https://ukraina.ru/20240313/1053853575.html

Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен

Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен - 13.03.2024 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен

Польский политический аналитик считает, что агрессия Запада против России является и попыткой предотвращения китайско-российского союза, и "наказанием" Москвы за отказ участвовать в антикитайском альянсе.

2024-03-13T12:05

2024-03-13T12:05

2024-03-13T12:06

интервью

конрад рэнкас

польша

запад

россия

владимир путин

цивилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039637672_74:26:855:465_1920x0_80_0_0_38e8ff5f963e476517d268d21c7982fc.jpg

Об этом Конрад Рэнкас рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, сейчас мы наблюдаем окончательный крах мироустройства, существовавшего с 1945 до 1991 года. По-вашему, это продолжение процесса, начатого развалом СССР, или что-то новое? Во втором случае – какое именно событие можно считать началом нарастающих ныне изменений в мире?– Я считаю, что Советский Союз не развалился, а был предан и продан своим руководством, заинтересованным в том, чтобы украсть гигантские богатства, созданные советским государством. А после этого – присоединиться к уже реализуемому неолиберальному глобалистскому проекту, для которого СССР был существенным препятствием. Однако процессы, о которых мы говорим, намного старше, чем "холодная война". Их следует анализировать в перспективе естественной эволюции капиталистической системы в сторону единой Мир-Системы (согласно терминологии Иммануила Валлерстайна).В её рамках роль гегемона заключается не столько в политическом лидерстве, сколько в обеспечении интересов капитала – как силы, независимой и фактически превосходящей интересы отдельных государств. Только Соединенным Штатам удалось ныне достичь такого положения в глобальном масштабе, но в отдельных гегемонистских циклах аналогичную роль играли Британская империя, Нидерланды и Генуэзская республика (конкурировавшая с Венецианской республикой). Все они преследовали интересы финансовых элит транснационального характера, причём это касается и периода, предшествовавшего современному этногенезу XIX и XX веков. Этот сценарий включал как изобретение современных наций, так и стремление к разложению традиционных монархий, возглавляемых Российской Империей.Давайте вспомним, что первоочередные цели англосаксов при развязывании Первой мировой войны состояли не только в том, чтобы остановить и ослабить Германию, расколоть и захватить Турцию и Ближний Восток, но и взять под контроль Россию, формально союзную страну. Этот последний процесс, так или иначе, происходил в результате прогресса капитализма в Российской империи, но западные капиталисты были нетерпеливы. Отсюда Февральская революция, одна из величайших бед в истории России, которая в конечном итоге обернулась против её инициаторов, а также народная реакция в виде Октябрьской революции и борьбы народов России против западной интервенции.Созданный в результате СССР оказался временно вне формирующейся Мир-Системы, почти как во времена Ивана Грозного, – медленно налаживая контакты, но не отказываясь (до поры до времени) от собственной обособленной позиции вне схемы Ядро-Полупериферия-Периферия. Однако за пределами Советского Союза глобальная трансформация набирала обороты. Так называемая Версальская система, которую ошибочно называли направленной на упрочение мира, на самом деле служила прямо противоположным целям.Слабые и враждующие национальные государства, созданные в Европе после Первой мировой, должны были стать лишь промежуточным этапом к следующей фазе – региональной, а со временем и глобальной интеграции. И опять-таки эти процессы должны были ускориться в результате мировой войны. Её реальные инициаторы надеялись, что это решит и проблему советского государства, которое, разрушенное в войне, могло быть непосредственно включено в глобалистский проект. И снова советский народ удивил специалистов по глобальному планированию, сделав невозможное и выиграв мировую войну.В этой ситуации, в рамках достигнутого сразу после Второй мировой стратегического ядерного баланса, было решено заменить прямую атаку конкуренцией идеологических дискурсов. Её целью было ослабить, а со временем и захватить Восточный блок – благодаря экспансии либеральной культурной гегемонии. Барьеры постепенно ослабевали и, по сути, уже в 1960-е, а особенно в 1970-е годы СССР и его союзники были втянуты в целый ряд связей с Мир-Системой. Это произошло, несмотря на формальную, идеологическую враждебность, и Восточный блок понемногу становился если не прямо частью этой системы, то уж точно взаимозависимым контрагентом. Однако в то время коммунистическому Китаю удалось избежать такой конвергенции.В то же время советская конвергенция только нарастала, а идеологическое доминирование Запада над Восточным блоком становилось всё более заметным, – несмотря на очевидные геополитические успехи последнего, эффективно противостоящего неоколониальному империализму в Азии, Африке, и даже на американском континенте. Но, несмотря на это, привлекательность западного образа жизни росла, и не только среди жителей демократических стран, обманутых американскими сериалами, но прежде всего в глазах руководителей и партийной номенклатуры СССР.Они наблюдали, как в США и Великобритании капитал, действуя через своих наёмных актеров Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, осуществлял гигантский захват общественной собственности, капитализируя и приватизируя не только целые отрасли экономики, но даже целые ранее не коммерциализованные сферы человеческой жизни. Эта программа была крайне невыгодна в первую очередь для западного рабочего класса, а в конечном итоге и для обреченного на дезинтеграцию среднего класса, но для советского руководства она оказалась крайне заманчивой. В результате они решили не только предать свою страну и общество, но и продать своих союзников, в том числе и мою Польшу.Повторю: это Советы продали поляков, а не наоборот, и в Москве об этом слишком редко вспоминают! Впоследствии в рамках такого же подхода были распроданы отдельные советские республики (а Югославия была уничтожена), поэтому нынешний конфликт на Украине следует рассматривать как простое следствие тех дьявольских сделок.– Насколько продолжающееся переустройство мира объективно и связано с тем, что старая система изжила себя, а насколько субъективно, то есть вызвано действиями определённых политиков, стран/блоков, корпораций и т.д.?– Нынешний этап глобальной трансформации – это, конечно, нечто большее, чем просто "поедание" того, что осталось от Советского Союза. Если мы понимаем, что одним из возможных путей эволюции Мир-Системы является устранение посредничества государств, даже самых могущественных, то попытки восстановить контроль и построить многополярный порядок на геополитическом уровне имеют характер антиглобалистской реакции. Конечно, возможны и другие сценарии и интерпретации.При этом действия США направлены на защиту привилегированного положения внутри системы, и не столько против её противников, сколько против своих конкурентов, то есть в настоящее время против Китая. Ведь у Китая есть все данные, чтобы стать следующим центром Мир-Системы, его экономика и общество гораздо лучше профилированы для эффективного участия в глобалистских процессах. В таком случае нынешняя агрессия Запада против России является одновременно и попыткой предотвращения более тесного китайско-российского сотрудничества, и своеобразным наказанием Москвы за отказ участвовать в западном антикитайском альянсе.Таким образом, уничтожение России, как и Германской империи в Первой мировой войне, является одной из первоочередных военных целей англосаксов, действующих в интересах части мировых финансов. Той, который окажется в проигрыше, если Пекин и Шанхай навсегда заменят Уолл-стрит и Сити.– Линия столкновения двух геополитических проектов проходит рядом с Польшей, по территории Украины. Может ли она превратиться в новую польско-российскую границу?– Я считаю, что может. Ведь ныне те же люди, которые были возмущены заявлениями о том, что Украина хотела напасть на Россию, призывают Польшу сделать то же самое, – потому что ввод польских войск на Украину будет воспринят в России именно как нападение. И, к сожалению, это снова проглотит большая часть польского общества.Им лишь нужен какой-нибудь идиотский лозунг, типа "Лучше воевать на Днепре, чем на Висле!", чтобы они даже не подумали, что лучше вообще не воевать. Мы уже столько лет слышим в Польше, что русские хотят напасть на нас, что мы сами нападём на них! Эти люди погубят Польшу, а потом скажут, что это вина таких как я, потому что мы предупреждали...Что еще хуже, поляки в таком случае будут бороться против самых фундаментальных интересов и потребностей Польши. Положение Польши сначала в ранних капиталистических цепочках капитал-товар/развитие, а теперь и в Мир-Системе, всегда означало для нас постоянную периферию, лишь с периодическим продвижением в сферу полупериферии. Если среди множества доступных вариантов трансформации глобального капитализма будет выбран сценарий "нулевого роста", тогда польский миф "догоним развитой Запад" наконец-то закончится, поскольку нас будет ожидать вечный застой.Возможно, небольшой прогресс был бы возможен при сохранении модели капитализма, аналогичной нынешнему пост-потребительству, то есть вариант сохранения Мир-Системы с заменой США в качестве ведущего государства Китаем. Однако подобные изменения могут оказаться невозможными без войны, если не полномасштабной, то экономической, – опять же, с борьбой поляков против собственных перспектив продвижения в мировой табели о рангах.Одной из самых серьезных проблем, стоящих перед поляками в свете глобальных изменений и региональных конфликтов, является понимание того, что в нынешней геополитической конфигурации, в нынешнем состоянии культурной гегемонии и в нынешнем состоянии доминирующего идеологического дискурса – мы, поляки, являемся "плохими парнями". И более того, мы хотим причинить себе ещё больший вред.– Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия – это государство-цивилизация. Есть ли шанс, что славянские государства, которым отведена откровенно подчинённая роль в западных геополитических проектах, станут мостом между Россией и Западом?– С моей точки зрения, России не нужен мост на Запад, потому что именно этот мост всегда использовался армиями интервентов для нападения на Россию. России не нужны тесные связи с Западом, потому что они всегда сводились к вестернизации, ликвидации цивилизационной составляющей русского этноса и его подчинённым участием в новом мировом порядке. Наднациональном порядке, который, по сути, является не только отдельной цивилизацией, но в последнее время даже отдельным видением человечества как такового.Русские наконец-то могут позволить себе комфорт, "отрезав" себя от этого порядка и заявив: "Мы чужого не хотим, своего не отдадим, так что оставьте нас в покое". Конечно, так просто это не сработает, и это, наверное, более чем ясно. Но если Россия не пойдет вперед в своем развитии, основываясь на цивилизационной самобытности, то она может действительно развалиться. Тогда и печальные события начала XVII века, и постсоветская чернота века ХХ покажутся периодами мира и процветания.Россия, наконец, сама должна определить или даже придумать свое место в процессе глобальных перемен. Именно в процессе, а не в мире будущего, потому что мы пока не можем даже догадаться о его форме. Сами русские должны ответить, кто они и к чему стремятся. Но то же самое должны сделать все сознательные люди, и не только в Польше и в славянских странах.Потому что это не кино. Нигде не сказано, что на этот раз победят те, кто в белых шляпах. Пока что, несмотря на несколько неожиданных розыгрышей, глобалисты успешно продвигаются вперед. И они всё ещё могут победить, учитывая большое число послушных подрядчиков, действующих вопреки собственным интересам, пассивность остального мира, а также отсутствие решимости и координации всех, кто заинтересован в переменах.Если мы ничего не предпримем, трансформация мира может оказаться изменением к... худшему.

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

https://ukraina.ru/20240312/1053815743.html

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

https://ukraina.ru/20231128/1051532149.html

польша

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

интервью, конрад рэнкас, польша, запад, россия, владимир путин, цивилизация