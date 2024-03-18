https://ukraina.ru/20240318/1053909504.html

Обозреватель рассказал, как США поставили Украину на паузу, но она ждет "французов и фиолетовые лучи"

Обозреватель рассказал, как США поставили Украину на паузу, но она ждет "французов и фиолетовые лучи" - 18.03.2024 Украина.ру

Обозреватель рассказал, как США поставили Украину на паузу, но она ждет "французов и фиолетовые лучи"

США надеются, что им удастся уговорить Россию на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Но такое предложение выглядит странно, для России это невыгодно и технически невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-03-18T04:10

2024-03-18T04:10

2024-03-18T04:10

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США поставили украинский проект на паузу минимум до января 2025 года. Финансированием и вооружением Киева теперь приходится заниматься Европе, чтобы не допустить краха президента Украины Владимира Зеленского до августа 2024 года, рассказал обозреватель.К тому времени фактор Украины будет играть важную роль на выборах в США и для демократов, и для республиканцев. Поэтому сейчас Европа пытается оказывать информационное давление на Россию, добавил он.США надеются, что им удастся уговорить Россию на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Но такое предложение выглядит странно, для России это просто невыгодно и технически невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053890968.html

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новости, россия, сша, владимир зеленский, франция, выборы, европа, война, ес