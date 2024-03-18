https://ukraina.ru/20240318/1053900470.html

"Вдалбливаем противника в землю!": обозреватель о том, как Россия новой тактикой разматывает резервы ВСУ

"Вдалбливаем противника в землю!": обозреватель о том, как Россия новой тактикой разматывает резервы ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру

"Вдалбливаем противника в землю!": обозреватель о том, как Россия новой тактикой разматывает резервы ВСУ

У Киева есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону противнику хватит надолго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-03-18T04:30

2024-03-18T04:30

2024-03-18T04:30

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У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Это большая масса военных, которая организована, вооружена и снабжена. Даже если Запад резко прекратит поставки, то ВСУ не останутся без вооружения, рассказал обозреватель.У Киева есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону противнику хватит на достаточно долгий срок, добавил он.Это приводит к общему истощению вражеской армии. Если в России каждый месяц подписывают контракт от 20 до 50 тысяч бойцов, то Украина даже силой не может наловить столько людей, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053890968.html

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новости, россия, вс рф, всу, ресурсы, техника, военная техника, поставки, авиация, оборона