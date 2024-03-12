https://ukraina.ru/20240312/1053826074.html

Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году

Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году - 12.03.2024 Украина.ру

Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о "круговом обмене" крылатыми ракетами. Речь идет о британских Storm Shadow, которые могут быть поставлены Украине в обмен на передачу Великобритании немецких Taurus.

2024-03-12T04:35

2024-03-12T04:35

2024-03-12T04:35

интервью

украина

германия

олаф шольц

анналена бербок

владимир зеленский

вооруженные силы украины

"taurus"

лондон

российская газета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050555610_172:50:780:392_1920x0_80_0_0_4705f8dbcc6fbae959bc4ffa392f6c36.jpg

Неизбежное поражение режима Зеленского пока не является мейнстримом в европейских СМИ, но на уровне спецслужб, на уровне аналитиков, которые готовят доклады своим национальным лидерам, это уже обсуждается и выкладывается на стол, считает политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Тимофей, учитывая недавние заявления Макрона об отправке воинских контингентов на Украину, и планы Лондона по реэкспорту ракет, насколько быстро мы приближаемся к прямому военному столкновению с Западом?- Круговой обмен предполагает односторонние действия со стороны Великобритании, а на самом деле, это трюк. То есть Германия поставляет Великобритании ракеты, а Британия кривым способом поставляет их Украине.Но в любом случае реэкспорт потребует одобрения со стороны Берлина и присутствия наземного контингента немецких войск. Штатных специалистов, которые программировали бы эти ракеты, обслуживали и запускали. Если мы учитываем позицию Германии, то Taurus поставлены не будут. Позиция Берлина не поменялась.В четверг в Бундестаге состоится очередное голосование по резолюции о поставках этих ракет, инициаторам также выступает оппозиционный ХДС. Это голосование также будет провалено, как и в первый раз.Если же рассмотреть заявление Бербок, то оно было неоднозначным. Она ведь не сказала, что ФРГ готова принять участие в таком круговом обмене. Она использовала очень обтекаемые формулировки. Она сказала, что такие схемы могли бы быть приемлемыми для Берлина. Но Бербок прекрасно понимает, что канцлер Шольц не хочет поставлять эти ракеты. И как член правительства она должна учитывать его позицию, потому что политический курс определяет только канцлер и никто другой. Поэтому позицию Бербок слишком у нас раздувают. Повторюсь, она не сказала ничего однозначного.Что касается наземных войск. Естественно, никаких наземных войск Германии на Украине не будет. Сейчас Франция пытается потянуть на себя одеяло и сколотить коалицию во главе с Макроном. На свою сторону он частично перетащил поляков, чехов, которые были бы не против присутствия своих войск или специалистов на территории Украины.Но они руководствуются тем, что грядет поражение Украины и нужно застолбить места на территориях, которые еще останутся под влиянием Зеленского, чтобы установить там свой протекторат. Это будут небольшие подразделения, которые будут заниматься разминированием и охраной своего ареала. Но, скорее, политика Франции по созданию такой коалиции откровенно провалится.Но тут важно другое, что триггером всех нынешних действий является грядущее неизбежное поражение режима Зеленского. Это еще пока не является, во-первых, мейнстримом в европейских СМИ, но на уровне спецслужб, на уровне аналитических служб, которые предоставляют доклады своим национальным лидерам, это уже обсуждается и выкладывается на стол. И эта позиция уже начинает учитываться.- А недавние слова Папы Римского Франциска, которые вызвали бурю негодования на Украине, о необходимости мирных переговоров Киева и Москвы, следует рассматривать в этом ключе?- Позиция Папы не такая однозначная. Во-первых, он хотел бы, чтобы вся территория Украины попала под влияние Папского престола. Он видит, что эта возможность уходит от него и хочет застолбить то, что осталось у Украины. Он же понимает, что на освобожденных территориях сильно влияние канонической православной церкви.А с другой стороны, надо учитывать, что он все-таки представитель Аргентины. И на него, как на аргентинца, конечно же, влияет антиамериканская политика бывшего президента.Он прекрасно знает настроение латиноамериканской своей пасты, которая не поддерживает американскую позицию, и знает позицию своей паствы в Африке. Настроения латиноамериканских католиков и африканских католиков, антиамериканские с одной стороны, а с другой стороны антиукраинские. Они не поддерживают режим Зеленского и не поддерживают войну на стороне Украины.- Можно ли утверждать, что именно Лондон заинтересован как никто другой в продолжении войны на Украине? Ведь именно на Борисе Джонсоне лежит ответственность за срыв стамбульских переговоров. Сейчас это возня вокруг дальнобойных германских ракет поддерживается именно Лондоном.- По большому счету то, что мы сейчас наблюдаем, ничем не отличается от той позиции, которая была в начале XX века.Те же самые распри, которые были перед Первой мировой войной. История повторяется. Прошло чуть более 100 лет, а ничего не изменилось.- Но тогда распри в европейском доме привели к всемирной бойне, которая унесла миллионы жизней. Сейчас есть вероятность большой европейской войны?- На Украине уже идет бойня. Украина разве не поле боя, на котором точно так же гибнут европейцы. Идет Третья мировая война, но с оговорками, поскольку люди учитывают наличие ядерного оружия и посылают туда ограниченный контент, и меньше гибнет людей. Но если сравнить в целом тенденцию, то ситуация не поменяется.- Эксперты много говорят о том, что архитектура мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны, меняется. Каким будет место Европы в новых условиях, останется ли она на задворках многополярного мира?- Меня часто называют адвокатом Шольца на наших телеканалах. Это, конечно, не так, но этот социал-демократ не такой простой, как может показаться с первого взгляда. Он очень хитер, умен. Он получает очень правдивые и реалистичные донесения от своей разведки и аналитических служб и способен их учитывать.В отличие от этого дерьма, который зачастую просто не имеет образования, если брать партию "Зеленых", этот политик абсолютно не глуп и способен очень четко смотреть на вещи. Шольц, конечно же, далеко не пророссийский.Его отказ поставлять Taurus говорит не только о его патологическом упрямстве, а он очень упрям, это характер северного немца. Все гораздо глубже.Шольц уже готовится к поражению Украины и собирается сделать Германию страной номер один в посреднических усилиях по послевоенному переделу мира.Потому что сейчас он прекрасно понимает, что Париж и Лондон совершенно не рукопожатные для Москвы. Вашингтон тоже можно исключить. Даже если президентом станет Трамп, он придет только в январе следующего года. Это если его допустят до выборов и не убьют. А все может решиться уже в этом году. Остается один Эрдоган, который приемлем для обеих сторон на этом переговорном треке.Шольц хочет сам стать фигурой номер один. И Германию сделать страной номер один, на которой бы замыкались все политические интересы. Он пытается вернуть Германию в мейнстрим реал-политик, который был у его великих предшественников. Вилли Брандта и Гельмута Шмидта.- Тогда Шольц должен делать шаги навстречу России, а их пока не видно.- Шагов навстречу он делать не может, чтобы не прослыть Путин-ферштеером (политик, заявляющий о поддержке РФ – ред.).Но одно то, что он выдерживает колоссальный натиск по поставкам Taurus, говорит о многом. А учитывая, что наш президент германофил, расчет Шольца может оправдаться. Германия при Шольце может стать площадкой для переговорного трека.

https://ukraina.ru/20240311/1053819566.html

https://ukraina.ru/20240309/1053787819.html

https://ukraina.ru/20240306/1053738408.html

https://ukraina.ru/20240311/1053815417.html

украина

германия

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, германия, олаф шольц, анналена бербок, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "taurus", лондон, российская газета