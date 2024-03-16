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"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего

"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего - 16.03.2024 Украина.ру

"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего

Западу принесли большую выгоду поставки новейших беспилотных систем на Украину. Они их тестируют для того, чтобы понять, как они поведут себя, когда средства РЭБ ВС РФ попытаются их подавить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-16T04:10

2024-03-16T04:10

2024-03-16T04:10

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Запад пытается привлечь на сторону киевского режима компании, специализирующиеся на компьютерных играх, объяснил полковник. Беспилотником можно научить управлять любого человека от 18 лет. Для него это как игра, за которую он еще и получает хорошие деньги, рассказал он.Мир будет переходить на искусственный интеллект и нейросети, когда средствами борьбы будет управлять человек, находящийся за 100 километров от линии фронта, сказал военный эксперт.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, киселев, вооруженные силы украины, беспилотники