https://ukraina.ru/20240317/1053927798.html

Франция может провести операции против ВС РФ на Украине - Макрон

Франция может провести операции против ВС РФ на Украине - Макрон - 17.03.2024 Украина.ру

Франция может провести операции против ВС РФ на Украине - Макрон

Франция может провести наземную операцию против России на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien

2024-03-17T10:05

2024-03-17T10:05

2024-03-17T10:05

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Он убежден в том, что сила Франции заключается как раз в том, что она "способна это сделать".Неделей ранее, 5 марта, во время визита в Чехию Макрон заявил, что союзники Украины должны активизироваться в помощи ВСУ и подчеркнул, что при нынешней обстановке "нужно не быть трусами".В конце февраля французский лидер заявил, что Париж не даст России "выиграть эту войну" и сделает всё для этого.Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку подразделений НАТО на Украину в будущем.После подобных заявлений французского президента генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что солдаты НАТО не будут отправлены на Украину, а Макрону следует советоваться с другими членами Североатлантического альянса по таким важным вопросам.

https://ukraina.ru/20240315/1053912449.html

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новости, франция, украина, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, киев, россия, зарубежье