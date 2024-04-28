Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество" - 28.04.2024 Украина.ру
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Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество" - 28.04.2024 Украина.ру
Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
Военкор мультимедийного издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в пункте выдачи гуманитарной помощи в Донецке, пообщался с теми, кто организовал такую помощь и с теми, кто её получает, а также узнал, как всем миром снабжают российских ребят медикаментами и прочим, что необходимо для нашей победы.
2024-04-28T13:46
2024-04-28T13:46
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Видео, Россия, Донецк, Донбасс, Роман Гнатюк, гуманитарная помощь, снабжение, СВО, автомобили, дроны, робот, Николай Стариков, фронт, ранение, медицина, БПЛА, беспилотники

Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"

13:46 28.04.2024
 
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Военкор мультимедийного издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в пункте выдачи гуманитарной помощи в Донецке, пообщался с теми, кто организовал такую помощь и с теми, кто её получает, а также узнал, как всем миром снабжают российских ребят медикаментами и прочим, что необходимо для нашей победы.
 
Роман ГнатюкНиколай СтариковБПЛАбеспилотникиРоссияДонецкДонбасс
 
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