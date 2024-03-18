"Вдалбливаем противника в землю!": обозреватель о том, как Россия новой тактикой разматывает резервы ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру
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"Вдалбливаем противника в землю!": обозреватель о том, как Россия новой тактикой разматывает резервы ВСУ
"Вдалбливаем противника в землю!": обозреватель о том, как Россия новой тактикой разматывает резервы ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру
"Вдалбливаем противника в землю!": обозреватель о том, как Россия новой тактикой разматывает резервы ВСУ
У Киева есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону противнику хватит надолго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-03-18T04:30
2024-03-18T04:30
новости
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поставки
авиация
оборона
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У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Это большая масса военных, которая организована, вооружена и снабжена. Даже если Запад резко прекратит поставки, то ВСУ не останутся без вооружения, рассказал обозреватель.У Киева есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону противнику хватит на достаточно долгий срок, добавил он.Это приводит к общему истощению вражеской армии. Если в России каждый месяц подписывают контракт от 20 до 50 тысяч бойцов, то Украина даже силой не может наловить столько людей, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240315/1053890968.html
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новости, россия, вс рф, всу, ресурсы, техника, военная техника, поставки, авиация, оборона
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, ресурсы, техника, военная техника, поставки, авиация, оборона

"Вдалбливаем противника в землю!": обозреватель о том, как Россия новой тактикой разматывает резервы ВСУ

04:30 18.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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У Киева есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону противнику хватит надолго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Это большая масса военных, которая организована, вооружена и снабжена. Даже если Запад резко прекратит поставки, то ВСУ не останутся без вооружения, рассказал обозреватель.
У Киева есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону противнику хватит на достаточно долгий срок, добавил он.
"Другое дело, что наша (ВС РФ. - Ред.) тактика меняется. Мы вдалбливаем противника в землю с помощью управляемых бомб. Мы продолжаем перемалывать и демотивировать личный состав ВСУ", - подчеркнул Васильев.
Это приводит к общему истощению вражеской армии. Если в России каждый месяц подписывают контракт от 20 до 50 тысяч бойцов, то Украина даже силой не может наловить столько людей, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 08:50
Алексей Подберёзкин: Пока троцкист из Норвегии грозит Арктике, ВСУ пытаются доказать, что еще не сдохлиУкраинские подразделения попытались перейти границу России в районе села Сподарюшино Белгородской области. Российские военные отразили атаку ударами авиации и артиллерии. В результате ВСУ потеряли 5 танков и четыре бронированных машины, а также 195 солдат и были отброшены вглубь своей территории
 
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