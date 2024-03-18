Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово - 18.03.2024 Украина.ру
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Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово
Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово - 18.03.2024 Украина.ру
Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово
Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Для более эффективного продвижения в Курахово ВС РФ нужно обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-03-18T05:10
2024-03-18T05:10
новости
россия
угледар
донецк
вс рф
днр
сво
освобождение
наступление
обстрелы
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Чтобы обсуждать бои за Карловку, сначала ВС РФ необходимо проломить линию обороны ВСУ Орловка-Тоненькое-западная окраина Водяного-западная окраина Первомайского. Эту задачу сейчас решают российские военные, рассказал обозреватель.С Курахово ситуация тяжелее. Над городом "нависает" Красногоровка и Угледар. Поэтому для более эффективного продвижения ВС РФ нужно хотя бы обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку. Эти вопросы нельзя решить за один день, добавил эксперт.Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, мы тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Но с каждым километром будет труднее воевать, потому что все снабжение переднего края запитано на Донецк. Поэтому придется выстраивать новые логистические маршруты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240315/1053891912.html
россия
угледар
донецк
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новости, россия, угледар, донецк, вс рф, днр, сво, освобождение, наступление, обстрелы, бои
Новости, Россия, Угледар, Донецк, ВС РФ, ДНР, СВО, освобождение, наступление, обстрелы, бои

Над нами нависает Угледар: эксперт назвал условия, при которых армия РФ сможет взять Карловку и Курахово

05:10 18.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Для более эффективного продвижения в Курахово ВС РФ нужно обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Чтобы обсуждать бои за Карловку, сначала ВС РФ необходимо проломить линию обороны ВСУ Орловка-Тоненькое-западная окраина Водяного-западная окраина Первомайского. Эту задачу сейчас решают российские военные, рассказал обозреватель.

"После этого фронт приблизится к Карловке. У ВСУ останется рубеж обороны возле Яснобродово и Нетайлово. По самым оптимистичным оценкам, мы начнем решать эти вопросы за месяц", - отметил Угольный.

С Курахово ситуация тяжелее. Над городом "нависает" Красногоровка и Угледар. Поэтому для более эффективного продвижения ВС РФ нужно хотя бы обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку. Эти вопросы нельзя решить за один день, добавил эксперт.
Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, мы тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Но с каждым километром будет труднее воевать, потому что все снабжение переднего края запитано на Донецк. Поэтому придется выстраивать новые логистические маршруты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
Пётр Скоробогатый интервью
15 марта, 08:35
Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точекМы входим в длительный период весенне-летнего противостояния, который характеризуется дебатами на Западе о дальнейших мерах поддержки или неподдержки Украины
 
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