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Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество" - 28.04.2024 Украина.ру
Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
Военкор мультимедийного издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в пункте выдачи гуманитарной помощи в Донецке, пообщался с теми, кто организовал такую помощь и с теми, кто её получает, а также узнал, как всем миром снабжают российских ребят медикаментами и прочим, что необходимо для нашей победы.
2024-04-28T13:46
2024-04-28T13:46
2024-04-28T13:46
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Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
Военкор мультимедийного издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в пункте выдачи гуманитарной помощи в Донецке, пообщался с теми, кто организовал такую помощь и с теми, кто её получает, а также узнал, как всем миром снабжают российских ребят медикаментами и прочим, что необходимо для нашей победы.