В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа
Украинские власти не планируют продлевать контракт с "Газпромом" на транзит российского газа, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко
"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", — сказал Галущенко в эфире телемарафона.
Украинский министр заявил, что страна усиливает энергетическую безопасность и независимость страны, в том числе за счет "наращивания внутренней газодобычи".
В прошлом году, по его словам, провели стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ Украины, который показал, что система может функционировать без транзита газа.
"Нафтогаз Украины" и "Газпром" 30 декабря 2019 года заключили договор на прокачку газа сроком на пять лет. В правительстве Украины заявляли, что не намерены продлевать контракт.
16 февраля, 16:59Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через УкраинуЕврокомиссия фактически приказала Киеву не продолжать контракт на транзит российского газа с 2025 года. Меньше всех от этого пострадают страны ЕС, больше – Украина, но хуже всех придётся Приднестровью