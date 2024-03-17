https://ukraina.ru/20240317/1053934345.html

Августин Волошин: 150 лет "однодневному президенту"

Августин Волошин: 150 лет "однодневному президенту" - 17.03.2024 Украина.ру

Августин Волошин: 150 лет "однодневному президенту"

Первый и последний президент "Карпатской Украины", занимавший высший в своей карьер пост целый день (столько же, сколько просуществовала сама "Карпатская Украина"), Августин Волошин родился 17 марта 1874 года в русинском селе Келечин (ныне Хустский район Закарпатской области) в семье потомственного греко-католического священника

2024-03-17T16:01

2024-03-17T16:01

2024-03-17T16:01

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Казалось бы, его судьба была предопределена, однако и статус священника стал для него не главным в жизни, и в целом на протяжении своей жизни он не раз менял политическую и даже национальную ориентацию.С 1884 по 1892 годы Августин Волошин учился в Ужгородской гимназии, которую закончил с отличием, после чего поступил на теологический факультет Будапештского университета (Закарпатье, тогда Подкарпатская или Угорская Русь, было частью Венгерского королевства двуединой Австро-Венгрии). Однако уже через год он отчислился по состоянию здоровья, и вернулся в Ужгород. Тут отец устроил его в местную семинарию, которую Августин окончил в 1897 году и был рукоположен в священники, получив назначение в Свято-Преображенский греко-католический храм в Ужгороде.Августину было мало церковной кафедры, и он поступил в Высшую педагогическую школу в Будапеште, которую окончил в 1900 году с дипломом преподавателя математики и физики в средних учебных заведениях. Он получил должность преподавателя учительской семинарии в Ужгороде, а в 1917 году стал директором этого учебного заведения, возглавляя его до 1938-го.Все эти годы Августин Волошин был записным русофилом. Он был женат на Ирине Петрик, родственнице просветителя русинов, греко-католического священника Мукачевской епархии Александра Духновича (1803-65), что содействовало карьере Волошина.Осенью 1918 года, когда Австро-Венгрия начала разваливаться, Августин Волошин поначалу выступал за то, чтобы Подкарпатская Русь осталась в составе Венгрии. Однако уже в феврале 1919 года Волошин провёл переговоры с представителями правительства в Праге, на которых поддержал решение о выходе Подкарпатской Руси из состава Венгрии, и присоединении края к Чехословакии. 23 мая 1919-го делегация подкарпатских русинов во главе с Волошиным была принята президентом Чехословакии Масариком, который пообещал удовлетворить их просьбу о присоединении Подкарпатской Руси к Чехословакии на правах автономии.Окончательно нынешнее Закарпатье вошло в состав Чехословакии 10 сентября 1919 года, когда был подписан Сен-Жерменский мирный договор. В нём, как позже в Трианонском договоре, было сказано, что "Чехословацкое государство включает в себя автономную территорию Русинов к югу от Карпат". Однако, хотя Конституция Чехословацкой Республики от 29 февраля 1920 года ввела для края название "Подкарпатская Русь" и формально предоставила ему автономию, статус этот много лет оставался только на бумаге.В переходной период в 1919-20 годах Августин Волошин входил в состав Директории Подкарпатской Руси (совещательного органа при правительстве Чехословацкой республики), однако после этого никаких позиций в органах власти Чехословакии он не получил. В 1923 году Волошин создал и возглавил Народно-христианскую партию, от которой был избран в парламент Чехословакии (1925-1929).После неудачной попытки переизбраться в парламент в 1929-м Августин Волошин перешёл на украинофильские позиции, создав "Учительскую громаду Подкарпатской Руси" – организацию учителей, исповедующих идеи украинского национализма.В 1930 году, когда Фёдор Тацинец, студент Ужгородской учительской семинарии, совершил неудачное покушение на лидера закарпатских русофилов Евмения Сабова, Волошину даже были выдвинуты обвинения в укрывательстве и содействии националистам. Однако благодаря его авторитету в католических кругах они не имели последствий. Более того, в 1933 году Папа Пий XII именовал Августина Волошина папским прелатом в самостоятельной Мукачевской греко-католической епархии.Все 1930-е Августин Волошин активно боролся с местными русофилами, прежде всего с Обществом имени Духновича, которые выступали за постепенную замену местных русинских диалектов на русский язык через школы и книгоиздание. Волошин подверг острой критике так называемый "школьный референдум" 1937 года, позволивший преподавать в школах региона грамматику Сабова, близкую к стандартам русского языка. Примечательно, что ради борьбы против русофилов партия Волошина объединила усилия даже с местными коммунистами.После Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938-го, когда Чехословакия потеряла Судетскую область (в пользу Германии) и Тешинский край (в пользу Польши), Прага наконец решилась воплотить автономию Подкарпатской Руси в реальность: 11 октября 1938 года было создано краевое правительство во главе с вождём местных русофилов Андреем Бродием.Русофилами были и большинство министров (7 человек), и только два портфеля получили представители украинских националистов – Августин Волошин и депутат парламента Чехословакии Юлий Ревай. Именно Волошин с Реваем и выступили орудием переворота, осуществлённого из Берлина, когда Прага уже стала практически ручной. 26 октября 1938 года по команде из посольства Германии премьер Подкарпатской Руси Бродий был арестован чехословацкими властями "за государственную измену", как венгерский шпион, а на его место назначен Августин Волошин.Однако потворство желаниям Гитлера не помогло. После так называемого Первого Венского арбитража 2 ноября 1938 года Чехословакия была вынуждена передать Венгрии юг Словакии, а также значительную часть Подкарпатской Руси – Ужгород, Мукачево и Берегово. 22 ноября парламент Чехословакии принял конституционный закон об автономии Подкарпатской Руси, после чего страна должна была превратиться в федеративное государство чехов, словаков и русинов.Подкарпатская Русь, по украинской традиции, сразу же начала превращаться в государство без территории: её правительство покорно покинуло Ужгород и перебазировалось в Хуст, не предпринимая никаких попыток противостоять Венгрии.Но и в Хусте деятельность правительства Волошина была ограничена как чехословацкой администрацией, так и созданной Организацией украинских националистов (ОУН*) парамилитарной организацией "Карпатская Сечь", где большинство составляли даже не местные националисты, а активисты ОУН*, прибывшие из Галичины и Буковины. Одним из руководителей "Карпатской Сечи" был будущий командующий УПА* Роман Шухевич, здесь же служил и дедушка бывшей главы украинского Минздрава Ульяны Супрун – Иван Юркив.Деятельность "Карпатской Сечи" современники описывают так: "Команда Сечи вмешивалась во всё, везде хотела быть, все дела решать. Это был своего рода тоталитаризм. Это было второе правительство Карпатской Украины, которое как раз тем, что было вторым, вносило хаос и потасовку. (…) Сечь была и службой тайной полиции, проверяла, на каком основании и зачем в Хуст кто приезжал, особенно украинский эмигрант, а нежелательных выставляли за границы Карпатской Украины, хоть все их бумаги были в порядке".Но и сам Августин Волошин был ничем не лучше. 20 ноября 1938 года он подписал приказ о создании концентрационных лагерей для "дезертиров и беглецов из-за границы, политически провинившихся из нашего края, лиц, выступающих против интересов обороны государства и республики, против которых невозможно действовать судебным путём".30 декабря 1938 года впервые официально появилось название "Карпатская Украина", до того широко использовавшееся правительством Волошина и "Карпатской Сечью". Но теперь по решению правительства автономии оно стало формальным названием края.Эту смену идентификации Волошин обосновал ещё в 1937 году: "От названия "русин" мы не отрекаемся и не бросаем его. Им назывались наши славные князья в Киеве, и в Галичине, и на Подкарпатье. (…) Но когда мы сегодня на первое место выдвигаем и всегда подчёркиваем название "украинец-украинский", то это делаем для того, чтобы отличить себя от тех, что стали предателями нашего народа и как волки в овечьей шкуре под именем "русины", именем русского народа, именем будто бы русской культуры за венгерские пенгё, польские злотые туманят и продают русин".Формально "Карпатская Украина" провозгласила свою независимость, а Волошин себя – президентом этого "государства" 15 марта 1939 года, когда Чехословакия уже перестала существовать. Накануне Волошин телеграфировал Гитлеру: "Мы провозглашаем независимость Карпатской Украины и просим защиты у Германского рейха. Одновременно информируем вас, что венгерские войска сегодня, в 6 часов, перешли границу вблизи Мукачево".Но Берлин отказал Волошину в поддержке и посоветовал не оказывать сопротивления венгерским войскам, в тот же день венгерское правительство направило в Хуст своего парламентёра с предложением разоружиться и мирно войти в состав Королевства Венгрия. Августин Волошин ответил отказом и объявил в крае "всеобщую мобилизацию".Вечером 15 марта 1939-го, в день начала немецкой оккупации остатков Чехословацкой республики, венгерские войска начали оккупацию остатков нынешнего Закарпатья. Де-факто "Карпатская Сечь" смогла оказать им сопротивление только в селе Горонда возле Мукачево, в городе Виноградово (который даже несколько раз переходил из рук в руки), а также на подступах к Хусту (бой на Красном поле). Собственно, под прикрытием последнего боя утром 16 марта 1939 года правительство Августина Волошина покинуло Хуст и направилось к границе с Румынией.Волошин через Румынию отправился в Югославию, оттуда переехал в занятую нацистами Прагу, где преподавал в так называемом "Украинском свободном университете". После нападения Германии на СССР он обращался к Гитлеру с письмом, предлагая себя на пост "президента" занятой немецкой армией Украины. В 1944-м посещал Берлин, где встречался с Риббентропом, а также с лидерами обеих крыльев ОУН* – Степаном Бандерой и Андреем Мельником, но в состав коллаборационистского "Украинского национального комитета" не вошёл.В мае 1945 года Августин Волошин был арестован в Праге сотрудниками военной контрразведки – СМЕРШ, и через несколько дней доставлен в Москву. Здесь, в Бутырской тюрьме он 19 июля 1945 года скончался от паралича сердца.15 марта 2002 года президент Украины Леонид Кучма подписал указ о посмертном присвоении Августину Волошину звания "Герой Украины" с вручением ордена Державы. В 2001 года Римско-католическая церковь инициировала беатификационный процесс о причислении Августина Волошина к лику блаженных, однако публичной информации о его ходе нет.* террористическая организация запрещённая в России.

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Олег Хавич

история, история украины, западная украина, закарпатье, вторая мировая война, xx век, украинские националисты