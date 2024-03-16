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Буданов* все больше напоминает пиар-деятеля - Подберёзкин

Буданов* все больше напоминает пиар-деятеля - Подберёзкин - 16.03.2024 Украина.ру

Буданов* все больше напоминает пиар-деятеля - Подберёзкин

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, недавно заявивший, что его ведомство готовит "серьезную военную операцию" в Крыму, стал напоминать пиар-деятеля. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-03-16T08:40

2024-03-16T08:40

2024-03-16T08:40

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Он указал, что для военной разведки совершенно не характерна публичность."Я за последние пять лет от нашего вице-адмирала, начальника военной разведки России, не слышал ни слова, тем более таких заявлений. Буданов* каждый день работает как пресс-секретарь Зеленского. Может быть, он хочет зарплату вторую получить, а, может быть, претендует на нечто большее", - сыронизировал Подберезкин.Он отметил, что угрозы начальника ГУР ничего не стоят с военной точки зрения.По его словам, есть еще вариант, который мог бы объяснить происходящее."Видимо, Зеленского на Западе нагибают на замораживание конфликта. И ему хочется выторговать более выгодные условия. Скажет, что мы не сдохнем, мы готовы, поэтому давайте мы разговариваем на равных. Но кто сейчас с ним будет разговаривать на равных?", - сказал он.Полный текст интервью Алексей Подберёзкин: Пока троцкист из Норвегии грозит Арктике, ВСУ пытаются доказать, что еще не сдохли читайте на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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новости, россия, украина, крым, кирилл буданов, владимир зеленский