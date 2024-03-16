"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего - 16.03.2024 Украина.ру
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"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего
"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего - 16.03.2024 Украина.ру
"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего
Западу принесли большую выгоду поставки новейших беспилотных систем на Украину. Они их тестируют для того, чтобы понять, как они поведут себя, когда средства РЭБ ВС РФ попытаются их подавить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-03-16T04:10
2024-03-16T04:10
новости
запад
россия
украина
киселев
вооруженные силы украины
беспилотники
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Запад пытается привлечь на сторону киевского режима компании, специализирующиеся на компьютерных играх, объяснил полковник. Беспилотником можно научить управлять любого человека от 18 лет. Для него это как игра, за которую он еще и получает хорошие деньги, рассказал он.Мир будет переходить на искусственный интеллект и нейросети, когда средствами борьбы будет управлять человек, находящийся за 100 километров от линии фронта, сказал военный эксперт.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, украина, киселев, вооруженные силы украины, беспилотники
Новости, Запад, Россия, Украина, Киселев, Вооруженные силы Украины, беспилотники

"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего

04:10 16.03.2024
 
© YouTube / Діяукраинский БПЛА Shark
украинский БПЛА Shark - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© YouTube / Дія
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Западу принесли большую выгоду поставки новейших беспилотных систем на Украину. Они их тестируют для того, чтобы понять, как они поведут себя, когда средства РЭБ ВС РФ попытаются их подавить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Запад пытается привлечь на сторону киевского режима компании, специализирующиеся на компьютерных играх, объяснил полковник. Беспилотником можно научить управлять любого человека от 18 лет. Для него это как игра, за которую он еще и получает хорошие деньги, рассказал он.
"Это оружие будущего. Мне кажется, со временем армии мира будут производить беспилотные танки, самолеты и снаряды-камикадзе", - считает Киселёв.
Мир будет переходить на искусственный интеллект и нейросети, когда средствами борьбы будет управлять человек, находящийся за 100 километров от линии фронта, сказал военный эксперт.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападРоссияУкраинаКиселевВооруженные силы Украиныбеспилотники
 
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04:10"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего
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