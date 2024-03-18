https://ukraina.ru/20240318/1053919298.html

Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово

Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово - 18.03.2024 Украина.ру

Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово

Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Для более эффективного продвижения в Курахово ВС РФ нужно обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-03-18T05:10

2024-03-18T05:10

2024-03-18T05:10

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угледар

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наступление

обстрелы

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Чтобы обсуждать бои за Карловку, сначала ВС РФ необходимо проломить линию обороны ВСУ Орловка-Тоненькое-западная окраина Водяного-западная окраина Первомайского. Эту задачу сейчас решают российские военные, рассказал обозреватель.С Курахово ситуация тяжелее. Над городом "нависает" Красногоровка и Угледар. Поэтому для более эффективного продвижения ВС РФ нужно хотя бы обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку. Эти вопросы нельзя решить за один день, добавил эксперт.Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, мы тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Но с каждым километром будет труднее воевать, потому что все снабжение переднего края запитано на Донецк. Поэтому придется выстраивать новые логистические маршруты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053891912.html

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