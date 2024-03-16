https://ukraina.ru/20240316/1053860160.html
России не нужны тесные связи с Западом — аналитик
России не нужны тесные связи с Западом — аналитик - 16.03.2024 Украина.ру
России не нужны тесные связи с Западом — аналитик
Польский аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру указал, что России не нужен мост на Запад, потому что он всегда использовался армиями интервентов для нападения на РФ
2024-03-16T08:50
2024-03-16T08:50
2024-03-16T08:50
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конрад рэнкас
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"России не нужны тесные связи с Западом, потому что они всегда сводились к вестернизации, ликвидации цивилизационной составляющей русского этноса и его подчиненным участием в новом мировом порядке. Наднациональном порядке, который, по сути, является не только отдельной цивилизацией, но в последнее время даже отдельным видением человечества как такового. Русские наконец-то могут позволить себе комфорт, "отрезав" себя от этого порядка и заявив: "Мы чужого не хотим, своего не отдадим, так что оставьте нас в покое", - сказал аналитик.Он предупредил, что если Россия не пойдет вперед в своем развитии, основываясь на цивилизационной самобытности, она может развалиться.Полный текст интервью Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, конрад рэнкас, армия
Новости, Россия, Запад, Конрад Рэнкас, Армия
России не нужны тесные связи с Западом — аналитик
Польский аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру указал, что России не нужен мост на Запад, потому что он всегда использовался армиями интервентов для нападения на РФ
"России не нужны тесные связи с Западом, потому что они всегда сводились к вестернизации, ликвидации цивилизационной составляющей русского этноса и его подчиненным участием в новом мировом порядке. Наднациональном порядке, который, по сути, является не только отдельной цивилизацией, но в последнее время даже отдельным видением человечества как такового. Русские наконец-то могут позволить себе комфорт, "отрезав" себя от этого порядка и заявив: "Мы чужого не хотим, своего не отдадим, так что оставьте нас в покое", - сказал аналитик.
Он предупредил, что если Россия не пойдет вперед в своем развитии, основываясь на цивилизационной самобытности, она может развалиться.
"Россия, наконец, сама должна определить или даже придумать свое место в процессе глобальных перемен. Именно в процессе, а не в мире будущего, потому что мы пока не можем даже догадаться о его форме. Сами русские должны ответить, кто они и к чему стремятся", - высказался Рэнкас.