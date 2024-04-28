https://ukraina.ru/20240428/1054798417.html

Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel

Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel - 28.04.2024 Украина.ру

Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel

Украина запросила у немецкого производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных беспилотников Vector. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу компании

2024-04-28T13:35

2024-04-28T13:35

2024-04-28T13:35

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Власти Украины направили Германии запрос на передачу 812 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу немецкой компании Quantum-Systems GmbH Флориана Зайбеля.По словам авторов, на прошлой неделе немецкий предприниматель вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком посетил Украину в рамках рабочей поездки. В ходе визита, как отметил Зайбель, представители Киева заявили желании приобрести разведывательные БПЛА Vector.Всего украинское руководство хочет купить у Германии 812 разведывательных дронов. Соответствующий запрос уже был отправлен в специальный штаб министерства обороны Германии, отвечающий за ситуацию на Украине.Ранее сообщалось, что немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов на Украине. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение ближайших двух лет. Сейчас на Украине уже работает сервисный центр Quantum-Systems, который занимается подготовкой специалистов, обслуживанием БПЛА и логистическими вопросами.

https://ukraina.ru/20240428/1054794939.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, der spiegel, дроны, производство, бпла, сво, война