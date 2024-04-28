https://ukraina.ru/20240428/1054798417.html
Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel
Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel - 28.04.2024 Украина.ру
Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel
Украина запросила у немецкого производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных беспилотников Vector. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу компании
2024-04-28T13:35
2024-04-28T13:35
2024-04-28T13:35
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Власти Украины направили Германии запрос на передачу 812 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу немецкой компании Quantum-Systems GmbH Флориана Зайбеля.По словам авторов, на прошлой неделе немецкий предприниматель вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком посетил Украину в рамках рабочей поездки. В ходе визита, как отметил Зайбель, представители Киева заявили желании приобрести разведывательные БПЛА Vector.Всего украинское руководство хочет купить у Германии 812 разведывательных дронов. Соответствующий запрос уже был отправлен в специальный штаб министерства обороны Германии, отвечающий за ситуацию на Украине.Ранее сообщалось, что немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов на Украине. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение ближайших двух лет. Сейчас на Украине уже работает сервисный центр Quantum-Systems, который занимается подготовкой специалистов, обслуживанием БПЛА и логистическими вопросами.
https://ukraina.ru/20240428/1054794939.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, германия, der spiegel, дроны, производство, бпла, сво, война
Новости, Украина, Германия, Der Spiegel, дроны, производство, БПЛА, СВО, война
Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel
Украина запросила у немецкого производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных беспилотников Vector. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу компании
Власти Украины направили Германии запрос на передачу 812 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу немецкой компании Quantum-Systems GmbH Флориана Зайбеля.
По словам авторов, на прошлой неделе немецкий предприниматель вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком посетил Украину в рамках рабочей поездки. В ходе визита, как отметил Зайбель, представители Киева заявили желании приобрести разведывательные БПЛА Vector.
Всего украинское руководство хочет купить у Германии 812 разведывательных дронов. Соответствующий запрос уже был отправлен в специальный штаб министерства обороны Германии, отвечающий за ситуацию на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов на Украине. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение ближайших двух лет.
Сейчас на Украине уже работает сервисный центр Quantum-Systems, который занимается подготовкой специалистов, обслуживанием БПЛА и логистическими вопросами.