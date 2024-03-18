Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Для более эффективного продвижения в Курахово ВС РФ нужно обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Чтобы обсуждать бои за Карловку, сначала ВС РФ необходимо проломить линию обороны ВСУ Орловка-Тоненькое-западная окраина Водяного-западная окраина Первомайского. Эту задачу сейчас решают российские военные, рассказал обозреватель.
"После этого фронт приблизится к Карловке. У ВСУ останется рубеж обороны возле Яснобродово и Нетайлово. По самым оптимистичным оценкам, мы начнем решать эти вопросы за месяц", - отметил Угольный.
С Курахово ситуация тяжелее. Над городом "нависает" Красногоровка и Угледар. Поэтому для более эффективного продвижения ВС РФ нужно хотя бы обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку. Эти вопросы нельзя решить за один день, добавил эксперт.
Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, мы тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Но с каждым километром будет труднее воевать, потому что все снабжение переднего края запитано на Донецк. Поэтому придется выстраивать новые логистические маршруты, заключил собеседник издания.
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