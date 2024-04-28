"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов - 28.04.2024 Украина.ру
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"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов
"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов - 28.04.2024 Украина.ру
"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов
Из-за тотального воровства ВСУ испытывают острую нехватку патронов, украинские власти до сих пор не построили военные заводы для обеспечения армии. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom, передают РИА Новости
2024-04-28T14:35
2024-04-28T14:35
новости
украина
кривонос
александр сырский
всу
вооружение
снаряды
завод
техника
оружие
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Киевские власти до сих пор не смогли построить военные заводы для обеспечения украинской армии всем необходимым, заявил генерал Кривонос.Как отметил Кривонос, военные действия не могут вестись исключительно за счет жизней солдат. При этом военнослужащие ВСУ стали больше жаловаться на отсутствие снарядов и патронов для стрелкового оружия.Он добавил, что сейчас ВСУ испытывают проблемы с патронами разного калибра. За время военного конфликта на Украине можно было построить уже несколько заводов по их производству. Украинский военный отметил, что построить такой завод можно сравнительно недорого. В Соединенных Штатах он стоит 50 миллионов долларов, и его строительство занимает всего полгода.Кривонос даже использовал нецензурную лексику, чтобы объяснить, почему из-за воровства на Украине не восстанавливают заброшенные заводы для производства боеприпасов и ремонта военной техники."Если бы мы (власти Украины. - Ред.) не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25-35 миллионов — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего [абсолютно] нет!" — возмутился военный.27 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии."Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком ВСУ в сети.Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении.
https://ukraina.ru/20240428/1054788033.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, кривонос, александр сырский, всу, вооружение, снаряды, завод, техника, оружие
Новости, Украина, Кривонос, Александр Сырский, ВСУ, вооружение, снаряды, завод, техника, оружие

"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов

14:35 28.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
 Кривонос - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
Читать в
Из-за тотального воровства ВСУ испытывают острую нехватку патронов, украинские власти до сих пор не построили военные заводы для обеспечения армии. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom, передают РИА Новости
Киевские власти до сих пор не смогли построить военные заводы для обеспечения украинской армии всем необходимым, заявил генерал Кривонос.
Как отметил Кривонос, военные действия не могут вестись исключительно за счет жизней солдат. При этом военнослужащие ВСУ стали больше жаловаться на отсутствие снарядов и патронов для стрелкового оружия.
Он добавил, что сейчас ВСУ испытывают проблемы с патронами разного калибра. За время военного конфликта на Украине можно было построить уже несколько заводов по их производству.
Украинский военный отметил, что построить такой завод можно сравнительно недорого. В Соединенных Штатах он стоит 50 миллионов долларов, и его строительство занимает всего полгода.
Кривонос даже использовал нецензурную лексику, чтобы объяснить, почему из-за воровства на Украине не восстанавливают заброшенные заводы для производства боеприпасов и ремонта военной техники.
"Если бы мы (власти Украины. - Ред.) не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25-35 миллионов — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего [абсолютно] нет!" — возмутился военный.
27 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что оперативно-стратегическая обстановка на фронте спецоперации складывается не в пользу украинской армии.
"Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - написал главком ВСУ в сети.
Сырский не уточнил, на каком именно участке фронта наиболее тяжелая ситуация, однако чаще всего в ВСУ докладывают о наступлении российских подразделений на Авдеевском и Артемовском направлении.
Максим Бардин
07:19
Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и БелоруссииВашингтон решил рискнуть и погрузить во тьму всю Молдавию. Более того, у американцев есть интерес, чтобы шальные ракеты и беспилотники залетали в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
 
НовостиУкраинаКривоносАлександр СырскийВСУвооружениеснарядызаводтехникаоружие
 
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Заголовок открываемого материала
14:35"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов
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