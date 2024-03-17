https://ukraina.ru/20240317/1053927798.html
Франция может провести операции против ВС РФ на Украине - Макрон
Франция может провести операции против ВС РФ на Украине - Макрон - 17.03.2024 Украина.ру
Франция может провести операции против ВС РФ на Украине - Макрон
Франция может провести наземную операцию против России на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien
2024-03-17T10:05
2024-03-17T10:05
2024-03-17T10:05
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Он убежден в том, что сила Франции заключается как раз в том, что она "способна это сделать".Неделей ранее, 5 марта, во время визита в Чехию Макрон заявил, что союзники Украины должны активизироваться в помощи ВСУ и подчеркнул, что при нынешней обстановке "нужно не быть трусами".В конце февраля французский лидер заявил, что Париж не даст России "выиграть эту войну" и сделает всё для этого.Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку подразделений НАТО на Украину в будущем.После подобных заявлений французского президента генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что солдаты НАТО не будут отправлены на Украину, а Макрону следует советоваться с другими членами Североатлантического альянса по таким важным вопросам.
https://ukraina.ru/20240315/1053912449.html
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новости, франция, украина, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, киев, россия, зарубежье
Новости, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Зарубежье
Франция может провести операции против ВС РФ на Украине - Макрон
Франция может провести наземную операцию против России на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien