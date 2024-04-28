https://ukraina.ru/20240428/1054798015.html

Паника в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 апреля

Паника в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 апреля - 28.04.2024 Украина.ру

Паника в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 апреля

В Кремле сообщили о панике в рядах ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-28T13:08

2024-04-28T13:08

2024-04-28T13:26

эксклюзив

хроники

крымский мост

украина

россия

вооруженные силы украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину."С украинской стороны на фронтах нарастает паника. <...> И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения (задач спецоперации. — Ред.)", — сказал представитель Кремля.По его словам, такими данными делятся непосредственные участники спецоперации.В то же время Песков подчеркнул, что западные партнёры Украины и она сама продолжат испытывать Россию на "слабо"."То, что та сторона - я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, - то, что та сторона будет нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать", - указал он.Так Песков ответил в т.ч. и на поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS.В этот же день популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о том, что в Офисе президента столкнулись с проблемой оставления позиций некоторыми украинскими бригадами без соответствующего приказа."Наш источник сообщает, что эксперты советуют Зеленскому и его Офису Президента не устраивать репрессии и показательные судебные расправы над теми бригадами/ротами/солдатами, которые ушли с позиций под давлением ВС РФ. Иначе это приведет к еще худшим последствиям и вплоть до военного майдана. Сложная ситуация у ОП (Офиса президента Украины - Ред.), так как бездействие, также может привести к тому, что все начнут при любой опасности для себя - отступать без приказа. Это продолжит ослаблять линию обороны. Это произошло из-за ошибочной стратегии Зе-офиса, который "заигрался". Наблюдаем, какой Ермак выберет путь и к чему в итоге, это приведёт", - писал телеграм-канал.Также авторы канала прокомментировали возможный удар по Крымскому мосту — за несколько часов до этого бывший глава МИД Литвы, ныне — посол этого государства в Швеции Линас Линкявичюс у себя на странице в X (бывший Twitter, запрещенный в РФ — Ред.) опубликовал фотоколлаж из фото Крымского моста и пуска ATACMS, заявив, что те, кто желает увидеть мост, должны сделать это как можно скорее "пока есть время"."Наш источник сообщает, что, для значительных повреждений крымского моста, необходимо затратить почти все переданные партнерами дальнобойные ракеты. И то, это выведет мост из строя на 2-3 месяца. Это конечно сорвет в Крыму частично курортный сезон, но на ход боевых действий никак не повлияет. Это будет просто громкая и дорогая пиар акция. Украина затратит много ресурсов, но получит минимальный профит, на дистанции это окажется огромной проблемой и очередным просчетом ОП", - указывалось в публикации "Легитимного".По словам авторов канала, никто не может предугадать реакцию России."Скорее всего: Украину отключат на 70% от всей электроэнергии и будут постоянно бить по распределительным станциям; Украину лишат газового козыря — скорее всего ПГХ (подземное хранение газа - Ред) как-то выведут из строя. инфраструктуру ж/д и мостов будут сильнее уничтожать; возможно по мостам нанесут удары чем-то очень большим и мощным, чтобы сразу одним ударом их "свалить"; снова начнут сильно бить по портам. Итого: жизнь в Украине для населения станет еще хуже и сложнее. Украинская власть это знает, но выполняет поручение тех, кто оплачивает этот "праздник" и платит офисным гонорары за это "кино". Берегите себя! Для власти вы всего лишь инструмент пиара и заработка денег", - предупредил читателей популярный на Украине телеграм-канал.Ранее и украинские и британские СМИ сообщили о том, что Украина намерена осуществить очередную атаку на Крымский мост.Тем временем на Западе всё чаще задаются вопросом о полноте предоставляемой Украиной западным союзникам информации.Так, издание The Washington Post сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский не назвал цифры, которые бы реально отразили количество погибших в ходе СВО. По словам источника издания, слова президента о том, что с 2022 года было убита 31 тыс. солдат, "значительно преуменьшает истинные потери от войны". По словам источника, Зеленский намеренно занизил потери, чтобы не мешать мобилизации. При этом, указал источник, украинцев от мобилизации отпугивают опасения из-за неограниченных сроков службы, низкая оплата и отсутствие поддержки семей солдат.Также издание указало, что с помощью новых поставок оружия из США "Киев должен решить проблему критической нехватки войск и укрепить свою оборону". В США надеются, что новое оружие, в т.ч. и дальнобойные ракеты ATACMS позволят Украине решить эти проблемы.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 10 обстрелов, на горловском — 15 обстрелов, выпустив в общей сложности 72 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Ольгинке — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 22 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 6; Великая Лепетиха — 3; Малая Лепетиха — 3; Алёшки — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны.В ночь на 28 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале несколько раз сообщил об атаке украинских беспилотников. В 00:14 он сообщил об уничтожении силами ПВО двух украинских БпЛА над Севским районом. Позднее — в 00:36 он сообщил о ещё двух уничтоженных дронах над Севским районом. В 01:01 Богомаз сообщил об уничтожении четырёх беспилотников над Севским районом. Все БпЛА были самолётного типа. Пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240428/1054795697.html

https://ukraina.ru/20240427/1054788351.html

https://ukraina.ru/20240427/1054777228.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, крымский мост, украина, россия, вооруженные силы украины