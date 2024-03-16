России не нужны тесные связи с Западом — аналитик - 16.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240316/1053860160.html
России не нужны тесные связи с Западом — аналитик
России не нужны тесные связи с Западом — аналитик - 16.03.2024 Украина.ру
России не нужны тесные связи с Западом — аналитик
Польский аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру указал, что России не нужен мост на Запад, потому что он всегда использовался армиями интервентов для нападения на РФ
2024-03-16T08:50
2024-03-16T08:50
новости
россия
запад
конрад рэнкас
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"России не нужны тесные связи с Западом, потому что они всегда сводились к вестернизации, ликвидации цивилизационной составляющей русского этноса и его подчиненным участием в новом мировом порядке. Наднациональном порядке, который, по сути, является не только отдельной цивилизацией, но в последнее время даже отдельным видением человечества как такового. Русские наконец-то могут позволить себе комфорт, "отрезав" себя от этого порядка и заявив: "Мы чужого не хотим, своего не отдадим, так что оставьте нас в покое", - сказал аналитик.Он предупредил, что если Россия не пойдет вперед в своем развитии, основываясь на цивилизационной самобытности, она может развалиться.Полный текст интервью Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен читайте на сайте Украина.ру.
россия
запад
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, конрад рэнкас, армия
Новости, Россия, Запад, Конрад Рэнкас, Армия

России не нужны тесные связи с Западом — аналитик

08:50 16.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Польский аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру указал, что России не нужен мост на Запад, потому что он всегда использовался армиями интервентов для нападения на РФ
"России не нужны тесные связи с Западом, потому что они всегда сводились к вестернизации, ликвидации цивилизационной составляющей русского этноса и его подчиненным участием в новом мировом порядке. Наднациональном порядке, который, по сути, является не только отдельной цивилизацией, но в последнее время даже отдельным видением человечества как такового. Русские наконец-то могут позволить себе комфорт, "отрезав" себя от этого порядка и заявив: "Мы чужого не хотим, своего не отдадим, так что оставьте нас в покое", - сказал аналитик.
Он предупредил, что если Россия не пойдет вперед в своем развитии, основываясь на цивилизационной самобытности, она может развалиться.

"Россия, наконец, сама должна определить или даже придумать свое место в процессе глобальных перемен. Именно в процессе, а не в мире будущего, потому что мы пока не можем даже догадаться о его форме. Сами русские должны ответить, кто они и к чему стремятся", - высказался Рэнкас.

Полный текст интервью Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗападКонрад РэнкасАрмия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18"Самая кровавая": историк рассказал о войне в Югославии
09:10Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией
09:00Оборонительное гнездо ВСУ: эксперт о том, что происходит в донбасском Нью-Йорке
08:56Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе
08:50России не нужны тесные связи с Западом — аналитик
08:45"Остров Крым" и Украина
08:40Буданов* все больше напоминает пиар-деятеля - Подберёзкин
08:35Эксперт рассказал, как заморозка конфликта повлияет на судьбу Русской церкви
08:30"Идеальная фигура": эксперт назвал следующего президента Украины
08:25Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России
08:23Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы
08:20"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя
08:15Владимир Мамонтов: мир стоит на пороге третьей мировой из-за борьбы за ресурсы
08:11"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного
08:01"Ожидаемый идиотизм": военный эксперт об атаках диверсантов в приграничных областях РФ
08:00Референдумы в Крыму: от СССР до России
07:38"Россия хочет захватить Украину как идею". Украинские эксперты о планах Москвы
05:48Удары по телевышкам и газовые аферы. Что происходит в Харькове
04:10"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего
04:00Запад начинает забывать о войне: Скоробогатый рассказал, что приходится делать Украине, ради поддержки
Лента новостейМолния