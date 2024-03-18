"Нам остается зайти в Киев": эксперт о том, что будет, если Украина предложит России уйти из Донбасса
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Когда ВС РФ уничтожат все штурмовые части и резервы противника, у него просто ничего не останется. Российские силы продавят фронт и перейдут к охватам и прорывам, которые были в начале СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас у противника есть 300–400 тысяч военных, разбросанных по всей Украине. Но преимущественно это тыловые службы, которые нельзя бросить на передовую, рассказал обозреватель.
Когда ВС РФ уничтожат все штурмовые части и резервы противника, у него просто ничего не останется. Российские силы продавят фронт на конкретном участке и перейдут к охватам и прорывам, которые были в начале СВО, добавил инженер.
"Пока ждем. Я думаю, до инаугурации президента [Российской Федерации] мы не будем предпринимать никаких активных действий. Но к тому моменту степень истощенности ВСУ станет более заметной", - отметил Васильев.
Он выразил мнение, что мае-июне может сложиться ситуация, когда Киев под давлением Запада запросит о переговорах, Украина может предложить России добровольно уйти из Донбасса, Херсона и Запорожья в ответ на прекращение СВО. Но если она на это не пойдет, российской армии остается только зайти в Киев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
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