимо учитывать дальность вооружения, которое Запад предоставит украинской армии. Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможности создания санитарной зоны на подконтрольных Киеву территориях. По словам президента России, зона будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
https://ukraina.ru/20240318/1053937788.html
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новости, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, днр
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, ДНР
Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР
Так называемая санитарная зона должна проходить по территории Днепропетровской области Украины, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин