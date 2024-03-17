Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта - 17.03.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта
Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта - 17.03.2024 Украина.ру
Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта
Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в интервью изданию Украина.ру объяснил недавние слова Папы Римского Франциска, которые вызвали бурю негодования на Украине, о необходимости мирных переговоров Киева и Москвы
2024-03-17T12:00
2024-03-17T12:00
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папа римский
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"Во-первых, он хотел бы, чтобы вся территория Украины попала под влияние папского престола. Он видит, что эта возможность уходит от него и хочет застолбить то, что осталось у Украины. Он же понимает, что на освобожденных территориях сильно влияние канонической православной церкви", - сказал Борисов.Он напомнил, что Папа Римский родился в Аргентине и указал, что на него, как на аргентинца влияет антиамериканская политика бывшего президента.Полный текст интервью Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году читайте на сайте Украина.ру.
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украина, новости, киев, москва, папа римский
Украина, Новости, Киев, Москва, Папа Римский

Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта

12:00 17.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
VII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в интервью изданию Украина.ру объяснил недавние слова Папы Римского Франциска, которые вызвали бурю негодования на Украине, о необходимости мирных переговоров Киева и Москвы
"Во-первых, он хотел бы, чтобы вся территория Украины попала под влияние папского престола. Он видит, что эта возможность уходит от него и хочет застолбить то, что осталось у Украины. Он же понимает, что на освобожденных территориях сильно влияние канонической православной церкви", - сказал Борисов.
Он напомнил, что Папа Римский родился в Аргентине и указал, что на него, как на аргентинца влияет антиамериканская политика бывшего президента.
"Он прекрасно знает настроение латиноамериканской своей паствы, которая не поддерживает американскую позицию, и знает позицию своей паствы в Африке. Настроения латиноамериканских католиков и африканских католиков, антиамериканские с одной стороны, а с другой стороны антиукраинские. Они не поддерживают режим Зеленского и не поддерживают войну на стороне Украины", - объяснил политолог.
Полный текст интервью Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году читайте на сайте Украина.ру.
 
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