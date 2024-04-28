Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"

Читать в

Военкор мультимедийного издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в пункте выдачи гуманитарной помощи в Донецке, пообщался с теми, кто организовал такую помощь и с теми, кто её получает, а также узнал, как всем миром снабжают российских ребят медикаментами и прочим, что необходимо для нашей победы.