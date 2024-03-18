https://ukraina.ru/20240318/1053939287.html

В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа

В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа - 18.03.2024 Украина.ру

В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа

Украинские власти не планируют продлевать контракт с "Газпромом" на транзит российского газа, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко

2024-03-18T09:53

2024-03-18T09:53

2024-03-18T09:53

новости

украина

газпром

нафтогаз

газ

российский газ

транзит

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/18/1034011838_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_9f86ac4d02beeaf5076c95a91930e331.jpg

Украинский министр заявил, что страна усиливает энергетическую безопасность и независимость страны, в том числе за счет "наращивания внутренней газодобычи".В прошлом году, по его словам, провели стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ Украины, который показал, что система может функционировать без транзита газа."Нафтогаз Украины" и "Газпром" 30 декабря 2019 года заключили договор на прокачку газа сроком на пять лет. В правительстве Украины заявляли, что не намерены продлевать контракт.

https://ukraina.ru/20240216/1053348991.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, газпром, нафтогаз, газ, российский газ, транзит, россия