Обозреватель рассказал, как США поставили Украину на паузу, но она ждет "французов и фиолетовые лучи"
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
США надеются, что им удастся уговорить Россию на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Но такое предложение выглядит странно, для России это невыгодно и технически невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
США поставили украинский проект на паузу минимум до января 2025 года. Финансированием и вооружением Киева теперь приходится заниматься Европе, чтобы не допустить краха президента Украины Владимира Зеленского до августа 2024 года, рассказал обозреватель.
К тому времени фактор Украины будет играть важную роль на выборах в США и для демократов, и для республиканцев. Поэтому сейчас Европа пытается оказывать информационное давление на Россию, добавил он.
"Сейчас все вспомнили про рассказ Паустовского "Фиолетовые лучи". Там описывалось, как петлюровцы уходили из Киева. Они всем рассказывали, что скоро будут применены фиолетовые лучи и что им помогут французы (большие друзья [Симона] Петлюры)", - подчеркнул Васильев.
США надеются, что им удастся уговорить Россию на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Но такое предложение выглядит странно, для России это просто невыгодно и технически невозможно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
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