Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel - 28.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240428/1054798417.html
Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel
Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel - 28.04.2024 Украина.ру
Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel
Украина запросила у немецкого производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных беспилотников Vector. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу компании
2024-04-28T13:35
2024-04-28T13:35
новости
украина
германия
der spiegel
дроны
производство
бпла
сво
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/09/1019510911_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_1011593738509b082cc1a4b84fc0b387.jpg.webp
Власти Украины направили Германии запрос на передачу 812 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу немецкой компании Quantum-Systems GmbH Флориана Зайбеля.По словам авторов, на прошлой неделе немецкий предприниматель вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком посетил Украину в рамках рабочей поездки. В ходе визита, как отметил Зайбель, представители Киева заявили желании приобрести разведывательные БПЛА Vector.Всего украинское руководство хочет купить у Германии 812 разведывательных дронов. Соответствующий запрос уже был отправлен в специальный штаб министерства обороны Германии, отвечающий за ситуацию на Украине.Ранее сообщалось, что немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов на Украине. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение ближайших двух лет. Сейчас на Украине уже работает сервисный центр Quantum-Systems, который занимается подготовкой специалистов, обслуживанием БПЛА и логистическими вопросами.
https://ukraina.ru/20240428/1054794939.html
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/09/1019510911_426:0:3071:1984_1920x0_80_0_0_422802b3b05382260f13f8c3cdded12c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, der spiegel, дроны, производство, бпла, сво, война
Новости, Украина, Германия, Der Spiegel, дроны, производство, БПЛА, СВО, война

Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel

13:35 28.04.2024
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныбеспилотник украина всу
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина запросила у немецкого производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных беспилотников Vector. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу компании
Власти Украины направили Германии запрос на передачу 812 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на главу немецкой компании Quantum-Systems GmbH Флориана Зайбеля.
По словам авторов, на прошлой неделе немецкий предприниматель вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком посетил Украину в рамках рабочей поездки. В ходе визита, как отметил Зайбель, представители Киева заявили желании приобрести разведывательные БПЛА Vector.
Всего украинское руководство хочет купить у Германии 812 разведывательных дронов. Соответствующий запрос уже был отправлен в специальный штаб министерства обороны Германии, отвечающий за ситуацию на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов на Украине. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение ближайших двух лет.
Сейчас на Украине уже работает сервисный центр Quantum-Systems, который занимается подготовкой специалистов, обслуживанием БПЛА и логистическими вопросами.
БПЛА
09:25
Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией России 17 беспилотников - МинобороныДежурные расчеты ПВО ВС России в течении ночи нейтрализовали над территорией России 17 украинских беспилотников. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
 
НовостиУкраинаГерманияDer SpiegelдроныпроизводствоБПЛАСВОвойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов
13:46Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
13:35Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel
13:08Паника в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 апреля
13:00Трофейный немецкий танк Leopard привезли на Поклонную гору в Москве
12:36Верховный суд Украины принял иск об отмене выборов президента - украинские СМИ
12:03Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP
11:36ЕС призвал Россию пересмотреть решение по активам кампаний Ariston и BSH Hausgerate
11:14Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC
10:41Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подполье
10:10"Гадание" на картах. Оперативные загадки спецоперации
10:03Трофейная техника в Москве, Литва намекнула на удар по Крыму. Главное на Украине на утро 28 апреля
09:51Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мосту
09:50Вайнер: украинскую схватку перед выборами проиграл Трамп
09:45Запад уже поставил крест на Украине — Ищенко
09:40"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": военный историк о новой помощи США Киеву
09:30"Вздохнули с облегчением": Вайнер рассказал, как ЕС отреагировал на новый пакет помощи Киеву от США
09:29Убедил и Трампа, и Байдена: Вайнер рассказал, как Конгресс США одобрил помощь Украине
09:25Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией России 17 беспилотников - Минобороны
07:46"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашня
Лента новостейМолния