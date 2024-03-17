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Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта

Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта - 17.03.2024 Украина.ру

Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта

Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в интервью изданию Украина.ру объяснил недавние слова Папы Римского Франциска, которые вызвали бурю негодования на Украине, о необходимости мирных переговоров Киева и Москвы

2024-03-17T12:00

2024-03-17T12:00

2024-03-17T12:00

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"Во-первых, он хотел бы, чтобы вся территория Украины попала под влияние папского престола. Он видит, что эта возможность уходит от него и хочет застолбить то, что осталось у Украины. Он же понимает, что на освобожденных территориях сильно влияние канонической православной церкви", - сказал Борисов.Он напомнил, что Папа Римский родился в Аргентине и указал, что на него, как на аргентинца влияет антиамериканская политика бывшего президента.Полный текст интервью Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году читайте на сайте Украина.ру.

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украина, новости, киев, москва, папа римский