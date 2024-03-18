В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа - 18.03.2024 Украина.ру
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В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа
В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа - 18.03.2024 Украина.ру
В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа
Украинские власти не планируют продлевать контракт с "Газпромом" на транзит российского газа, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко
2024-03-18T09:53
2024-03-18T09:53
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Украинский министр заявил, что страна усиливает энергетическую безопасность и независимость страны, в том числе за счет "наращивания внутренней газодобычи".В прошлом году, по его словам, провели стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ Украины, который показал, что система может функционировать без транзита газа."Нафтогаз Украины" и "Газпром" 30 декабря 2019 года заключили договор на прокачку газа сроком на пять лет. В правительстве Украины заявляли, что не намерены продлевать контракт.
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новости, украина, газпром, нафтогаз, газ, российский газ, транзит, россия
Новости, Украина, Газпром, Нафтогаз, газ, российский газ, транзит, Россия

В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа

09:53 18.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Украинские власти не планируют продлевать контракт с "Газпромом" на транзит российского газа, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко
"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", — сказал Галущенко в эфире телемарафона.
Украинский министр заявил, что страна усиливает энергетическую безопасность и независимость страны, в том числе за счет "наращивания внутренней газодобычи".
В прошлом году, по его словам, провели стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ Украины, который показал, что система может функционировать без транзита газа.
"Нафтогаз Украины" и "Газпром" 30 декабря 2019 года заключили договор на прокачку газа сроком на пять лет. В правительстве Украины заявляли, что не намерены продлевать контракт.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 16:59
Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через УкраинуЕврокомиссия фактически приказала Киеву не продолжать контракт на транзит российского газа с 2025 года. Меньше всех от этого пострадают страны ЕС, больше – Украина, но хуже всех придётся Приднестровью
 
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